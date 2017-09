Οι συγκλονιστικές τελευταίες στιγμές της Νταϊάνα

Είκοσι χρόνια μετά, η ζωή της γυναίκας που γεννήθηκε ως Νταϊάνα Σπένσερ έζησε ως πριγκίπισσα Νταϊάνα και έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ως Lady D εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ο παραμυθένιος γάμος, η δυστυχισμένη συζυγική ζωή, η εισβολή της Καμίλα στη ζωή της, η μάχη με τη βουλιμία, οι εραστές της, το διαζύγιο, η τελευταία μικρή αλλά πολυφωτογραφημένη της σχέση με τον μεγιστάνα Ντόντι αλ Φαγιέντ και το δραματικό τροχαίο που της στοίχισε τη ζωή.

Καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια, ο Τζόναθαν Μάγιο για τη Daily Mail, γυρνά πίσω σε εκείνη την τελευταία ημέρα της ζωής της Νταϊάνα και την περιγράφει λεπτό προς λεπτό.

Νταϊάνα και Ντόνι έχουν απολαύσει την 9ήμερη κρουαζιέρα τους στη Μεσόγειο, με το γιοτ Jonikal, αξίας 12 εκατ. λιρών των Αλ Φαγιέντ. Οπως ο πατέρας του Ντόντι, Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ, ήλπιζε, το ειδύλλιο μεταξύ του γιου του και της πιο διάσημης γυναίκας στον κόσμο έχει μόλις αρχίσει. Στις 4 Αυγούστου, ένας Ιταλός φωτογράφος τους φωτογράφισε αγκαλιασμένους να φιλιούνται. «Το φιλί» όπως έγινε γνωστή η φωτογραφία, πωλήθηκε αργότερα αντί 250.000 λιρών. Η Νταϊάνα χρησιμοποίησε την κρουαζιέρα για να μπει στο μάτι της Καμίλα. Την ημέρα που ο Πρίγκιπας Κάρολος διοργάνωνε πάρτι για τα 50ά γενέθλια της Καμίλα, η Νταϊάνα βρισκόταν στο Σεντ Τροπέ φορώντας ένα λεοπαρδαλέ μαγιό. Είχε ειδοποιήσει μόνη της τους φωτογράφους ήθελε την ημέρα που θα γιόρταζε η Καμίλα οι βρετανικές ταμπλόιντ να έχουν εκείνη πρωτοσέλιδο. Να της κλέψει τη δόξα, όπως και άλλες φορές είχε κάνει στο παρελθόν. Ο Ντόντι αλ Φαγιέντ από την άλλη, λίγες ημέρες πριν, στις 9 Αυγούστου, ήταν προγραμματισμένο να παντρευτεί την φίλη του, Κέλι Φίσερ. Ο γάμος δεν έγινε ποτέ, η Νταϊανα είχε μπει στη ζωή του.

Είναι 30 Αυγούστου και ο Ντόντι πετά με την Νταϊάνα για Παρίσι. Την Κυριακή θα επιστρέψουν στη Βρετανία.

Σάββατο, 30 Αυγούστου, 8 το πρωί

Το Jonikal είναι αγκυροβολημένο στο Cala di Volpe στη Σαρδηνία.

Η Νταϊάνα απολαμβάνει το πρωινό της. Φρέσκα φρούτα και χυμό πορτοκαλιού. Της το έχει σερβίρει μόλις ο μπάτλερ του Ντόντι, Ρενέ Ντελόρμ. Η πριγκίπισσα τού λέει πόσο ανυπομονεί να δει τους γιους της Γουίλιαμ και Χάρι. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες βρίσκονται στη βασιλική εξοχική κατοικία στο Μπαλμόραλ. Ο Ρενέ εντωμεταξύ μόλις έχει... αποκρούσει τηλεφωνικά την Φίσερ, που συνεχίζει να τηλεφωνεί εξοργισμένη στον Ντόντι.

Σε κοντινή απόσταση, βρίσκονται οι δύο σωματοφύλακες των αλ Φαγιέντ, Τρέβορ Ρις Τζόουνς και ο Κεζ Γουίνγκφιλν. Ετοιμάζονται για την πτήση προς το Παρίσι. Το έμαθαν μόλις χθες το βράδυ και είχαν λίγο χρόνο για να διευθετήσουν το πώς θα διαχειριστούν την ασφάλεια του ζευγαριού.

9.30 το πρωί

Στο Παρίσι, ο επικεφαλής της ασφάλειας στο ξενοδοχείο Ritz, ο Ανρί Πολ, 41 ετών, πηγαίνει για τένις με τον φίλο του Κλοντ Γκαρέκ.

Ο Πολ έχει καλή διάθεση -την Πέμπτη πέρασε την ετήσια ιατρική αξιολόγηση για το δίπλωμα πιλότου. Λέει στον Κλοντ ότι η πριγκίπισσα και ο Ντόντι φτάνουν στο αεροδρόμιο Le Bourget το απόγευμα και τού έχει ανατεθεί να τους παραλάβει.

Οι δύο άνδρες με το αυτοκίνητό τους περνούν από την σήραγγα Pont de l'Alma. Σε διάστημα 15 ετών, οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους εκεί, σε τροχαία.

Εντωμεταξύ, Νταϊάνα και Ντόντι απολαμβάνουν μια βουτιά ακόμη σε έναν ήσυχο όρμο. Οι παπαράτσι βρίσκονται κοντά, τους φωτογρφίζουν ξανά.

11 το πρωί

Η Νταϊάνα τηλεφωνεί στη φίλη της Σούζι Κασέμ. Της λέει ότι ανυπομονεί να επιστρέψει. Κανονίζουν να συναντηθούν στο Λονδίνο τη Δευτέρα.

12 το μεσημέρι

Οι άνθρωποι των Aλ Φαγιέντ μπαίνουν σε τρία ταξί και κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο της Όλμπια, όπου περιμένει το τζετ, ένα Gulfstream. Ανήκει στην οικογένεια του μεγιστάνα. Μαζί με το ζευγάρι βρίσκεται η Μύρια Ντάνιελς, μια ολιστική θεραπεύτρια από την Καλιφόρνια που έκανε μασάζ στον Ντόντι για έξι χρόνια.

1.50 το μεσημέρι

Το τζετ απογειώνεται. Ντόντι και Νταϊάνα κάθονται στις μπροστινές πολυτελείς πολυθρόνες. Κρατιούνται από το χέρι, μιλούν αδιάκοπα.

Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, η Νταϊάνα είχε πετάξει για διακοπές στην Ελλάδα με την φίλη της Ρόζα Μόνκτον με το ίδιο αεροπλάνο. «Κοίτα αυτό, Ρόζα, δεν είναι απαίσιο;» είχε πει η Νταϊάνα στην φίλη της, δείχνοντάς της τα ροζ καθίσματα και το πράσινο χαλί με τα κεφάλια του Φαραώ.

