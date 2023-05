Προγνωστικά Roland Garros: Τσιτσιπάς στο 1.80

Roland Garros μέρος τέταρτο, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να βγαίνει στο κορτ ξανά και να μονοπωλεί τα προγνωστικά του Betmarket.gr. Άλλωστε ο Τσιτσιπάς είναι ο μόνος Έλληνας εκπρόσωπος στο Roland Garros πλέον και η στήλη των προγνωστικών τένις του betmarket εστιάζει πάνω του.

Η χθεσινή ημέρα ήταν κακή για πολλούς λόγους. Όχι σε θέμα σημείων, μιας και περάσαμε 2/3, με το ένα σε απόδοση 3.45. Αλλά κυρίως γιατί πιάνοντας αυτά τα σημεία, το ταμείο μας δεν έγραψε συν. Οι λόγοι είναι πολλοί φυσικά και ένας εξ αυτών είναι και η λάθος τοποθέτησή τους στη δυάδα.

Αυτό που κρατάμε είναι το πολύ καλό μας διάβασμα στα προγνωστικά του Roland Garros, αφού ακόμα και το σημείο που χάθηκε, το Under των άσων στο ματς του Μεντβέντεφ, ήταν ακριβώς στο όριο των 12 μετά από 4 σετ. Αν ο Ρώσος το έκλεινε νωρίτερα, τώρα θα είχαμε πληρωθεί. Εν τέλει εμείς χάσαμε ένα σημείο, αυτός τη συνέχεια στο Roland Garros. Fair enough και συνεχίζουμε με Τσιτσιπά.

Περίεργο παιχνίδι για τον Τσιτσιπά

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο τον Ρομπέρτο Καρμπάγιες Μπαένια. Έναν παίκτη στα μέτρα του, μιας και το στιλ του από τη βασική γραμμή είναι κάτι που παίζει ο Τσιτσιπάς στο χώμα. Εξαρτώνται όλα από αυτόν; Ναι! Πραγματοποίησε εμφάνιση που να μπορείς να βασιστείς πάνω του στον 1ο γύρο; Όχι.

Μάλλον απογοητευτική, με τις όποιες δικαιολογίες του πρώτου γύρου, είναι η απόδοση του Τσιτσιπά. Θα πρέπει να βρει τον εαυτό του; Σίγουρα ναι, αν θέλει να φτάσει στον μίνιμουμ στόχο των προημιτελικών και να αντιμετωπίσει τον Αλκαράθ.

Επειδή δε γνωρίζει κανείς πόσο βελτιωμένος θα φανεί ο Τσιτσιπάς, τα προγνωστικά μας δεν μπορούν να βασιστούν σε μη ασφαλές δείγμα. Θεωρητικά είναι ένα παιχνίδι που θα πρέπει να καθαρίσει στα τρία σετ. Όπως ήταν αυτό του πρώτου γύρου και δε συνέβη. Μπορείς να μην εμπιστευτείς το σερβίς του όμως και να τον κοντράρεις στα break; Εγώ θα έλεγα όχι, γιατί έχει περάσει πολύ καλές μέρες στο κομμάτι αυτό στο χώμα.

Με μία ελαφριά δόση από παρελθοντολαγνεία, όταν το 2018 στο Εστορίλ ο Μπαένια δυσκόλεψε τον Τσιτσιπά και τον έφτασε στο tiebreak του 3ου σετ, θα ισχυριστούμε πως σήμερα μπορεί να συμβεί το ίδιο και να δούμε ένα μεγάλο σε διάρκεια ματς. Η νίκη του Τσιτσιπά σε συνδυασμό με το over 29.5 των games προσφέρεται στο 1.80 και θα αποτελέσει τη βασική επιλογή των προγνωστικών μας στην αναμέτρηση.

Τρέλα με Αλκαράθ στο Roland Garros

Και εδώ ερχόμαστε στην πλήρη αντίθεση. Ο Κάρλος Αλκαράθ αντιμετωπίζει τον Τάρο Ντανιέλ, μετά από έναν εντυπωσιακό πρώτο γύρο. Όποιος έχει παρακολουθήσει το ματς με τον Κόμπολι, αντιλαμβάνεται πως με οποιονδήποτε άλλον -πλην Τζόκοβιτς- έπαιζε ο Ιταλός θα κέρδιζε το τρίτο σετ. Μερικά από τα χτυπήματα που έβγαλε ο Αλκαράθ θα έπρεπε να απαγορεύονται.

Εξ ου και οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν ρίξει στα... τάρταρα τα line του under, γνωρίζοντας πλέον με τι έχουν να κάνουν. Βέβαια όσο και να ρίξουν το under των games, είναι αδύνατο να μειώσουν την αξία του under στο σερβίς του.

Ο Ντανιέλ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτεθεί όπως ο Κόμπολι, κάτι που κάνει τον Αλκαράθ πολύ πιο άνετο στα δικά του service game. Αν πιάσει την απόδοση των μέσων όρων του στα χτυπήματα εδάφους και το σερβίς, τότε το under 1.5 break του Ντανιέλ είναι εξαιρετικό στο 1.93 της Stoiximan.

Η έκπληξη με απόδοση 3.30

Με τον Τζόκοβιτς επιμένω να μην ασχολούμαι, αν και προφανώς δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στα χτυπήματα του Φούκσοβιτς στο χώμα. Οπότε πάμε στην πλευρά των γυναικών για να βρούμε την αγαπημένη μας έκπληξη της ημέρας. Τσέσικα Πεγκούλα εναντίον Καμίλα Τζιόρτζι.

Ναι, σαφώς η Αμερικανίδα έχει την ευκαιρία να κάνει ένα πολύ καλό τουρνουά με βάση την κλήρωση, όμως στο χώμα δεν την εμπιστεύτηκα ποτέ και ούτε θα το κάνω. Από την άλλη με την Γκιόργκι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, μιας και πρόκειται για την μακράν πιο... ρισκαδόρικη παίκτρια.

Ψάχνει τον winner σε κάθε μπάλα, κάτι που αρκετές φορές μπορεί να αποδειχτεί πολύ επικίνδυνο για τενίστριες που δεν έχουν την άνεση με μερικές επιφάνειες. Προέρχεται και από μερικά αρκετά καλά αποτελέσματα η Τζιόρτζι, στην πατρίδα της στο τουρνουά της Ρώμης, ενώ στο Roland Garros έβγαλε εκτός την Κορνέ. Η νίκη της προσφέρεται στο 3.30 από τη Stoiximan και έχει αξία να μπει στα σημερινά προγνωστικά μας...

Προγνωστικά Roland Garros - Το παιχνίδι μου

Μονά Stoiximan

(A) - 31/5 - 12:00 - Καρμπάγιες Μπαένια - Τσιτσιπάς: 2 και over 29.5 games (1.80)

(Α) - 31/5 - 15:30 - Αλκαράθ - Ντανιέλ: Ντανιέλ under 1.5 break (1.93)

(Γ) - 31/5 - 12:45 - Τζιόρτζι - Πεγκούλα: 1 (3.30)

Δυάδα Stoiximan

(A) - 31/5 - 12:00 - Καρμπάγιες Μπαένια - Τσιτσιπάς: 2 και over 29.5 games (1.80)

(Α) - 31/5 - 15:30 - Αλκαράθ - Ντανιέλ: Ντανιέλ under 1.5 break (1.93)