Κυριακάτικο Trixie με Σούπερ Λιγκ και Ζέμαν

Με τα Ελληνικά Play off της Stoiximan Σούπερ Λιγκ καταπιάστηκα και κατά τη διάρκεια της διακοπής. Σε στήλη με μακροχρόνια στοιχήματα στο Betmarket.gr, όπου και κράτησα το Οver 8,5 γκολ παθητικό της ΑΕΚ.

Εξακολουθώ να πιστεύω πως μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό ο Αλμέιδα θα ανεβάσει την ένταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα κάνει πιο επιθετική την ενδεκάδα του και θα ψάξει διπλό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του ξέρει πως με νίκη ρίχνει την ΑΕΚ 4η. Και αυτόματα κάνει τις δικές του πιθανότητες για τίτλο πολλαπλάσιες. Το ματς έχει τύχες να αποκτήσει καλό ρυθμό. Αν δεν υπάρχει αποπροσανατολισμός από την γκρίνια για διαιτητικές αποφάσεις, μπορεί να φέρει και αρκετά γκολ. Με το Over 2,5 να φτάνει έως το 2.55 στα προγνωστικά στοιχήματος (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε τα προγνωστικά από όλους τους ενδιαφέροντες αγώνες της ημέρας).

Μεγάλο και το 2.10 για Over 2,5 γκολ στο Ολυμπιακός-Αρης. Ζευγάρι που δίνει παιχνίδι με υψηλό αριθμό τερμάτων στην πρόσφατη παράδοση. Ο Ολυμπιακός σε φόρμα και με καλές νίκες πίσω του. Ο Αρης δίχως διάθεση επί Τερζή να παίξει ποδόσφαιρο υπομονής, κλεισμένος στα καρέ του.

Η επιστροφή του Ζντένεκ Ζέμαν

Τη Serie C στην Ιταλία ούτε τη γνωρίζω, ούτε την παρακολουθώ. Ξέρω όμως πολύ καλά τον Ζντέκεκ Ζέμαν. Όχι μόνο από το πέρασμά του από τον πάγκο της Ρόμα, αλλά από τη συνολική παρουσία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Ζέμαν στα 75 του αποφάσισε να πει ναι στην πρόταση της Πεσκάρα, να καθίσει για 3η φορά στην καριέρα του στον πάγκο της, και να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθεια ανόδου.

Στις αρχές Μαρτίου έκανε ντεμπούτο στο 2-2 με τη Γιούβε Στάμπια, για να ακολουθήσει το διπλό στη Τζέλμπισον, η ήττα στη Μεσίνα και τα δύο πρόσφατα over 3,5 στο 3-1 επί της Τούρις και στο 2-2 στην πρωτοπόρο Καταντζάρο.

Η επιθετικογενής φιλοσοφία του Ζέμαν δεν πρόκειται να αλλάξει σε αυτή την ηλικία. Ειδικά όταν διαχειρίζεται μια ομάδα υψηλής ποιότητας για τα δεδομένα της κατηγορίας. Στην 3η θέση, με εξασφαλισμένα τα Play off, υποδέχεται σήμερα τη Βίρτους Φρανκαβίλα και τα γκολ μπαίνουν χωρίς δεύτερη κουβέντα στο παιχνίδι μου. Ισως και πολύ το αργήσαμε, να έπρεπε ήδη να έχουμε πληρωθεί τα Over του Ζέμαν στα πρώτα του ματς στην Πεσκάρα. Η Stoiximan στο 2.40 το ασιατικό Over 3.

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΟΥ

Σύστημα 2-3 στη Stoiximan

ΙΤΑ3– 2/4 – 15:30 – Πεσκάρα- Βίρτους Φρανκαβίλα Over 3 (2.30)

ΕΛΛ1– 2/4 – 19:30 –ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Over 2,5 (2.55)

ΕΛΛ1– 2/4 – 21:00 –Ολυμπιακός-Αρης Over 3 (3.15)