Η ελληνική startup που διεκδικεί ένα εκατομμύριο δολάρια στο Άμστερνταμ

Το SEATRAC είναι ένας μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα με κινητική αναπηρία να αποκτήσουν πρόσβαση στη θάλασσα, χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου.



Η καινοτόμος αυτή ιδέα επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας Chivas Venture που θα πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ τον Μάιο του 2018.



Ο Ιγνάτιος Φωτίου ιδρυτής της ελληνικής επιχείρησης TOBEA αναδείχθηκε φιναλίστ του παγκόσμιου διαγωνισμού και θα διεκδικήσει μέρος της χρηματοδότησης ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων.



Ο Ιγνάτιος Φωτίου ιδρυτής της ελληνικής επιχείρησης TOBEA

Θα συμμετάσχει μαζί με 26 ακόμα κοινωνικούς επιχειρηματίες παγκοσμίως και θα διεκδικήσει μια θέση στους Final 5, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την επιχείρησή του μπροστά σε εκατοντάδες επενδυτές, επιχειρηματίες, άτομα που ασχολούνται με την τεχνολογία αλλά και media, απ’ όλον τον κόσμο.



Η ελληνική startup αναδείχθηκε νικήτρια ανάμεσα σε πέντε επιχειρήσεις κοινωνικών επιχειρηματιών από την Πάτρα, την Σίφνο, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και την Αθήνα που παρουσιάστηκαν χθες μπροστά στην κριτική επιτροπή του ελληνικού διαγωνισμού Chivas Venture.





Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τους Χρήστο Αλεφάντη - Διευθυντή Σύνταξης στο Περιοδικό δρόμου «Σχεδία», Αγγελική Καραγιαννάκη - Διευθύντρια του Aceln της ΑΣΟΕΕ, Αλέξανδρο Νούσια - Διευθυντή Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, Λίτσα Παναγιωτοπούλου - Γ. Γ. του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της EVIA IP Ltd, Αντιπρόεδρο της PAPAPOSTOLOU S.A. Medical Equipments and Solutions και Λυδία Παπανδρέου - Γεν. Διευθύντρια Ashoka Ελλάδας.



Την εκδήλωση συντόνισε ο γνωστός σε όλους brand strategist Peter Economides, ο οποίος κάλεσε τον CEO της Pernod Ricard Hellas, κ. Cyril Claquin για να βραβεύσει τον νικητή.





Οι πέντε φιναλίστ και ο CEO της Pernod Ricard Hellas Cyril Claquin

Ο κ. Cyril Claquin, CEO της Pernord Ricard Hellas, απονέμοντας το βραβείο στον Έλληνα νικητή, δήλωσε: «Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται το Chivas Venture στην Ελλάδα, με στόχο να στηρίξει έμπρακτα startups που οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας για τη συμμετοχή στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον νικητή! Είναι πραγματικά μία πολύ αξιόλογη επιχείρηση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και άρτιο επιχειρηματικό μοντέλο, κι είμαστε κάτι περισσότερο από σίγουροι ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό».





Ο Ιγνάτιος Φωτίου, ο CEO της Pernod Ricard Hellas, κ. Cyril Claquin και η κριτική επιτροπή

Το Chivas Venture, ένα από τα παγκοσμίως κορυφαία σκωτσέζικα whiskies, φέτος ενώνει τις δυνάμεις του με τον ηγέτη στον χώρο της τεχνολογίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, TNW Conference, με σκοπό τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Τελικού στο Άμστερνταμ στις 24 Μαΐου του 2018. Η συνεργασία με τον κλάδο της τεχνολογίας προσφέρει μια ακόμα ισχυρότερη πλατφόρμα για startup επιχειρήσεις προκειμένου να μοιραστούν σε παγκόσμιο πλάνο τις καινοτόμες ιδέες τους, που σκοπό έχουν να αλλάξουν τον κόσμο.



Πριν τον παγκόσμιο τελικό του Chivas Venture, οι 27 φιλόδοξοι επιχειρηματίες θα πάρουν μέρος στο Accelerator Programme, που θα διαρκέσει 3 ημέρες στο Oxford University στο The Skoll Centre for Social Entrepreneurship. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους φιναλίστ ν’ αναπτύξουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά τους, συμμετέχοντας σε workshops και συνομιλώντας με παγκόσμιους οραματιστές για θέματα που άπτονται του κλάδου.



Ο Ιγνάτιος Φωτίου ιδρυτής της ελληνικής επιχείρησης TOBEA

Από τις 4 Απριλίου του 2018, το κοινό θα είναι αυτό που θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιοι θα είναι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες που θα κερδίσουν ένα αρχικό μερίδιο από τη συνολική χρηματοδότηση. Μετά το πέρας τριών έντονων εβδομάδων διαδικτυακής ψηφοφορίας, θα μοιραστούν ανάμεσα στους φιναλίστ τα πρώτα 200 χιλιάδες δολάρια της χρηματοδότησης.



Το υπόλοιπο ποσό από το ένα εκατομμύριο δολάρια της χρηματοδότησης θα διανεμηθεί live από τον Παγκόσμιο Τελικό του Chivas Venture 2018.



Για περισσότερες πληροφορίες για το Chivas Venture και για να ενημερωθείτε για τους παγκόσμιους φιναλίστ, επισκεφθείτε το chivas.com.



Η εταιρία πίσω από το SEATRAC

Η ΤΟΒΕΑ ιδρύθηκε το 2012 με δραστηριότητα στο σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικών κατασκευών που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κινητικά ανάπηρων. Πρόκειται για έναν «τεχνοβλαστό» του Πανεπιστημίου Πατρών και προέκυψε σαν προϊόν έρευνας που διενεργήθηκε από Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών το έτος 2009.



Το πρόγραμμα περιελάμβανε το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας συσκευής που θα παρείχε την δυνατότητα στους κινητικά ανάπηρους να αποκτήσουν πρόσβαση στη θάλασσα. Το πρόγραμμα ανατέθηκε στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής από την πρώην Περιφέρεια Αχαΐας.



Ύστερα από την επιτυχή έκβαση του προγράμματος, η δουλειά συνεχίστηκε και η συσκευή εξελίχθηκε σε ένα προϊόν (SEATRAC) έτοιμο για εμπορική χρήση. Παράλληλα με αυτό, η ανάγκη για άλλες συσκευές και προϊόντα, τα οποία σχετίζονται με το θέμα της βελτίωσης της ζωής των αναπήρων διαρκώς μεγάλωνε.



Το γεγονός αυτό γέννησε την ανάγκη της ίδρυσης μιας εταιρείας που θα ικανοποιούσε τους στόχους αυτούς που από τη φύση τους θα ήταν εκτός των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

newsbeast