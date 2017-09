Μα έχει πανσέληνο απόψε κι είναι ωραία ...

Η πανσέληνος χαρίζει ρομαντική διάθεση στον περισσότερο κόσμο και κατά καιρούς έχει αποτελέσει έμπνευση για πολλούς καλλιτέχνες και μουσικούς. Ετσι με το πέρασμα των χρόνων έχει δημιουργηθεί ένα πλούσιο ρεπερτόριο για να συνοδεύσουν την φεγγαρόλουστη νύχτα



Πέρα λοιπόν από την κλασσική «Moonlight Sonata» του Μπετόβεν, ακολουθούν τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια που προτείνονται για να συνοδεύσουν την αποψινή πανσέληνο.



Ελληνικά:



Πάμε μια βόλτα στο Φεγγάρι – Μάνος Χατζιδάκις

Πανσέληνος – Χαρούλα Αλεξίου

Η μπαλάντα του φεγγαριού – Παντελής Θαλασσινός

Ενα γύρο το φεγγάρι – Γιάννης Χαρούλης

Πολλές φορές Φεγγαρι μου - Βασίλης Σκουλας

Αύγουστος – Νίκος Παπάζογλου

Σβήσε το Φεγγάρι – Δημήτρης Μητροπάνος

Γιατί Φοβάσαι -Μαρινέλα

Φεγγάρι Μάγια μου' κανες – Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Θα πιω απόψε το φεγγάρι – Γιάννης Πουλόπουλος



Ξένα

The whole of the moon – Waterboys

Blue Moon - Elvis Presley

Fly me to the moon -Frank Sinatra

That's Amore – Dean Martin

I Wished On the Moon - Billie Holiday

Paper Moon - Ella Fitzgerald

Memories – Barbara Streisand

Moonchild - Rory Gallagher

Bad Moon Rising - Creedence Clearwater Revival

To the Moon and back – Savage Garden

I see the Moon - Jim Brickman