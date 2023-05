Προγνωστικά BCL (12/5): Final-4 με ξεκάθαρο φαβορί

Το Final-4 του BCL ξεκινά σήμερα (12/5) και το Betmarket.gr έχει τα προγνωστικά από τη γιορτή του μπάσκετ της FIBA.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κύλησε η χτεσινή ημέρα στα προγνωστικά μας. 2/2 στην ACB, με την Μπασκόνια να παίρνει το διπλό επί της Μπανταλόνα, όπως και η Γκραν Κανάρια είχε ένα άνετο πέρασμα στην έδρα της Φουενλαμπράδα.

Για σήμερα (12/5) το μενού έχει BCL, με τη διοργάνωση της FIBA να φτάνει στο Final-4, το οποίο λαμβάνει χώρα στη Μάλαγα και έχουμε τα προγνωστικά από τους δύο αγώνες.

Ας δούμε, λοιπόν, τα προγνωστικά μπάσκετ (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε τα προγνωστικά μπάσκετ από τους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας) και τις αναλύσεις για το BCL για σήμερα (12/5).

Φαβορί αλλά με δυσκολία

Ξεκινάμε την ανάλυση μας για σήμερα με τον πρώτο αγώνα του Final-4 ανάμεσα στην Τενερίφη και την Χάποελ Ιερουσαλήμ. Οι Ισπανοί επιστρέφουν σε τελική φάση του BCL για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Έχουν κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές και άλλη μία φορά έφτασαν σε τελικό. Το ευχάριστο για τους Ίβηρες είναι πως σε όλο αυτό το διάστημα της παντοκρατορίας τους στη διοργάνωση, δεν έχουν μεγάλες αλλαγές. Παίκτες όπως ο Αμπρομάιτις, ο Ντούνερκαμπ, ο Σερμαντίνι και ο Χουέρτας ήταν στις περισσότερες παρουσίες. Και φυσικά ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Τσους Βιντορέτα, ο οποίος αποτελεί και το πλέον ιστορικό πρόσωπο του συλλόγου.

Τι έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια της Τενερίφης; Μιλάμε για μία ομάδα που στα τελευταία 7 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά έξι νίκες. Μονάχα η ήττα από την Μούρθια την πλήγωσε, μιας και ήταν εντός έδρας.

Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα ρόστερ με εξαιρετική χημεία, ενώ η έλευση του Λεάντρο Μπολμάρο στο μέσο της σεζόν, πρόσθεσε ύψος, καλύτερες γωνίες στο τρίποντο και ισχυρότερη άμυνα.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ από την άλλη ακολούθησε τον ακριβώς αντίθετο δρόμο. Ξεκίνησε με διαφορετικό ρόστερ της σεζόν και προχώρησε στο μέσο αυτής σε δομικές αλλαγές. Τα αποτελέσματα, βέβαια, δικαίωσε τον Αλεξάνταρ Ντζίκιτς, ο οποίος αποτελεί και έναν εκ των εμπειρότερων προπονητών των ευρωπαϊκών παρκέ, με τους Ισραηλινούς να παίζουν για πρώτη φορά σε Final-4. Μιλάμε για ένα πιο σκληροτράχηλο σύνολο που κοιτάζει πρωτίστως την άμυνα του μέσω της πίεσης και με ατομικές προσπάθειες, αλλά και τον Χάνκινς στο «ζωγραφιστό» προσπαθεί να πάρει πόντους.

Το σημείο

Η Τενερίφη είναι το φαβορί. Παίζει εντός των συνόρων της, θα έχει κόσμο, αλλά κυρίως έχει εμπειρία. Έχει το know how των αγώνων αυτών που δεν έχει η Χάποελ. Θα πάμε σε ένα ειδικό, όμως, στην προκειμένη περίπτωση. Ο Σερμαντίνι αποτελεί ίσως τον πιο υποτιμημένο σέντερ της τελευταίας 10ετιας. Παίκτης που έχει πολύ καλή επαφή με το καλάθι όταν είναι στο «ζωγραφιστό», όμως η τάση του μπάσκετ να πάει σε αθλητικούς «ψηλούς», τον έφερε σε πιο χαμηλό επίπεδο. Παρόλα αυτά σήμερα θα βρει μπροστά του τον καλύτερο παίκτη της Χάποελ, Ζακ Χάνκινς. Από τη στιγμή δε που η Χάποελ θα ψάξει την πίεση στη μπάλα στην άμυνα, θα είναι δύσκολο να φτάσουν οι πάσες στον Σερμαντίνι. Γι' αυτό και το under 14,5 του Σερμαντίνι σε απόδοση 2.00 στη Stoximan.gr

Έχει τον πρώτο λόγο

Συνεχίζουμε τα προγνωστικά μας για σήμερα (12/5) στο Final-4 του BCL με την αναμέτρηση της Ουνικάχα Μάλαγα με την Βόννη. Δύο ομάδες που έχουμε αναλύσει πολλές φορές φέτος στα προγνωστικά μας και μας έχουν δικαιώσει με το μπάσκετ που παίζουν, αλλά και με τα αποτελέσματα που φέρνουν.

