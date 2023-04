Προγνωστικά Betsson Superleague 2: Με την έδρα και τον ενθουσιασμό

Στο σημερινό πρόγραμμα της Betsson Superleague 2 υπάρχουν αρκετά δυνατές αναμετρήσεις, από τις οποίες προκύπτουν προγνωστικά με ενδιαφέρον.

Betsson Superleague 2: Προγνωστικά

ΟΦ Ιεράπετρας - Καλλιθέα (14:45)

Ο ΟΦΙ θα έχει νέο προπονητή στον πάγκο, καθώς μετά την αποχώρηση του Διγκόζη ανέλαβε ο Στουρνάρας. Οι Κρητικοί μπορεί να μην έχουν κάποιο ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως πραγματοποιούν μια θετική σεζόν και έτσι θέλουν να συνεχίσουν. Ειδικά εντός έδρας διατηρούν το αήττητο (5-3-3), γεγονός που τους δίνει σίγουρα ένα έξτρα κίνητρο εδώ. Όσον αφορά την πρόσφατη φόρμα, έρχονται από πέντε συνεχόμενες ισοπαλίες, ενώ την περασμένη αγωνιστική δεν κατάφεραν να κερδίσουν στην έδρα του προτελευταίου ΠΑΟ Ρουφ και γενικότερα δεν διανύουν και την καλύτερη τους περίοδο.

Η Καλλιθέα συμμετέχει σταθερά στην μάχη της ανόδου, καθώς με νίκη εδώ θα βρίσκεται στο -4 από την κορυφή της βαθμολογίας της Betsson Superleague 2. Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να έρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες, όμως εκτός έδρας δεν πατάνε καλά και στις τρείς τελευταίες αναμετρήσεις τους μέτρησαν ισάριθμες ισοπαλίες. Πιο συγκεκριμένα, φέτος κέρδισαν μόνο σε έδρες ομάδων που βρίσκονται στη μάχη του υποβιβασμού. Στο τελευταίο τους παιχνίδι νίκησαν δύσκολα εντός έδρας την Προοδευτική και γενικότερα δεν βρίσκονται και στην καλύτερη φόρμα τους.

Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε ένα αρκετά πιο ισορροπημένο σετ αποδόσεων, όμως απ' ότι φαίνεται η αγορά (σημαντική πτώση απόδοσης στο διπλό) δεν επηρεάζεται μόνο από ποδοσφαιρικούς παράγοντες.

Αν δούμε το παιχνίδι με μόνο αγωνιστικά κριτήρια, το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι η ισοπαλία, η οποία μάλιστα προσφέρεται στο καλοπληρωμένο 4.75. Το εντός έδρας αήττητο του ΟΦΙ ισορροπεί το βαθμολογικό κίνητρο της Καλλιθέας, ενώ συνολικά οι ομάδες δεν έχουν και τόσο μεγάλη διαφορά.

Χανιά - Επισκοπή (14:45)

Μπορεί τα Χανιά να έχουν μία απόσταση ασφαλείας, οκτώ βαθμών, από την ζώνη του υποβιβασμού όμως πλέον δεν είναι και τόσο βαθμολογικά αδιάφοροι. Έχουν την τρίτη καλύτερη άμυνα και γενικότερα να δέχονται δύσκολα γκολ, αλλά έχουν και μία από τις χειρότερες επιθέσεις της Betsson Superleague 2. Από την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος και μετά δεν έχουν σκοράρει και μετρούν δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Εδώ, αγωνίζονται στην έδρα τους, κόντρα σε μία ομάδα χαμηλότερης δυναμικής και το τάιμιγνκ είναι ιδανικό για να επιστρέψουν στα τρίποντα.

Η Επισκοπή συνεχίζει εντός της επικίνδυνης ζώνης και για να βγει χρειάζεται να καλύψει μια διαφορά 11 βαθμών, οπότε ψάχνει ένα θαύμα. Η αλήθεια είναι πως δίκαια βρίσκεται τόσο χαμηλά στη βαθμολογία, καθώς μιλάμε για μια ομάδα που έχει σκοράρει μόλις τέσσερα (!) γκολ στη φετινή σεζόν. Το κακό είναι πως δεν είναι καλή ούτε αμυντικά και διαθέτει την τρίτη χειρότερη άμυνα του ομίλου. Το εντυπωσιακό είναι πως μετά από την επανέναρξη έχει μπει με άλλο αέρα και μετρά δύο νίκες και μία ισοπαλία.