3.20 το μεσημέρι

Το Gulfstream προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Le Bourget. Η βρετανική πρεσβεία δεν γνωρίζει ότι έρχεται στο Παρίσι η Νταϊάνα, οπότε δεν υπάρχει επιπλέον ασφάλεια.

Ενα Range Rover και μια Mercedes περιμένουν να παραλάβουν το ζευγάρι. Εκεί και ο οδηγός του Ντόντι Φιλίπ Ντουρνό αλλά και ο Ανρί Πολ.

Ο Ντουρνό εκπλήσσεται καθώς δεν έχει δει ποτέ πριν τον Πολ να εκτελεί χρέη οδηγού για τους αλ Φαγιέντ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, έπρεπε να του δείξει πώς να χειρίζεται το Range Rover.

3.40 το μεσημέρι

Τα δύο αυτοκίνητα φεύγουν από το Le Bourget. Αμέσως, το αυτοκίνητο της Νταϊάνα και του Ντόντι περικυκλώνεται από σκούτερ με παπαράτσι. Είναι η πρώτη εμπειρία του Ντόντι με παπαράτσι και δεν του αρέσει. Λέει στον Ντουρνό να τους ξεφύγει, οπότε ο Γάλλος πραγματοποιεί μια γρήγορη έξοδο στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού. Η Νταϊάνα επαινεί την οδήγησή του.

Στο πίσω αυτοκίνητο, η θεραπεύτρια του Ντόντι, παρακαλεί τον Ανρί Πολ να κόψει ταχύτητα.

Ο Ρις Τζόουνς λέει στον Γουίνγκφιλντ, που βρίσκεται στο ίδιο αμάξι με τον Ανρί Πολ, να πάει τις αποσκευές του ζευγαριού στο διαμέρισμα του Ντόντι στην οδό Arsène Houssaye, όπου το ζευγάρι θα διανυκτερεύσει.

.47 το μεσημέρι

Ντόντι και Νταϊάνα φθάνουν στη Βίλα Γουίνδσορ στην Route du Champ d'Entraιnement - πρώην κατοικία του Δούκα και της Δούκισσας του Γουίνδσορ.

Οι αλ Φαγιέντ το αγόρασαν και ο Μοχάμεντ ζήτησε από τον Ντόντι να το δείξει στην Νταϊάνα. Το Σεπτέμβριο η οικογένεια θα βγάλει στο σφυρί 40.000 αντικείμενα των Γουίνδσορ.

Ο επικεφαλής ασφαλείας της βίλας Μπεν Μουρόλ, τους βλέπει να φθάνουν μέσω των καμερών ασφαλείας. Την τελευταία φορά που είδε τον Ντόνι ήταν τον Ιούλιο και ήταν μαζί του η Κέλι Φίσερ. Η πρώην αρραβωνιαστικιά του μεγιστάνα ήθελε να δει αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή έπιπλο των Γουίνδσορ το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο σπίτι που θα αγόραζαν για να μείνουν στο Μαλιμπού.

Ο Μουρό παρακολουθεί μέσω του κλειστού κυκλώματος την Νταϊάνα και τον Ντόντι να χαζεύουν το σπίτι. Η πριγκίπισσα φαίνεται να βαριέται, πολλά από τα 14 δωμάτια είναι κενά άλλωστε.

4.05 το απόγευμα

Ο Ανρί Πολ φτάνει στη Βίλα και ο Μουρό ανοίγει την πύλη. Κατεβάζει το τζάμι του Range Rover και ο Μουρό με έκπληξη βλέπει στη θέση του οδηγού τον Πολ. «Γεια σου Μπεν, όλα καλα;», του λέει. Η αναπνοή του Ανρί Πολ μυρίζει φαγητό και κρασί.

4.30 το απόγευμα

Νταϊάνα και Ντόντι φτάνουν στο ξενοδοχείο Ritz στην Place Vendôme.





Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ το ανακαίνισε πρόσφατα, επενδύοντας 100 εκατ. λίρες. Το ζευγάρι καλωσορίζει ο 46χρονος Κλοντ Ρουλό, βοηθός του προέδρου του Ritz. Ο Ρουλό είναι νευρικός. «Δεν έχω μιλήσει ποτέ ξανά με μια πριγκίπισσα», λέει στην Νταϊάνα. «Πώς θα θέλατε να σας αποκαλώ;» Η πριγκίπισσα ακουμπά το χέρι της στον ώμο του. «Απλά Νταϊάνα», του λέει.

Η Νταϊάνα πλησιάζει στην μπαλκονόπορτα και τραβά τις κουρτίνες. Εξω είναι συγκεντρωμένοι παπαράτσι. Η πριγκίπισσα αποφασίζει να μην πάει για τα ψώνια που είχε προγραμματίσει, να πάρει δώρα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι. Φτιάχνει μια λίστα και στέλνουν έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου για να τα αγοράσει.

4.50 το απόγευμα /3.50 το απόγευμα τοπική ώρα Βρετανίας

Η Νταϊάνα καλεί την αστρολόγο της, Ρίτα Ρότζερς. Βγαίνει ο αυτόματος τηλεφωνητής αλλά όταν ακούει την φωνή της πριγκίπισσας απαντάει. Αργότερα στην αστυνομία η Ρότζερς κατέθεσε ότι δεν της είπε κάτι για γάμο ή αρραβώνα.

5.45 το απόγευμα /4.45 τοπική ώρα Βρετανίας

Ο Ντόντι σχεδιάζει να κάνει δικά του ψώνια. Προτίθεται να επισκεφθεί ένα κοσμηματοπωλείο που ονομάζεται Repossi κοντά στο Ritz για να αγοράσει ένα δώρο για την Νταϊάνα. Ντόντι και Ρις Τζόουνς φεύγουν από την κύρια είσοδο του Ritz και μπαίνουν στο αυτοκίνητο για μια απόσταση 30 δευτερολέπτων, μέχρι το κοσμηματοπωλείο.

Υπήρχε ένα χρυσό δαχτυλίδι στη βιτρίνα του καταστήματος της Repossi στο Μονακό το οποίο άρεσε στην Νταϊάνα. Ο Ντόντι είχε ζήτησε από τους υπαλλήλους του να βεβαιωθούν ότι θα βρίσκεται το ίδιο δαχτυλίδι και στο κατάστημα του Παρισιού εκείνη την ημέρα για να το δει και ίσως να το αγοράσει.

Ο ιδιοκτήτης, Alberto Repossi, έχει διακόψει τις διακοπές του για να ανοίξει το κατάστημα του Παρισιού ειδικά για την περίσταση. Ο Repossi παρακολουθεί το προσωπικό του να δείχνει μια συλλογή από δαχτυλίδια στον Ντόντι, ενώ ο μεγιστάνας προσπαθεί να περιγράψει το δαχτυλίδι που είχαν δει στο Μονακό.

