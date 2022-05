Στον αγώνα Μπόστον Σέλτικς – Μαϊάμι Χιτ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τον αγώνα ανάμεσα σε Μπόστον Σέλτικς και Μαϊάμι Χιτ παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής για την Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο enikos.gr ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Βοστώνη όπου μίλησε στην τελετή αποφοίτησης του Boston College.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανέβηκε στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φορώντας καπέλο τύπου τζόκεϊ κάθεται στις κερκίδες ανάμεσα σε άλλους φιλάθλους για να παρακολουθήσει τον αγώνα του NBA.

Όμως, οι Cade Cunningham, Isaiah Stewart και Killian Hayes ήταν επίσης στο Garden για να δουν τον τέταρτο τελικό της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθισε δίπλα τους με αποτέλεσμα το φωτογραφικό καρέ να ανέβει στον λογαριασμό στο Twitter γνωστού αθλητικού συντάκτη.

Cade Cunningham, Isaiah Stewart and Killian Hayes are randomly at this Celtics-Heat playoff game lmao pic.twitter.com/Yw9YvOFmCp