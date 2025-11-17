6 σημάδια ότι δεν αγαπάς τον εαυτό σου όσο νομίζεις

Η αγάπη προς τον εαυτό μας είναι το θεμέλιο της ψυχικής υγείας και της ευτυχίας μας. Κι όμως, πολλές φορές χωρίς να το συνειδητοποιούμε, λειτουργούμε με τρόπους που μας πληγώνουν. Η αυτοαγάπη δεν είναι πολυτέλεια — είναι προϋπόθεση για μια ζωή με ισορροπία και γαλήνη.

Παρακάτω θα δεις τα 6 πιο καθαρά σημάδια ότι ίσως δεν αγαπάς όσο χρειάζεται τον εαυτό σου:

1. Είσαι υπερβολικά επικριτικός/ή με τον εαυτό σου

Κάθε λάθος — όσο μικρό κι αν είναι — μετατρέπεται σε αφορμή για αυτομομφή. Αντί για συμπόνια, επιλέγεις αυστηρότητα.

Η υπερβολική αυτοκριτική οδηγεί σε άγχος, ντροπή και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

2. Δυσκολεύεσαι να πεις «όχι»

Αν βάζεις πάντα πρώτα τις ανάγκες των άλλων και τελευταίες τις δικές σου, τότε δεν θέτεις υγιή όρια.

Το «ναι» που λες στους άλλους γίνεται «όχι» στον εαυτό σου.

3. Παραμελείς τη φροντίδα σου

Όταν ξεχνάς τον ύπνο, τη ξεκούραση, την υγεία, τις ανάγκες σου, στέλνεις το μήνυμα:

«Δεν είμαι προτεραιότητα».

4. Αναζητάς συνεχώς εξωτερική επιβεβαίωση

Αν χρειάζεσαι να σε εγκρίνουν οι άλλοι για να νιώσεις καλά, τότε η αξία σου βασίζεται έξω από εσένα.

Η επιβεβαίωση είναι ευχάριστη — όχι απαραίτητη.

5. Ξεχνάς τα “θέλω” σου και εγκαταλείπεις στόχους

Αφήνεις τις προσωπικές σου επιθυμίες να χαθούν λόγω φόβου, κοινωνικών προσδοκιών ή πίεσης.

Όταν η ζωή σου δεν ευθυγραμμίζεται με όσα πραγματικά θες, χάνεται και η εσωτερική σου γαλήνη.

6. Δεν είσαι ευγενικός/ή με τον εαυτό σου

Μιλάς στον εαυτό σου με λόγια που δεν θα έλεγες σε κανέναν άλλον.

Η σκληρότητα αντικαθιστά την καλοσύνη — και αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι έλλειψης αυτοαγάπης.