Εντωμεταξύ, η Νταϊάνα καλεί τον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Κέι, φίλος της τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η πριγκίπισσα του εμπιστεύεται ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή και να ζήσει ιδιωτικά: «Κάποιες φορές αναρωτιέμαι, ποιο το νόημα; Ό, τι και να κάνω, δεν είναι ποτέ αρκετό για κάποιους».

Η Νταϊάνα τόν ρωτάει τι πρόκειται να έχουν στο αυριανό εξώφυλλο και γιατί τα ΜΜΕ δεν συμπαθούν τον Ντόνι. «Επειδή είναι εκατομμυριούχος;». Ο Κέι της εξηγεί ότι η αντιπάθεια δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα του Ντόντι, αλλά με τα όσα λέγονται για τον πατέρα του. Στη συνέχεια του μιλά για τους γιους της και τον κλείνει: «Κλείσε το τηλέφωνό σου και πήγαινε για ύπνο», του λέει.

5.50 το απόγευμα / 4.50 τοπική ώρα Βρετανίας

Η Νταϊάνα καλεί στο Μπαλμόραλ για να μιλήσει στους γιους της. Ο Γουίλιαμ σταματά το παιχνίδι με τα ξαδέλφια του για να της μιλήσει. Στη συνέχεια φωνάζει τον Χάρι. Του μικρού δεν του αρέσει να μιλά στο τηλέφωνο, η συνομιλία είναι σύντομη. Επιπλέον, αύριο θα ιδωθούν.

Στο Repossi, ο Ντόντι είναι μεταξύ πέντε δαχτυλιδιών, αλλά δεν είναι ευχαριστημένος με κανένα από αυτά. Πηγαίνει πίσω στο Ritz με τον Γουίνγκφιλντ, ο οποίος ρίχνει μια ματιά στους παπαράτσι.

6.20 το απόγευμα

Ο Κλοντ Ρουλέ επιστρέφει στο Repossi - αυτή τη φορά για να διαπραγματευτεί μια έκπτωση για να αγοράσει και τα πέντε δαχτυλίδια, για λογαριασμό του Ντόντι. Προσέχει όμως ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο της συζύγου του ιδιοκτήτη του χρυσοχοείου που σκέφτεται ότι είναι σαν εκείνο που ο Ντόντι ήθελε και είναι μάλιστα και φθηνότερο.

Η γυναίκα το βγάζει από το δάχτυλό της και το καθαρίζει, εξηγώντας ότι είναι από μια σειρά που λέγεται Tell Me Yes που θα βγει τον επόμενο μήνα.

Ο Ρουλό πηγαίνει πίσω στο Ritz με το δαχτυλίδι και χτυπά την πόρτα της Imperial Suite.

Ο Ντόντι του κάνει νόημα να μιλά σιγά. Ο Ρουλό του λέει για το δαχτυλίδι Tell me Yes και ο Ντόντι χωρίς να το δει καν λέει ότι αυτό είναι το δαχτυλίδι που θέλει.

«Θα το δώσετε στην Νταϊάνα απόψε;» ρωτάει τον Ντόντι ο Ρουλό.

«Ίσως το απόγευμα ή αύριο», απαντά ο Ντόνι.

7 το απόγευμα

Η Ντόντι και η Νταϊάνα εγκαταλείπουν το Ritz.





Πηγαίνουν στο διαμέρισμα του Ντόντι και έπειτα στο εστιατόριο Chez Benoit. Εχουν κάνει κράτηση για τις 21:00.

7.15 το απόγευμα

Φτάνουν στο διαμέρισμα του Ντόντι. Υπάρχουν πλέον περισσότεροι φωτογράφοι από ποτέ - οι φακοί τους είναι εκατοστά από το πρόσωπο της Νταϊάνα. Ο Ρις Τζόουνς και ο Γουίνγκφιλντ προσπαθούν να τους μπλοκάρουν. Στο εσωτερικό, ο Ρις Τζόουνς ρωτάει τον Ντόντι ποιο είναι το σχέδιο.«Πάμε για ένα γεύμα». «Πού;», τον ξαναρωτά. «Θα μάθετε όταν θα φτάσουμε εκεί», του απαντά ο Ντόντι. Η βραδιά δεν είναι τόσο ομαλή όσο είχε προγραμματίσει.

Ο Ρις Τζόουνς και ο Γουίνγκφιλντ επιστρέφουν κάτω για να μιλήσουν στους φωτογράφους. Ο Γουίνγκφιλντ, στα γαλλικά, τους λέει να μην ενοχλούν το ζευγάρι και να μην βγάζουν φωτογραφίες «ενώ βρίσκονται στο δρόμο».

Κουνάει τα χέρια σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τα πράγματα.

8.25 το βράδυ /7.25 το απόγευμα ώρα Βρετανίας

Στο Λονδίνο, ο μπάτλερ της Νταϊάνα, ο Πολ Μπαρέλ και η οικογένειά του βρίσκονται στο θέατρο Ντομινιόν.

Ο βοηθός του Ritz Κλοντ Ρουλέ περπατάει προς το σπίτι του όταν εντοπίζει τον Ανρί Πολ να πίνει μόνος του σε ένα μπαρ.

Ο Ρουλέ του λέει ότι πάει να φάει πριν γυρίσει στο Chez Benoit για να περιμένει τον Ντόντι και την Νταϊάνα.

9.35 το βράδυ

Αφού απόλαυσαν ένα μπουκάλι σαμπάνια, η Νταϊάνα και ο Ντόντι βγαίνουν από το διαμέρισμα. Η πριγκίπισσα έχει αλλάξει, φορά ένα λευκό τζιν, ένα αμάνικο τοπ, ένα μαύρο blazer και ψηλοτάκουνες γόβες Versace. Φοράει ακόμη ένα μαργαριταρένιο βραχιόλι που της έχει δωρίσει ο Ντόντι. Ο μεγιστάνας φορά ένα καφέ σουέντ σακάκι, τζιν και καουμπόικες μπότες με τακούνια για να φαίνεται ψηλότερος.

Καθώς απομακρύνονται με την Mercedes οι παπαράτσι τους κυνηγούν με τέτοια μανία που σκαρφαλώνουν και οδηγούν τα σκούτερ τους πάνω στα πεζοδρόμια. Οι πεζοί κολλάνε στους τοίχους για να μην τους πατήσουν τα μηχανάκια.

Και οι δύο σωματοφύλακες ακολουθούν το ζευγάρι με το Range Rover. Εξακολουθούν να μην έχουν ιδέα πού πηγαίνουν.

Καθώς οδηγούν στη Champs-Élysées, περίπου 15 παπαράτσι σε σκούτερ και αυτοκίνητα περιβάλλουν τη Mercedes. Ο Ντόντι λέει θυμωμένα: «Αυτό πάει πολύ! Είναι τρελό!» και λέει στον οδηγό του να κατευθυνθεί προς το Ritz. Θα φάνε εκεί. Ο Ντουρνιέ τους κοιτάει από τον καθρέφτη.

Η Νταϊάνα έχει το χέρι της στο γόνατο της Ντόντι. «Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς», τον καθησυχάζει. Αλλά το βράδυ αρχίζει να χαλάει.

