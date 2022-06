Σκυλοτροφές Orijen και Barking Heads Η καλύτερη επιλογή για τους τετράποδους φίλους σας!

Οι περισσότεροι άνθρωποι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη διατροφή και την ποιότητα των συστατικών από τα οποία αποτελείται.



Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε το ίδιο και για τον τετράποδο φίλο μας;



Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι ότι επιλέγετε το καλύτερο για τον πιο πιστό σας φίλο με σκυλοτροφές από κορυφαία brands που θα τον βοηθήσουν να ζήσει περισσότερα χρόνια υγιής και ευτυχισμένος.



Τα δύο top brands για σκυλοτροφές ιδανικές για κάθε ηλικία, που θα τον στηρίξουν από κουτάβι μέχρι να γίνει ένας δυνατός ενήλικος σκύλος, είναι η Orijen και η Barking Heads.



Επιλέξτε τις πιο αγνές τροφές, επιλέξτε Orijen!

H Orijen επιλέγει στις σκυλοτροφές της μόνο τα πιο αγνά συστατικά της φύσης.



Ανάμεσα στα προϊόντα της Orijen που υπάρχουν στο PetShop88 θα βρείτε το Orijen Six Fish που προσφέρει τις πρωτεΐνες που χρειάζεται ο σκύλος σας με σολομό, ρέγγα, πλευρονήκτη και λαχανικά της θάλασσας συμβάλλουν στην υγεία ενός υγιούς και χαρούμενου σκύλου.



Δώστε τους τροφές με όλα τα θρεπτικά συστατικά από την Barking Heads

Βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία χωρίς χρωστικές και συντηρητικά, θα τα βρείτε στα προϊόντα της Barking Heads.



Η ξηρά τροφή Barking Heads Fish N Delice Salmon and Trout προσφέρει τη γευστική μείξη σολομού και πέστροφας. Ταυτόχρονα, είναι υποαλλεργική ενώ βοηθά σε πεπτικές ή δερματικές ευαισθησίες.



Πριν επιλέξετε την τροφή του σκύλου σας, σκεφτείτε τις δικές του εξατομικευμένες ανάγκες.



Αν οι παραπάνω είναι κατάλληλες για το δικό σας κατοικίδιο, βάλτε τες στο καλάθι των αγορών σας: Orijen 6 Fish 2KG, Barking Heads Fish N Delice Salmon and trout 12KG.



Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα petshop88.gr και βρείτε όλα τα προϊόντα της Orijen & της Barking Heads αλλά και όλων των μεγάλων brands με τροφές για κατοικίδια.