Η τραγική ιστορία πίσω από το σχήμα στο μπουκαλάκι του αρώματος N°5 της Chanel

Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει δοκιμάσει έστω μία φορά το άρωμα N°5 της Chanel, με το χαρακτηριστικό ορθογώνιο μπουκαλάκι του. Πόσες όμως γνωρίζουν την τραγική ιστορία που βρίσκεται πίσω από αυτό το άρωμα και το χαρακτηριστικό σχήμα στο δοχείο του;

Σύμφωνα με το BBC, ο Arthur “Boy” Capel, ένας Βρετανός πλούσιος παίκτης του πόλο, ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει το άνοιγμα της μπουτίκ της Chanel στο Deauville, κουβαλούσε πάντα μαζί του ένα δοχείο με ουίσκι από το οποίο η σχεδιάστρια εμπνεύστηκε και δημιούργησε το πλέον αναγνωρίσιμο μπουκάλι αρώματος στον κόσμο.

Ωστόσο, ο Capel έχασε πρόωρα τη ζωή του σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Δεκέμβριο του 1919. Δύο χρόνια αργότερα, η Coco Chanel τον «πέρασε στην αιωνιότητα», δημιουργώντας το πιο διάσημο άρωμά της, μαζί με το ακόμη διασημότερο μπουκαλάκι του, εμπνευσμένο από τον ίδιο.