9.45 το βράδυ

Ο Ντόντι μιλά στο τηλέφωνο με τον Ρουλέ, λέγοντάς του ότι κατευθύνεται στο Ritz. Ο Ρουλέ καλεί αμέσως το ξενοδοχείο να ενημερώσει την ασφάλεια - αλλά είναι πολύ αργά. Το ζευγάρι έχει ήδη φτάσει στην κύρια είσοδο και επικρατεί χάος.

Ο Ρις Τζόουνς ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου στον Ντόντι και οι φωτογράφοι μπαίνουν μπροστά του. Ο Γουίνγκφιλντ προσπαθεί να μπλοκάρει τους φακούς των φωτογράφων με το ένα χέρι και να οδηγήσει το ζευγάρι στο ξενοδοχείο.

Η κάμερα ασφαλείας το Ritz καταγράφει την Νταϊάνα να περνάει μέσα από το λόμπι.





Ο Ντόντι καλύπτει το πρόσωπό του καθώς περπατάει προς το ξενοδοχείο και στη συνέχεια απευθύνεται στον Γουίνγκφιλντ. «Πώς συνέβη αυτό το φιάσκο;». «Ποτέ δεν μας είπατε πού πηγαίνετε!», του απαντά ο Γουίνγκφιλντ.

10.05 το βράδυ

Ο νυχτερινός υπεύθυνος ασφάλειας Ritz, François Tendil, ανησυχεί τόσο για τους παπαράτσι έξω από το ξενοδοχείο που φωνάζει ξανά τον Ανρί Πολ ο οποίος έχει τελειώσει τη δουλειά του και έχει φύγει εδώ και τρεις ώρες.

«Δεν είμαι μακριά, θα είμαι εκεί σε ένα λεπτό!», λέει ο Πολ.

10.08 το βράδυ

Ο Πολ φτάνει στο ξενοδοχείου με το μαύρο Mini του. Κάνει μερικές προσπάθειες μέχρι να παρκάρει. Περπατάει προς το λόμπι καπνίζοντας ένα πούρο, χαμογελαστός.

Συναντά τους σωματοφύλακες Γουίνγκφιλντ και Ρις Τζόουνς, που τρώνε στο μπαρ.

Ο Πολ παραγγέλνει ένα κίτρινο ποτό, το οποίο ο Γουίνγκφιλντ υποθέτει ότι είναι χυμός ανανά. Στην πραγματικότητα ένα Ricard pastis - ένα αλκοολούχο απεριτίφ με γεύση γλυκόριζας.

Ο Πολ έχει πιει άλλα πέντε Ricards πριν φτάσει. Επιπλέον, έχει πάρει δύο αντικαταθλιπτικά χάπια. Στις οδηγίες αναγράφεται μια προειδοποίηση για την οδήγηση όταν αυτά λαμβάνονται σε συνδυασμό με αλκοόλ. Απαγορευέται η οδήγηση σε μια τέτοια περίπτωση, γράφουν συγκεκριμένα.

10.10 το βράδυ

Ο Πολ βγαίνει από το μπαρ και ένας μπάρμαν τον βλέπει να πέφτει πάνω σε έναν πελάτη.

10.30 το βράδυ

Η είδηση ότι η Νταϊάνα είναι στο Ritz έχει διαδοθεί με αποτέλεσμα πέρα από τους παπαράτσι να έχουν συγκεντρωθεί στην είσοδο του ξενοδοχείου και ορδές τουριστών. Κάθε φορά που μια ξανθιά γυναίκα μπαίνει ή βγαίνει από το ξενοδοχείο οι τουρίστες ουρλιάζουν.

11.10 το βράδυ

Οι σωματοφύλακες κάθονται έξω από τη σουίτα του ζευγαριού και περιμένουν εντολές. Ο Ανρί Πολ περιπλανιέται μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου, περιστασιακά πηγαίνει στην είσοδο βγαίνει έξω και μιλά στους παπαράτσι.

11.15 το βράδυ

Ο Κλοντ Ρουλέ ο οποίος έχει επιστρέψει σπίτι του, ανησυχεί και αναρωτιέται μήπως πρέπει να επιστρέψει στο ξενοδοχείο. Τηλεφωνεί στο Ritz και εκπλήσσεται όταν απαντά ο Ανρί Πολ. «Μην ανησυχείς, έχω την κατάσταση υπό έλεγχο», του απαντά ο Πολ.

11.40 το βράδυ

Οι Γουίνγκφιλντ και Ρις Τζόουνς μπορούν να ακούσουν το γέλιο που έρχεται από το δωμάτιο του Ντόνι και της Νταϊάνα. Ο Ανρί Πολ λέει στους σωματοφύλακες ότι υπάρχει αλλαγή του σχεδίου. Η Ντόντι βρήκε έναν τρόπο να ξεγελάσει τους παπαράτσι.

Αυτός και η Νταϊάνα θα φύγουν για το διαμέρισμά του από την πίσω πόρτα του Ritz με ένα αυτοκίνητο που θα οδηγεί ο Πολ. Καθώς η διαδρομή δεν κρατά πάνω από πέντε λεπτά δεν θα χρειαστούν σωματοφύλακες.

Οι δύο Βρετανοί είναι εξαγριωμένοι - νομίζουν ότι είναι ένα απαίσιο σχέδιο. «Δεν υπάρχει καμία γα@@@@@@ πιθανότητα να φύγει χωρίς σωματοφύλακα», λέει ο Ρις Τζόουνς στον Πολ.

Του λένε ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί από τους άνδρες ασφαλείας του Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ στο Λονδίνο. «Ο κ. Μοχάμεντ είναι σύμφωνος», τους καθησυχάζει ο Πολ.

11.55 το βράδυ

Οι φωτογράφοι στο μπροστινό μέρος του Ritz εκπλήσσονται όταν βλέπουν τον Ανρί Πολ. Φαινόταν χαλαρός, ακόμη και εκστασιασμένος. «Η Νταϊάνα θα βγει σε δέκα λεπτά!» τους λέει. Οι πιο έμπειροι φωτογράφοι θεωρούν ότι είναι ένα τέχνασμα και κατευθύνονται προς την πίσω έξοδο του ξενοδοχείου στην Rue Cambon.

Κυριακή, 31 Αυγούστου, 12.06 τη νύχτα

Ο Ντόνι και η Νταϊάνα βγαίνουν από το δωμάτιό τους. Ο Ντόντι διαβεβαιώνει τον Γουίνγκφιλντ ότι το σχέδιο διαφυγής τους έχει εγκριθεί από τον πατέρα του.

Ο Γουίνγκφιλντ πιέζει το αφεντικό του να χρησιμοποιήσουν δύο αυτοκίνητα για να πάνε στο σπίτι, ο Ντόντι απορρίπτει την ιδέα, αλλά συμφωνεί να αφήσει τον Ρις Τζόουνς να έρθει μαζί τους ως ασφάλεια.

