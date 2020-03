Κορoνοϊός: Άνοδος στις πωλήσεις των προφυλακτικών, κατά τη διάρκεια της καραντίνας

Σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ζούνε περίπου 3 δισ. άνθρωποι σε όλον τον κόσμο και εκτός από το χαρτί υγείας, τις κονσέρβες και τα απολυμαντικά, ακόμα ένα προϊόν έχει παρουσιάσει μεγάλη ζήτηση. Σύμφωνα με έρευνα, μάρκες προφυλακτικών αναφέρουν άνοδο στις πωλήσεις.

Η αμερικανική μάρκα Promescent ανακοίνωσε αύξηση 54% στις online πωλήσεις για προφυλακτικά από τις 5 Μαρτίου. “Σε περιόδους αβεβαιότητας και απομόνωσης, είναι φυσικό να αναζητήσουμε σωματική και συναισθηματική οικειότητα”, σχολίασε ο Promescent CEO Jeff Abraham προσθέτοντας ότι τα προφυλακτικά δεν είναι το μόνο προϊόν που πωλείται αρκετά συχνά. Το Arousal Gel αυξήθηκε κατά 78% από τις 5 Μαρτίου, οι πωλήσεις Splash Delay Spray κατά 42% και οι λιπαντικές ουσίες αυξήθηκαν κατά 35%.

Τα φαρμακεία στο Δελχί της Ινδίας έχουν επίσης αναφέρει αύξηση των πωλήσεων προφυλακτικών, σύμφωνα με τους Hindustan Times. Εντωμεταξύ, έχει αναφερθεί ήδη ότι έχει σημειωθεί μία άνοδος των πωλήσεων των σεξουαλικών παιχνιδιών για εκείνους που θέλουν να διασκεδάσουν μόνοι τους (ή και όχι) και το Pornhub είχε αποκαλύψει ότι προσφέρει δωρεάν πορνογραφικό υλικό στον κόσμο.

