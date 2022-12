Έρευνα: Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους

Η ζωή μοιάζει πολύ με την υποψήφια για Όσκαρ ταινία του 2006 του Will Smith, The Pursuit of Happyness (Το κυνήγι της ευτυχίας). Οι περισσότεροι από εμάς ξοδεύουμε τη ζωή μας προσπαθώντας να βρούμε την ευτυχία. Ή τέλος πάντων, προσπαθούμε να τη δημιουργήσουμε, αξιοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων μας, τηρουμένων των αναλογιών.

Η άπιαστη (;) ιδέα για την ευτυχία: Τι μας κάνει στα αλήθεια ευτυχισμένους;

Ίσως αναρωτιέσαι πόσο μεγάλο μέρος της ευτυχίας, βρίσκεται στον έλεγχό μας. Αποδεικνύεται, ότι κατά το ήμισυ, πράγματι δεν εξαρτάται από εμάς, καθώς βασίζεται στα γονίδια. Μερικοί άνθρωποι, έχουν απλώς μια γενετική προδιάθεση να είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο δυναμικοί άνθρωποι γενικά. Το άλλο μισό, όμως, είναι πολύ εντός των ορίων ελέγχου μας. Η έρευνα έχει δείξει ότι περίπου το 40% της ευτυχίας των ανθρώπων, είναι αποτέλεσμα των επιλογών που κάνουν.

Η παλιά παροιμία «τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία» έχει περάσει από γενιά σε γενιά, αλλά μας κάνει να αναρωτιόμαστε. Υπάρχει κάτι που φέρνει τελικά την ευτυχία; Θα ήταν ωραίο αν η άπιαστη ιδέα της ευτυχίας –και η πιθανότητα να την αποκτήσεις– δεν ήταν πια τόσο άπιαστη. Λοιπόν, σύμφωνα με επιστήμονες στο Χάρβαρντ, μπορεί και να μην είναι.

Τα αποτελέσματα της Μελέτης του Χάρβαρντ για την Ανάπτυξη των Ενηλίκων, μια από τις πιο μακροχρόνιες μελέτες για την ευτυχία, φαίνεται να ξεκλειδώνει το μυστικό της ευτυχίας. Οι ερευνητές μελέτησαν για 75 χρόνια, 724 άντρες από τότε που ήταν έφηβοι. Οι άντρες αυτοί, προέρχονταν από διάφορα οικονομικά και κοινωνικά υπόβαθρα, από υπανάπτυκτες γειτονιές, έως τον Πρόεδρο John F. Kennedy. Κατά τη διάρκεια αυτών των 75 ετών, η ερευνητική ομάδα του Χάρβαρντ, έχει συλλέξει διάφορα είδη προσωπικών και υγειονομικών πληροφοριών, θέτοντας επίσης τα μέλη και τις οικογένειές τους, ερωτήσεις σχετικά με την ψυχική και συναισθηματική τους υγεία κάθε δύο χρόνια.

Η έρευνα απέδωσε δύο βασικούς λόγους ευτυχίας με την πάροδο των ετών. Ο ένας προέκυψε ελαφρώς υψηλότερος από τον άλλο. Ο καθοριστικός λοιπόν παράγοντας της ανθρώπινης ευτυχίας είναι…. (drumroll παρακαλώ).

Οι σχέσεις

«Η προσωπική σύνδεση, δημιουργεί ψυχική και συναισθηματική διέγερση, τα οποία είναι αυτόματα ενισχυτικά της διάθεσης, ενώ η κοινωνική απομόνωση, την καταστρέφει», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ Robert Waldinger στο Harvard Health Blog.

Η συσχέτιση μεταξύ ευτυχίας και στενών σχέσεων, όπως οι ερωτικοί σύντροφοι, η οικογένεια, οι φίλοι και οι κοινωνικοί μας κύκλοι, βρέθηκε να είναι απίστευτα ισχυρή. Στόχος μας λοιπόν, πρέπει να είναι η ενίσχυση αυτών των δεσμών και η απομάκρυνση από τοξικούς ή αρνητικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Ένας καλός τρόπος για να διευρύνετε τους κύκλους σας είναι να πηγαίνετε σε εκδηλώσεις ή να προσφέρεστε εθελοντικά σε οργανισμούς που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητές σας να συναντήσετε άτομα με ομοϊδεάτες.

Ο δεύτερος, επίσης σημαντικός παράγοντας για την ευτυχία, αναδείχθηκε «η τέχνη του να αφήνεσαι».

Όσο περισσότερο επικεντρωνόμαστε δηλαδή στα πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά για εμάς, σε σύγκριση με πιο ασήμαντα θέματα, τόσο πιο ευτυχισμένοι μπορούμε να είμαστε.

Υπάρχει επίσης έρευνα, εκτός της συγκεκριμένης μελέτης που υποστηρίζει, το εύρημα αυτό, διαπιστώνοντας ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο έμπειροι στο να αφήνουν πίσω τους τις αποτυχίες του παρελθόντος.

«Τείνουν να συνειδητοποιούν πόσο σύντομη είναι η ζωή. ‘Έτσι, είναι πιο πιθανό να δίνουν περισσότερη προσοχή σε αυτό που τους κάνει ευτυχισμένους τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ. Waldinger.

«Όταν είσαι μεγαλύτερος, έχεις περισσότερες ευκαιρίες να επιστρέψεις στις δραστηριότητες που συνδέεις με την ευτυχία», προσθέτει. Σκέψου λοιπόν πράγματα που σου έδιναν χαρά ως παιδί και αξιοποίησε τα στο έπακρο. Η ευτυχία σου, εξαρτάται από αυτά.

Πηγή: ladylike.gr