Το ζευγάρι φαίνεται πιο χαλαρό τώρα. «Κατευθείαν σπίτι. Δεν έχει night club απόψε;» ο Γουίνγκφιλντ πειράζει την Νταϊάνα. «Οχι, κατευθείαν σπίτι», του απαντά η πριγκίπισσα.

Ο Γουίνγκφιλντ προσπαθεί να πείσει τον Ρις Τζόουνς ότι ο ίδιος θα πρέπει να πάει μαζί με τον Ντόντι αλλά ο Ρις Τζόουνς απαντά: «Είμαι ο άνθρωπός του, οπότε θα πάω μαζί του. Θα σε δω σε δέκα λεπτά.

12.14 τη νύχτα

Η Νταϊάνα και ο Ντόντι βρίσκονται στην πίσω είσοδο του Ritz και περιμένουν το αυτοκίνητό τους.





Ο Ντόνι έχει το χέρι του γύρω από τη μέση της Νταϊάνα. Ο Ρις Τζόουνς κοιτάζει έξω στο δρόμο. Βλέπει ένα μικρό λευκό αυτοκίνητο και ένα σκούτερ. Το σχέδιο δεν λειτούργησε. Κάποιοι από τους παπαράτσι κατάλαβαν τι θα έκανε το ζευγάρι.

12.19 τη νύχτα

Το αυτοκίνητο φτάνει τελικά. Είναι ένα Mercedes S280 που αγοράστηκε από δεύτερο χέρι πριν από τρία χρόνια από την εταιρεία σοφέρ που χρησιμοποιούσε το Ritz.

Πρώτη και με το χέρι να καλύπτει το πρόσωπό της, βγαίνει η Νταϊάνα, ακολουθεί ο Ρις Τζόουνς και στη συνέχεια ο Ντόντι.

Ο Ανρί Πολ απευθύνεται στους φωτογράφους: «Μην προσπαθήστε να μας ακολουθήσετε, δεν θα μας πιάσετε ποτέ» και κάθεται στη θέση του οδηγού.

Ο Πολ έχει πιει αρκετό αλκοόλ, δύο φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Ο γάλλος φωτογράφος Ζακ Λανκβίν βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη Mercedes.

Ο Ρις-Τζόουνς, μπροστά, τραβάει το προστατευτικό για τον ήλιο για να του χαλάσει τις λήψεις. Ο Λανγκβίν φωτογραφίζει την Νταϊάνα μέσα στο αυτοκίνητο καθώς έχει γυρίσει το κεφάλι της προς τα πίσω και κοιτά έξω.

Η Mercedes απομακρύνεται με ταχύτητα, χρειάζονται περίπου έξι λεπτά για να φθάσουν στο διαμέρισμα του Ντόντι. «Υπάρχουν δύο φωτογράφοι στο πίσω μέρος, αλλά όχι πολλοί», λέει ο Ρις Τζόουνς.

12.20 τη νύχτα

Η πιο γρήγορη διαδρομή προς το διαμέρισμα του Ντόντι είναι ακολουθώντας την Champs-Élysées, ωστόσο είναι Σάββατο βράδυ και έχει κίνηση. Ο Ανρί Πολ κατευθύνεται γρήγορα κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα.

Ο Γάλλος φωτογράφος Ρομό Ρα, έχει σηκώσει την κάμερά του αλλά πριν προλάβει να τραβήξει μια φωτογραφία το αυτοκίνητο αλλάζει ρότα.

Κάποιοι παπαράτσι εγκαταλείπουν την προσπάθεια αλλά πέντε μηχανές εξακολουθούν να κυνηγούν το αυτοκίνητο της Νταϊάνα.

Για μερικά δευτερόλεπτα, η Mercedes βυθίζεται στο σκοτάδι της σήραγγας Pont Alexandre III. Όταν εμφανίζεται και πάλι ο Πολ μπορεί να δει την καμπή του δρόμου προς τα αριστερά και το άνοιγμα της επόμενης σήραγγας κάτω από την πλατεία Place de l'Alma.

Το αυτοκίνητο τρέχει με 85 μίλια την ώρα όταν το ανώτατο όριο είναι στα 30 μίλια.

Ο οδηγός Τιερί Χακέ βλέπει τη Mercedes να τον προσπερνά με μεγάλη ταχύτητα, ακολουθούμενη από μοτοσικλέτες. Το αυτοκίνητο κάνει έναν ελιγμό, κανείς σε αυτό δεν φοράει ζώνη ασφαλείας.

12.23 τη νύχτα

Η Mercedes εισέρχεται στο τούνελ Pont de l'Alma, τρέχει με την ίδια ταχύτητα, πάει από τη μια μεριά στην άλλη. Ο Ανρί Πολ, μεθυσμένος στο τιμόνι χάνει τον έλεγχο.

Ξαφνικά βλέπει ένα λευκό Fiat Uno στη δεξιά λωρίδα και στρίβει για να το αποφύγει αλλά χτυπά το αριστερό πίσω φως του Fiat με το δεξί φτερό.

Η Mercedes πέφτει κατευθείαν πάνω στον 13ο πυλώνα της σήραγγας. Ανθρωποι που περπατούν από πάνω, στην πλατεία, ακούν ένα θόρυβο τόσο έντονο που νομίζουν ότι έχει σκάσει βόμβα.

Το αυτοκίνητο πέφτει στον απέναντι τοίχο και σταματάει με φορά αντίθετη από εκείνη που είχε. Το μπροστινό μέρος της Mercedes είναι διαλυμένο και βγαίνει καπνός από ό,τι έχει μείνει από τον κινητήρα.



Ο Ρομό Ρα κατεβαίνει από τη μηχανή του και κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο, τραβώντας φωτογραφίες καθώς τρέχει. Ο Ρα θεωρεί ότι όλοι μέσα πρέπει να είναι νεκροί. Για μερικά δευτερόλεπτα διστάζει, αλλά ανοίγει την πίσω πόρτα.

Στο εσωτερικό του, η Νταϊάνα είναι ακόμα ζωντανή, στο πάτωμα με την πλάτη της στο μπροστινό κάθισμα. Ένα χαλάκι είναι πάνω της. Το μαργαριταρένιο βραχιόλι έχει σπάσει οι πέρλες βρίσκονται σκορπισμένες στο πάτωμα και στα καθίσματα.

Ο Ντόντι και ο Ανρί Πολ είναι νεκροί. Ο Ρις Τζόουνς στο μπροστινό κάθισμα είναι ζωντανός, αλλά τραυματισμένος βαριά.

12.24 τη νύχτα

Ο γιατρός Φρεντερίκ Μαλίζ οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα, επιστρέφει σπίτι του από ένα πάρτι γενεθλίων. Βλέπει τον καπνό καταλαβαίνει ότι έχει γίνει τροχαίο και σταματά.

