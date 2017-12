Τα H&M αναγκάστηκαν να αποσύρουν μπλούζα μετά από έντονες διαμαρτυρίες

Μία από τις αντρικές μπλούζες της νέας χειμωνιάτικης κολεξιόν αναγκάστηκαν να αποσύρουν τα H&M σε ολόκληρο τον κόσμο μετά τον χαμό που δημιουργεί από τα άπειρα αρνητικά σχόλια φιλόζωων καταναλωτών μόλις διάβασαν το μήνυμα που ήταν γραμμένο στην πλάτη της.



Όλη η ιστορία ξεκίνησε από ένα κατάστημα στη Τζώρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών όπου η συγκεκριμένη, πορτοκαλί μπλούζα εντοπίστηκε για πρώτη φορά με το μότο «Dogfight in Random Alley». Από εκείνη την στιγμή οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές με τους καταναλωτές να διαμαρτύρονται για το επικίνδυνο μήνυμα, το οποίο προωθεί της κυνομαχίες, δηλαδή τους αγώνες όπου δύο σκυλάκια μάχονται το ένα το άλλο τραυματίζοντας το πάρα πολύ σοβαρά, σε κάποιες περιπτώσεις και θανάσιμα.



Πρόκειται για μία πράξη καθ'όλα απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη με τις φιλοζωικές οργανώσεις να έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες για την οριστική εξάλειψη της. Συνεπώς η κυκλοφορία των H&M εξόργισε ένα σημαντικό μέρος του αγοραστικού κοινό το οποίο με καμπάνια διαμαρτυρίας απαίτησαν από την διάσημη εταιρία ένδυσης να αποσύρει το φούτερ από τα ράφια.



Την συγκεκριμένη καμπάνια υπέγραψαν πάνω από 45.000 άνθρωποι, αναγκάζοντας τελικά το H&M να παραδεχθεί το πόσο επιπόλαιη και λάθος ήταν η συγκεκριμένη κυκλοφορία και να αποσύρει από παντού το πορτοκαλί φούτερ.



«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι που τα H&M επέτρεψαν εξ'αρχής την κυκλοφορία ενός ρούχου με τόσο βάναυσο,βίαιο και επικίνδυνο μήνυμα,» δήλωσε η Πρόεδρος της PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Tracy Reiman, κατακεραυνώνοντας την εταιρία ακόμα και μετά την απόσυρση του προϊόντος.