Μπορεί το φαβορί να είναι οι γηπεδούχοι, όμως η φόρμα των φιλοξενούμενων ισορροπεί κάπως την κατάσταση. Βέβαια, ενδιαφέρον στα προγνωστικά ποδοσφαίρου (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλα τα προγνωστικά της ημέρας για το ποδόσφαιρο) δεν βρίσκουμε στο αποτέλεσμα, αλλά στα γκολ. Στην ουσία έχουμε την τρίτη καλύτερη άμυνα του ομίλου, η οποία δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια της, να υποδέχεται μια ομάδα που από την επανέναρξη και μετά δεν έχει δεχθεί γκολ.

Η επιλογή no goal & under 2.5 έχει επιβεβαιωθεί σε όλες τις αναμετρήσεις και των δύο μετά τη διακοπή και εδώ βρίσκεται σε απόδοση 1.83. Ενώ, ενδιαφέρον υπάρχει και στο under 1.5, που είναι σε απόδοση 2.80 και επιβεβαιώθηκε στους τρείς τελευταίους αγώνες της Επισκοπής και σε τέσσερις από τους πέντε τελευταίους των Χανιών.

Παναχαϊκή - Καλαμάτα (14:45)

Η Παναχαϊκή έχει πλέον μεγάλη απόσταση από την κορυφή και δύσκολα θα καταφέρει να καλύψει μια διαφορά 11 βαθμών, οπότε θεωρείται βαθμολογικά αδιάφορη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν έχει κίνητρο στους αγώνες της, καθώς πρόκειται για ομάδα που εκπροσωπεί μια μεγάλη πόλη και αγωνιστικά ήδη χτίζει το πλάνο της για τη νέα σεζόν. Όσον αφορά τα στατιστικά, εντός έδρας είναι αήττητη φέτος (5-3-0), ενώ έχει σαν μεγάλο όπλο της την άμυνα έχοντας το χαμηλότερο εντός έδρας παθητικό και το δεύτερο χαμηλότερο στον όμιλο συνολικά.

Η Καλαμάτα μπήκε σε νέα εποχή, καθώς προσέλαβε νέο προπονητή και περισσότερο φαίνεται να σχεδιάζει την επόμενη χρονιά. Μπορεί η επανέναρξη να την βρήκε με μια εντός έδρας ήττα, από την πρωτοπόρο Κηφισιά, όμως έκτοτε έχει καταφέρει ένα μικρό αήττητο σερί (2-1-0). Συνολικά πρόκειται για μια αρκετά ιστορική ομάδα, η οποία φέτος δεν αποτέλεσε εύκολο αντίπαλο για κανέναν, ενώ πάντα παίζει και για τη φανέλα.

Η αναμέτρηση αποτελεί σίγουρα ντέρμπι, καθώς περιλαμβάνει δύο πολύ ιστορικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αμφότερες είναι φορμαρισμένες όμως και βαθμολογικά αδιάφορες. Αυτό σημαίνει πως παίζουν περισσότερο απελευθερωμένα και βγάζουν στο γήπεδο μεγάλο κομμάτι της ποιότητας τους. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να αλληλοεξουδετερωθούν, οπότε το Χ σε απόδοση 3.00 μοιάζει μια καλή επιλογή.

ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Πόντου (14:45)

Ο ΠΑΟΚ Β' έχει πάρα πολύ καλή επιθετική απόδοση και έχει καταφέρει να σκοράρει 10 γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια του. Φαίνεται πως οι νέοι του δικεφάλου αποφάσισαν να παίξουν πιο επιθετικά, θυσιάζοντας κάπως την άμυνα, καθώς δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όσον αφορά τα στατιστικά, οι γηπεδούχοι αποτελούν πλέον τη δεύτερη καλύτερη επίθεση του ομίλου. Εντός έδρας, μετά από το εξαιρετικό ξεκίνημα με τέσσερις σερί νίκες ακολούθησαν τρείς αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, γεγονός που αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για σήμερα.

Ο Απόλλων βρίσκεται στη μάχη της παραμονής και έρχεται από ένα σερί δύο συνεχόμενων νικών, που τον έβγαλε οριακά από την επικίνδυνη ζώνη. Η ψυχολογία είναι σίγουρα ανεβασμένη στο στρατόπεδο των γηπεδούχων, όμως οι ομάδες που αντιμετώπισαν στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές δεν έχουν καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ Β' και εδώ το έργο τους θα είναι αρκετά πιο δύσκολο.

Σχετικά με την προϊστορία, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά τρείς φορές με τους γηπεδούχους να μετρούν ισάριθμες νίκες, όλες σε συνδυασμό με over 2.5 γκολ. Ο ΠΑΟΚ Β' αποτελεί συνολικά ένα ανώτερο και πιο οργανωμένο σύνολο από τον Απόλλων και έτσι έχει τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση. Η επιλογή που ξεχωρίζει είναι το combo 1 & over 1.5 σε απόδοση 2.02, η οποία επιβεβαιώθηκε σε όλες τις εκτός έδρας ήττες των φιλοξενούμενων.