Ο Μαλίζ τρέχει στη Mercedes, βλέπει τους νεκρούς και τους τραυματίες και αρχίζει να βοηθά την ξανθιά γυναίκα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Δεν έχει ιδέα ποια είναι. Τα φλας εξακολουθούν να αναβοσβήνουν γύρω του.

Η γυναίκα δυσκολεύεται να αναπνεύσει, οπότε ο Μαλίζ επιστρέφει στο αυτοκίνητό του για να καλέσει για δύο ασθενοφόρα και στη συνέχεια παίρνει ένα κιτ πρώτων βοηθειών. Όταν ο Μαλίζ επιστρέφει στη Mercedes, σηκώνει το κεφάλι της Νταϊάνα για να της βάλει μάσκα οξυγόνου, εκείνη φωνάζει, λέγοντας πόσο πονάει. Ο γιατρός συνειδητοποιεί ότι είναι Βρετανή. Ο παλμός της γυναίκας είναι αδύναμος, αλλά εκτός από μια γρατζουνιά στο μέτωπό της, δεν βλέπει άλλα τραύματα.

12.30 τη νύχτα

Κάποιοι τουρίστες στην είσοδο της σήραγγας φωνάζουν σε δύο αστυνομικούς που πλησιάζουν. «Εγινε ένα τροχαίο, κατεβείτε κάτω στη σήραγγα, βιαστείτε!».

Ο αξιωματικός Σεμπάστιαν Ντορζέ λέει στον σύντροφό του να καλέσει για βοήθεια και στη συνέχεια πηγαίνει προς τη Mercedes. Ο Μαλίζ κάνει πίσω, ο Ντορζέ κοιτάζει μέσα και αναγνωρίζει αμέσως την Νταϊάνα. Η πριγκίπισσα βλέπει τον Ντόντι και λέει «Θέε μου».

Στο σημείο φθάνουν δέκα πυροσβέστες, τραβούν έξω τον Ντόντι, τον ξαπλώνουν στο δρόμο και αρχίζουν τις καρδιακές μαλάξεις. Άλλοι προσπαθούν να βγάλουν τον Ρις Τζόουνς, αλλά το αυτοκίνητο είναι κατεστραμμένο και δεν μπορούν.

Καταφέρνουν να μετακινήσουν το κεφάλι του για να αναπνέει ευκολότερα και του βάζουν αυχενικό κολάρο. Ένας πυροσβέστης καλύπτει την Νταϊάνα με μια κουβέρτα αλουμινίου. Ελέγχει την αναπνοή της και είναι φυσιολογική.

«Θεέ μου, τι συνέβη;» λέει συνεχώς η πριγκίπισσα. Ο Γουίνγκφιλντ εντωμεταξύ, περνώντας από τη σήραγγα Pont de l'Alma, στη διαδρομή του προς το διαμέρισμα του Ντόντι βλέπει φώτα να αναβοσβήνουν στη σήραγγα. Καλεί στο διαμέρισμα να ρωτήσει αν έφτασε το ζευγάρι.

Του λένε ότι δεν έφθασαν ακόμη.

«Θα έκαναν παράκαμψη για να αποφύγουν το ατύχημα», λέει ο Γουίνγκφιλντ.

12.35 τη νύχτα

Περισσότεροι αστυνομικοί φτάνουν και κάποιοι παπαράτσι αποφασίζουν να φύγουν.

12.40 τη νύχτα

Δύο γιατροί του γαλλικού ΕΚΑΒ φθάνουν και αναλαμβάνουν να διαχειριστούν την κατάσταση. Ο Δρ Ζαν Μαρκ Μαρτινό μπορεί να δει ότι ο δεξιός ώμος της Νταϊάνα είναι χτυπημένος. Κάνει στην πριγκίπισσα μια ένεση. Ο Μαλίζ τώρα αποχωρεί. Μόνο όταν θα ανοίξει την τηλεόραση το επόμενο πρωί θα συνειδητοποιήσει την ταυτότητα της γυναίκας που είχε βοηθήσει.

12.45 τη νύχτα

Μια μοτοσικλέτα BMW μπαίνει στη σήραγγα. Συνεπιβάτης η Μοντ Γκουγιάρντ αναπληρώτρια εισαγγελέας που κλήθηκε από την αστυνομία. Δίνει εντολή αμέσως στους αστυνομικούς να συλλάβουν όσους παπαράτσι βρίσκονται ακόμη εκεί και να τους κατάσχουν τις κάμερες. Τους προσάγει για να ανακριθούν.

12.54 τη νύχτα

Η είδηση του τροχαίου αρχίζει να κάνει το γύρο του κόσμου μέσω του Press Association: «Η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, τραυματίστηκε σοβαρά και ένα ακόμη άτομο έχασε τη ζώη του σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στο Παρίσι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων».

1 τη νύχτα

Οι δύο γιατροί βγάζουν προσεκτικά τη Νταϊάνα και την βάζουν σε ένα φορείο. Η καρδιά της ξαφνικά σταματά να χτυπάει. Οι γιατροί ξεκινούν να της κάνουν τεχνητή αναπνοή.

Εντωμεταξύ, μετά από μισή ώρα καρδιακών μαλάξεων στον Ντόντι, οι πυροσβέστες καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται τίποτα πια. Τον καλύπτουν με ένα μπλε πλαστικό.

Τα πρώτα τηλεοπτικά συνεργεία καταφθάνουν. Καταγράφουν έξι φωτογράφους να βρίσκονται στο σημείο και ένας από αυτούς να απομακρύνεται με όχημα της αστυνομίας.

1.10 τη νύχτα / 12.10 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Στο σπίτι Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ στο Σάρεϊ, το τηλέφωνο χτυπάει. Είναι ο αρχηγός της ασφάλειάς του, ο Πολ Χάντλεϊ Γκρέιβς. Λέει στο αφεντικό του ότι ο Ντόντι είναι νεκρός και ότι η Νταϊάνα βαριά τραυματισμένη, μπορεί να πεθάνει.

Από το παλάτι του Κένσιγκτον, ο Πολ Μπαρέλ, μπάτλερ της Νταϊάνα την καλεί δαιμονισμένα στο κινητό της. Ολες οι κλήσεις προωθούνται σε μια υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Είχε ξυπνήσει από ένα τηλεφώνημα από έναν Αμερικανό φίλο του που είδε την είδηση για το τροχαίο στο CNN.

Ο Κόλιν Τεμπούτ, οδηγός της Νταϊάνα, είχε πάει νωρίς για ύπνο, καθώς θα έπρεπε να την παραλάβει από το ελικοδρόμιο Battersea το πρωί. Το τηλέφωνο του χτυπάει. Είναι ένας συνάδελφος από το παλάτι του Κένσινγκτον, ο οποίος του λέει: «Απλά κάτσε στο κρεβάτι και να είσαι προετοιμασμένος για αυτό που θα ακούσεις».

1.18 τη νύχτα / 12.18 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Μετά από 18 λεπτά τεχνητής αναπνοής, η καρδιά της Νταϊάνα χτυπάει ομαλότερα και μπορούν να την βάλουν στο ασθενοφόρο και στον αναπνευστήρα.

