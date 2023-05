Δέκα σημάδια που δείχνουν ότι κρατάς σε απόσταση τους άλλους

Πολλοί από μας αναζητούμε την αγάπη, αλλά όταν βρεθεί κάποιος που μπορεί να μας την προσφέρει και να μας δώσει αυτό που ζητάμε τόσο καιρό, μας πιάνει ένας φόβος. Ο φόβος της οικειότητας.

Τι είναι όμως αυτό που μας τρομάζει; Γιατί ενώ αναζητούμε την συντροφικότητα, κάνουμε ό,τι μπορούμε συνειδητά ή ασυνείδητα για να διώξουμε τον άλλον μακριά μας;

Ακούμε πολλές φορές γύρω μας για το αίσθημα της μοναξιάς, της συναισθηματικής κενότητας, την ανάγκη για αγάπη και συντροφικότητα. Οι περισσότεροι δυσκολεύονται να βρουν ένα σύντροφο και να δημιουργήσουν μια πιο στενή σχέση.

Πόσο όμως «ανοιχτοί» είμαστε με τους γύρω μας; Πόσο κοντά αντέχουμε τους άλλους;

Υπάρχουν πολλοί που δεν αφήνουν τον εαυτό τους να δεθεί συναισθηματικά. Ενώ αναζητούν την αγάπη, την αποφεύγουν με έναν τρόπο καθώς νιώθουν πιο ασφαλείς να μην αγαπούν.

Κανείς δεν θέλει να πληγωθεί σε μια σχέση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και είναι θεμητό. Αλλά πολλοί δεν αφήνουν τον εαυτό τους να δεθεί για να μην βιώσουν πόνο, εγκατάλειψη και πολλά άλλα αρνητικά συναισθήματα που φοβούνται ότι θα προκύψουν σε μια σχέση.

Ο πόνος της απώλειας της αγάπης μας τρομάζει. Δεν μας αρέσει να παγιδευτούμε σε μία σχέση, να εκτεθούμε και να έχουμε την πιθανότητα να απορριφθούμε.

Τουλάχιστον αν δεν πλησιάσουμε κάποιον ψυχικά, δεν περιμένουμε τίποτα. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, άρα είμαστε ελεύθεροι, αλλά κυρίως… μόνοι!

Οικειότητα σημαίνει μοίρασμα. Μοιράζομαι τα πιο κρυμμένα συναισθήματα και σκέψεις μου με έναν άλλο άνθρωπο. Του δείχνω ποιος ακριβώς είμαι και αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο της έκθεσης και την πιθανότητα της απόρριψης.

Κάθε επαφή προϋποθέτει πλησίασμα. Για να μπορέσει όμως να μας πλησιάσει κάποιος χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι. Αλλά, τότε ο άλλος βλέπει τα τρωτά μας σημεία και αυτό μας φοβίζει ότι δεν θα μας θέλει πια. Πόσοι από εμάς έχουμε αποδεχτεί τα τρωτά μας σημεία;

Φοβόμαστε την οικειότητα και επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης, κλεινόμαστε στον εαυτό μας κρατώντας συναισθηματική απόσταση.

Παρακάτω σου δίνουμε 10 σημάδια που δείχνουν ότι φοβάσαι την οικειότητα και θέλεις να κρατάς τους άλλους σε απόσταση:

1. Δουλεύεις πολλές ώρες και προτιμάς να είσαι στο γραφείο παρά στο σπίτι σου

2. Είσαι θυμωμένη

3. Φοβάσαι να μην είσαι τέλεια

4. Είσαι ανώριμη συναισθηματικά

5. Λειτουργείς μηχανικά, το σώμα σου είναι εδώ, αλλά το μυαλό σου αλλού

6. Δεν είσαι ο αληθινός εαυτός σου με τους γύρω σου

7. Έχεις χαμηλή αυτοπεποίθηση

8. Φλερτάρεις, αλλά κανείς δεν σου φαίνεται αρκετός

9. Κάνεις περιστασιακές σχέσεις

10. Αισθάνεσαι πιο άνετα σε μια παρέα, παρά σε μια συνάντηση one to one

πηγή: tromaktiko.gr