Η Μάλαγα έχει το… υπερατού ότι παίζει στην έδρα της. Πολλές φορές αυτό δεν λέει και πολλά. Θυμίζουμε ότι και το 2020 το Final-4 είχε λάβει χώρα στην Αθήνα, όμως η ΑΕΚ έχασε στον τελικό από την Μπούργος. Στην προκειμένη, όμως, είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη Μάλαγα. Μιλάμε για μία ομάδα με συνεχόμενα sold out στα παιχνίδια της σε ACB και BCL και σε ώρες που δεν βοηθούν για να πάει κόσμος. Κι όμως, το φετινό εγχείρημα με μπροστάρη τον Ίμπον Ναβάρο είναι κάτι παραπάνω από ελκυστικό. Θυμίζουμε ότι οι Ανδαλουσιάνοι έχουν κατακτήσει ήδη το Κύπελλο στην Ισπανία, οπότε τώρα κυνηγούν το double.

Όσον αφορά το ρόστερ, από αυτή τη στήλη τα έχουμε πει πολλές φορές. Το ισπανικό δίδυμο των Ντίαθ και Μπριθουέλα ανήκει κανονικά στο επίπεδο της Euroleague. Το ευχάριστο είναι πως αμφότεροι έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν και είναι διαθέσιμοι. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτοί. Ο Κέντρικ Πέρι μετά από μία κακή σεζόν στον Παναθηναϊκό, έχει βρει την… Ιθάκη του στο Palacio de Deportes. Ο Κάρτερ δείχνει γιατί πέρυσι ο Τσάβι Πασκουάλ τον επέλεξε στη Ζενίτ ενώ έπαιζε προηγουμένως στο Λαύριο. Ο Ντζέντζοβιτς παραμένει ένας πληθωρικός παίκτης και χαρακτήρας, παρά τους τραυματισμούς του. Και άλλοι τόσοι παίκτες.

Δεν είναι αμελητέα ποσότητα

Φυσικά η Βόννη δεν έφτασε τυχαία μέχρι το Final-4. Τελείωσε το πρωτάθλημα στη Γερμανία όντας στην 1η θέση και λογικά θα παίξει και στους τελικούς. Ο προπονητής της, Τόμας Ιισάλο κέρδισε το βραβείο του καλύτερου της σεζόν, όπως και ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο MVP στη Γερμανία. Ήδη μάλιστα ο Αμερικανός απασχολεί ομάδες ανώτερου επιπέδου, με τη Μπασκόνια να εξετάζει την περίπτωση του.

Αυτό που εντυπωσιάζει στην πρωτάρα των Final-4 είναι ο ρυθμός με τον οποίο παίζει. Μιλάμε για ένα σύνολο που παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο, βγάζει πολλές επιθέσεις και στηρίζει το παιχνίδι της στο off ball με πολλές ατομικές προσπάθειες. Γι’ αυτό και πιστεύουμε πως δεν είναι μία αμελητέα περίπτωση.

Το σημείο

Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να δούμε τη Βόννη και ψηλότερα. Είναι άτυχη γιατί παίζει με τη γηπεδούχο. Και η Μάλαγα στην έδρα της είναι άπιαστη. Θα πάμε, λοιπόν, στον άσο με το χάντικαπ στο -5.5 σε απόδοση 2.01 στο Betshop.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ FINAL-4 BCL (12/5) Το ειδικό του Final-4

Είπαμε πως η έδρα δεν παίζει απαραίτητα ρόλο. Αλλά η Μάλαγα έχει και την έδρα και την ομάδα για να φτάσει στην κατάκτηση του BCL. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν ιστορικό σύλλογο που έχει παίξει και στη Euroleague για χρόνια. έχει βαριά φανέλα κοινώς. Θα στηρίξουμε λοιπόν την κατάκτηση του BCL από τη Μάλαγα σε απόδοση 2.00 στη Novibet

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ FINAL-4 BCL (12/5) – ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΟΥ:

Μονά:

BCL – 12/5 – 18:30 – Τενερίφη – Χάποελ Ιερουσαλήμ – Σερμαντίνι under 14,5 πόντοι σε απόδοση 2.00 στη Stoiximan.gr

BCL – 11/5 – 21:30 – Μάλαγα – Βόννη – 1 (-5,5) σε απόδοση 2,01 στο Betshop

Final-4 BCL – 11/5 – 18:30 – Νικητής διοργάνωσης Μάλαγα σε απόδοση 2.00 στη Novibet