Τώρα ο Δρ Μαρτίνο μπορεί να την εξετάσει πιο προσεκτικά. Παρατηρεί μια πληγή στο στήθος στη δεξιά πλευρά. Ανησυχεί ότι ίσως έχει εσωτερική αιμορραγία.

Η βασιλική ανταποκρίτρια του BBC,Τζένι Μποντ, στέκεται ξυπόλητη με το νυχτικό της στην κουζίνα και καλεί σε μια εταιρεία ταξί. Την έχουν ενημερώσει για το δυστύχημα και το κανάλι τής ζητά να επιστρέψει στο Λονδίνο. Βρίσκεται 250 μίλια μακριά, στο Ντέβον και η επιχείρηση ταξί της απαντά αρνητικά. «Θέλετε να πάτε στο Λονδίνο τέτοια ώρα; Όχι, δεν μπορούμε...».

Η Τζένι ψάχνει στον Χρυσό Οδηγό για μια άλλη εταιρεία ταξί.

1.30 τη νύχτα / 12.30 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Πυροσβεστική και γιατροί έχουν βγάλει όλους τους επιβαίνοντες από το διαλυμένο αμάξι, η αστυνομία μαζεύει τα προσωπικά αντικείμενα της πριγκίπισσας, το μαργαριτάρένιο βραχιόλι, το χρυσό ρολόι και το χρυσό δαχτυλίδι και τα δύο με λευκές πέτρες. Αλλά και τις Versace γόβες της. Ένα χρυσό σκουλαρίκι βρίσκεται αναπάντεχα κάτω από το ταμπλό.

Οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο κάνουν το γύρο του κόσμου. Το BBC Five Live παίρνει συνέντευξη από έναν μάρτυρα. Ισχυρίζεται ότι μπορεί να δει την Πριγκίπισσα Νταϊάνα ότι είναι ασφαλής και τόσο καλά που περπατά μόνη της γύρω από το αυτοκίνητο.

1.41 τη νύχτα

Το ασθενοφόρο που μεταφέρει τη Νταϊάνα κινείται προς το νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière. Βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων. Δεν είναι το πλησιέστερο, αλλά είναι το καλύτερα εξοπλισμένο.

Το ασθενοφόρο κινείται πολύ αργά - οι γιατροί ανησυχούν ότι οποιοδήποτε τράνταγμα μπορεί να τής προκαλέσει καρδιακή ανακοπή. Όλοι οι δρόμοι έχουν ανοίξει από την αστυνομία και έχει ειδοποιηθεί το νοσοκομείο.

Στο γραφείο της Νταϊάνα στο παλάτι του Κένσιγκτον, το προσωπικό καλεί σε αεροπορικές για να κλήσει θέσεις σε πτήσεις για το Παρίσι για τον Πολ Μπαρέλ και τον οδηγό της πριγκίπισσας.

1.45 τη νύχτα / 12.45 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Ο Βρετανός Πρεσβευτής στο Παρίσι, Σερ Μάικλ Τζέι, μιλά στο τηλέφωνο με αξιωματικό της πρεσβείας, ο οποίος τον ενημερώνει ότι η Πριγκίπισσα Νταϊάνα τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Ο Τζέι καλεί αμέσως τον αναπληρωτή ιδιωτικό γραμματέα της Βασίλισσας, τον Σερ Ρόμπιν Ζανβρέν, ο οποίος είναι με τη βασιλική οικογένεια στο Μπαλμόραλ.

2 τη νύχτα

Το ασθενοφόρο που μεταφέρει τη Νταϊάνα αναγκάζεται να σταματήσει λίγο πριν φθάσει στο νοσοκομείο. Η αρτηριακή πίεση της πριγκίπισσας έπεσε δραματικά. Οι γιατροί της δίνουν ντοπαμίνη για να την σταθεροποιήσουν. Το ασθενοφόρο ξεκινά σιγά σιγά. Μια διαδρομή που κανονικά διαρκεί δέκα λεπτά έχει γίνει σε 20.



Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, ο Τόνι Μπλερ, και η σύζυγός του Σερί, κοιμούνται στο σπίτι τους στο Σέντγκεφιλντ, County Durham.

Ξυπνάει απότομα. Ενας αστυνομικός στέκεται δίπλα στο κρεβάτι του. Ο αξιωματικός ζητά συγγνώμη για το γεγονός ότι μπήκε έτσι στην κρεβατοκάμαρά του, αλλά χτυπούσε το κουδούνι και δεν το άκουγε κανείς.

Ενημερώνει τον Μπλερ ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα τραυματίστηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ότι πρέπει να καλέσει τον πρέσβη στο Παρίσι.

Ο αναπληρωτής ιδιωτικός γραμματέας της Βασίλισσας, μεταφέρει το νέο στον πρίγκιπα Κάρολο τηλεφωνικά, από το γραφείο του στο Μπαλμόραλ. «Κύριε, έγινε ένα σοβαρό τροχαίο στο Παρίσι. Ο Ντόντι είναι νεκρός και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει τραυματιστεί ».

Εκπληκτικός, ο Κάρολος ρωτά: «Η Νταϊάνα είναι καλά;»

Ο γραμματέας του απαντά: «Το ελπίζουμε κύριε, αλλά πραγματικά δεν γνωρίζουμε».

2.05 τη νύχτα

Καθώς ανοίγουν οι πόρτες του ασθενοφόρου, δύο τραυματιοφορείς βγάζουν το φορείο. Τους βοηθά ο υπουργού Εσωτερικών Ζαν Πιερ Σεβνεμέ και ο βοηθός του Σαμί Ναρ.

Ο Νάιρ κοιτάζει τη Νταϊάνα. Έχει μια μάσκα οξυγόνου στο στόμα της και τα μάτια της είναι πρησμένα. Και οι δύο άντρες έχουν εντυπωσιαστεί από το πόσο νέα και όμορφη φαίνεται. «Είναι όμορφη, έτσι δεν είναι; Είναι όμορφη, "λέει ο Σεβνεμέ.

2.10 τη νύχτα

Οι ακτίνες Χ αποκάλυψαν ότι η πριγκίπισσα έχει εσωτερική αιμορραγία στη θωρακική κοιλότητα, η οποία συμπιέζει την καρδιά και τον δεξιό της πνεύμονα.

Αφαιρούν το αίμα και της κάνουν μετάγγιση. Στη συνέχεια, η καρδιά της Νταϊάνα σταματά για άλλη μια φορά.

2.15 τη νύχτα / 1.15 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Ο πρίγκιπας Κάρολος συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον εκπρόσωπό του Μαρκ Μπολάντ ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο. Θέλει να μάθει τα τελευταία νέα για την κατάσταση της Νταϊάνα. «Πάντα πίστευα ότι η Νταϊάνα θα γυρίσει πίσω σε εμένα, θα χρειαστεί φροντίδα».

