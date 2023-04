Το σημείο της Πέμπτης (13/04): Γκολ και θέαμα στο Europa League

Ευρωπαϊκά κινείται το σημερινό σημείο της ημέρας και πηγαίνει στο Λεβερκούζεν - Σεν Ζιλουάζ, σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε γκολ.

Οι ειδήσεις της ημέρας

1. Τραυματίας είναι ο επιθετικός της Ρόμα, Όλα Σόλμπακεν (13 συμμ./ 1 γκ./ 2 ασ.).

2. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός της Σπόρτινγκ, Μάνουελ Ουγκάρτε (39 συμμ).

3. Χωρίς τον τραυματία Γκιανλούκα Σκαμάκα (27 συμμ./ 8 γκ.) θα αντιμετωπίσει η Γουέστ Χαμ τη Γάνδη.

4. Η Σεβίλλη δεν έχει χάσει ποτέ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε συνολικά τρία παιχνίδια (2-1-0).

Το καλύτερο σημείο της Πέμπτης (13/04)

Στο καλύτερο σημείο της Πέμπτης συναντάμε το παιχνίδι Λεβερκούζεν - Σεν Ζιλουάζ και μια επιλογή που αφορά τα γκολ και τη φόρμα των γηπεδούχων.

Η Λεβερκούζεν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση επιθετικά και έχει καταφέρει να σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ σε καθεμία από τις τελευταίες επτά αναμετρήσεις της. Γενικότερα στα παιχνίδια της βλέπουμε γκολ και θέαμα, καθώς έξι από τις επτά τελευταίες αναμετρήσεις της είχαν over 2.5 γκολ και τρείς απ' αυτές over 3.5. Πιο συγκεκριμένα, εντός έδρας μετρά πέντε over 2.5 στα τελευταία έξι παιχνίδια, εκ των οποίων τρία ήταν over 4.5 και ένα over 3.5. Όσον αφορά την πρόσφατη φόρμα της, έρχεται από επτά συνεχόμενες νίκες.

Η Σεν Ζιλουάζ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και σκοράρει εκεί κατά μέσο όρο δύο γκολ/ ανά παιχνίδι. Συνολικά πρόκειται για μια ομάδα με επιθετικό προσανατολισμό, η οποία προτιμά τα παιχνίδια της να έχουν υψηλό ρυθμό. Έχει καταφέρει να χτίσει συνολικά ένα αήττητο επτά αγωνιστικών, σε όλες τις διοργανώσεις, όμως έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της μόνο σε μία από αυτές. Εκτός έδρας βέβαια τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, καθώς έχει μόλις μία νίκη στις τελευταίες έξι εξόδους της.

Αμφότερες είναι ομάδες που βρίσκουν εύκολα δίχτυα, ενώ δεν φημίζονται για την αμυντική τους λειτουργία. Η Λεβερκούζεν αγωνίζεται στην έδρα της και βρίσκεται σε καλύτερη φόρμα από την αντίπαλο της, οπότε είναι το λογικό φαβορί εδώ. Όσον αφορά τα προγνωστικά στοιχήματος (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε τα προγνωστικά από τους σημαντικότερους αγώνες ποδοσφαίρου), η επιλογή που ξεχωρίζει είναι το combo 1X & over 2.5 σε απόδοση 1.93.

13/4,22:00 Λεβερκούζεν - Σεν Ζιλουάζ 1X &over 2.5 @1.93