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ πηγαίνει στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, όπου το ιδιωτικό του ελικόπτερο θα τον μεταφέρει στο Παρίσι για να παραλάβει το σώμα του Ντόντι. Ο ισλαμικός νόμος υπαγορεύει ότι πρέπει να ταφεί το συντομότερο δυνατό.

2.30 τη νύχτα

Οι χειρουργοί έχουν ανοίξει το στήθος της Νταϊάνα και ανακαλύπτουν ότι από τη δυνατή σύγκρουση η καρδιά της από τα αριστερά έχει μετατοπιστεί στα δεξιά σκίζοντας την αριστερή πνευμονική αρτηρία. Προσπαθούν να τη ράψουν για να σταματήσουν την εσωτερική αιμορραγία.

2.47 τη νύχτα / 1.47 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Στο BBC1 προβάλλεται η γαλλική ταινία Borsalino. Μια οδυνηρή σκηνή κηδείας διακόπτεται από το έκτακτο δελτίο ειδήσεων.

Ο Μάρτιν Λιούις, ο οποίος ήταν στο κρεβάτι του στο σπίτι του στο Κένσινγκτον μόλις μισή ώρα πριν, ανακοινώνει στους θεατές ότι η Νταϊάνα τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα τροχαίο σε τούνελ στο Παρίσι. Ενας συνεπιβάτης της έχει σκοτωθεί και είναι πιθανό αυτός να είναι ο Ντόντι αλ Φαγιέντ. Ο Λιούις τονίζει ότι οι αναφορές δεν επιβεβαιώνονται.





2.50 τη νύχτα / 1.50 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Το τηλέφωνο στο σπίτι στο Οσετρι του Τρέβορ Ρις Τζόουνς χτυπά. Εκεί μένουν η Τζιλ η μητέρα του και ο Ερνι ο πατριός του. Στο τηλέφωνο είναι η Σου, η σύζυγός του με την οποία βρίσκονται σε διάσταση. «Μόλις το άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγινε ένα τροχαίο με τον Ντόντι και την Νταϊάνα. Είμαι βέβαιη ότι είναι όλα καλά, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να το ξέρετε ... ». Η Τζιλ και ο Ερνι άνοιξαν την τηλεόραση. Οι δημοσιογράφοι λένε ότι ο Ντόντι και ο οδηγός του είναι νεκροί αλλά δεν υπάρχουν νέα για τη Νταϊάνα και για τον σωματοφύλακά του, του οποίου δεν λένε το όνομα.

Στη συνέχεια, αναστατώνοντάς τους, μεταδίδεται ότι ο σωματοφύλακας έχει πεθάνει.

Ο Ερνι καλεί στην έδρα των επιχειρήσεων του αλ Φαγιέντ. «Είναι αλήθεια;» ρωτάει. «Όχι, μην το πιστεύετε. Ο Τρέβορ είναι ακόμα ζωντανός »,του λέει άνθρωπος από το γραφείο.

3 τη νύχτα

100 μίλια βορειότερα, σε ένα μπανγκαλόου στο σκωτσέζικο νησί Σέιλ, η μητέρα της Νταϊάνα, Φράνσις Σαντ Κιντ ξυπνά από το τηλέφωνο που χτυπά. Ελπίζει ότι είναι ο άνθρωπος που την καλεί συνήθως τέτοιες ώρες, δηλαδή η Νταϊάνα.

Δεν έχουν μιλήσει από τότε που η Φράνσις έδωσε συνέντευξη στο Hello!, τον περασμένο Μάιο, όταν μίλησε για τη βουλιμία της κόρης της και το διαζύγιό της και είπε ότι είναι «θαυμάσιο» που η Νταϊάνα δεν είχε πλέον βασιλικό τίτλο. Της είχε στείλει γράμματα απολογούμενη, έψει η Νταϊάνα της τα είχε επιστρέψει κλειστά, δεν τα είχε διαβάσει καν.

Στο τηλέφωνο δεν είναι η Νταϊάνα αλλά ένας φίλος της:. «Επρεπε να σε ξυπνήσω επειδή υπάρχει μια είδηση ​​στο Sky News. Η Νταϊάνα τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Παρίσι".Η Φράνσις ανοίγει την τηλεόραση. Παρακολουθεί τις εικόνες αρχείου της κόρης της που παίζουν στην οθόνη. Τα χέρια της Φράνσις τρέμουν.

3.15 τη νύχτα / 2.15 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Οι χειρουργοί στο Pitié-Salpêtrière αγωνίζονται για να κρατήσουν την Νταϊάνα στη ζωή χρησιμοποιώντας αδρεναλίνη, κάνοντας καρδιακές μαλάξεις με τα χέρια τους και ηλεκτροσόκ. Τίποτα δεν λειτουργεί.

Σε διπλανό χειρουργείο, οι γιατροί κάνουν τραχειοτομή στον Ρις Τζόουνς. Οι διάδρομοι είναι γεμάτοι ένοπλους άνδρες των βρετανικών και γαλλικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Φράνσις, φτιάχνει βαλίτσες σε περίπτωση που χρειαστεί να επισκεφθεί την Νταϊάνα στο νοσοκομείο. Προσπάθησε να καλέσει τις άλλες κόρες της, την Σάρα και την Τζέιν, αλλά οι γραμμές τους είναι κατειλημμένες.

Η Φράνσις επικοινώνησε με τον γιο της στη Νότια Αφρική, ο οποίος έχει μόλις μάθει τις ειδήσεις από τον υπεύθυνο του κτήματός του στο Αλθορπ.

3.50 τη νύχτα

Τα συντρίμμια της Mercedes μεταφέρονται.

Η αστυνομία συλλέγει κάποια κομμάτια από κόκκινο γυαλί και τα σφραγίζει σε τσάντες. Αργότερα θα διαπιστωθεί ότι είναι κομμάτια γυαλιού από τα φώτα των φρένων του λευκού Fiat.



4 το πρωί

Στο νοσοκομείο ανακοινώνεται ότι η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι νεκρή. Ο πατέρας Yves-Marie Clochard-Bossuet, ρωμαιοκαθολικός ιερέας, χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά του βάζει στο μέτωπό της και τις παλάμες της ιερό λάδι.

Κάθεται δίπλα στη νεκρή Νταϊάνα και προσεύχεται για την ψυχή της και για τους δύο γιους της. Θα μείνει εκεί για τέσσερις ώρες, για να μην είναι μόνη της η πριγκίπισσα.

Η ιατρική ομάδα ενημερώνει τον Υπουργό Εσωτερικών Σεβνεμέ ότι η Νταϊάνα έχει πεθάνει.

Ο Βρετανός πρεσβευτής ακούει τα νέα.

4.15 τη νύχτα/ 3.15 τη νύχτα τοπική ώρα Βρετανίας

Ο Βρετανός πρέσβης στο Παρίσι καλεί στο Μπαλμόραλ και ενημερώνει τη βρετανική βασιλική οικογένεια για το θάνατο της Νταϊάνα.



Πηγή: Iefimerida