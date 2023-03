Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Πλούσιο παιχνίδι σε Εθνικές και MLS

Οι Σαββατιάτικες επιλογές του Betmarket.gr!

Με το δεξί η Εθνική Ελλάδος στην προκριματική διαδικασία, σε ένα παιχνίδι που όπως αναμενόταν ήταν εύκολο στη διαχείριση και την τελική επικράτηση.

Περίμενα αντίστοιχη εύκολη νίκη και των Νιγηριανών, η εμφάνισή τους όμως ήταν οικτρή αναλογικά με το σούπερ ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Πεσέιρο. Ετσι παρότι πέρασε η βραδινή επιλογή στο Τσεχία-Πολωνία δεν πλήρωσε η δυάδα.

Σήμερα έχω σημειώσει δύο παιχνίδια στα οποία περιμένω αρκετά γκολ από το φαβορί. Καθώς «κουμπώνει» καλά τόσο η δική του κατάσταση, όσο και ο αντίπαλος. Αναφέρομαι στα Κροατία-Ουαλία και Λευκορωσία-Ελβετία.

Οι Κροάτες πέρασαν μια μίνι κοιλιά πριν αρκετούς μήνες, όταν ο Ντάλιτς έκανε αλλαγές στο ρόστερ ενσωματώνατε νέους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα βρήκε ξανά την ισορροπία της έπειτα, έκανε καλό μουντιάλ και μπαίνει με αέρα στην προκριματική φάση. Απέναντι σε μια Ουαλία που είναι στο… σβήσιμο. Ο Μπέιλ την πήρε από το χέρι και από σάκο του μποξ της έδωσε συνεχόμενες παρουσίες σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων.

Ο σταρ των Ουαλών αποσύρθηκε και η εκτίμησή μου είναι πως μαζί του τελειώνει και η χρυσή εποχή της Εθνικής ομάδας. Η συνέχεια θα είναι κατηφορική, μέχρι να φτάσει ξανά στη μετριότητα που τη χαρακτήριζε πριν μια δεκαετία.

Η νίκη της Κροατίας είναι στο λογικό 1.50 από τις στοιχηματικές εταιρίες (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα), υπάρχει όμως αξία σε περιφερειακά στοιχήματα. Θεωρώ αρκετά value το 1.80 που πληρώνουν τα over 1,5 xGoals των γηπεδούχων ενώ δέχομαι και το ρίσκο για να πάω ψηλότερα στο over 3,5 γκολ Κροατίας. Σε ειδικά στοιχήματα, το Line των 4,5 σουτ στην εστία για το 1,77 μπορεί να ξεπεραστεί επίσης.

Δεύτερη περίπτωση οι Ελβετοί, που παρότι θα στερηθούν των υπηρεσιών του φορ Εμπολό, έχουν αρκετές εναλλακτικές στην επίθεση. Oι νεαροί Οκαφόρ και Ιτεν είναι δεδομένο πως θα δουν τη σημερινή αναμέτρηση ως μεγάλη ευκαιρία για να καθιερωθούν στον βασικό κορμό της Εθνικής ομάδας. Ειδικότερα για τον φορ της Σάλτσμπουργκ βρίσκω αξία και στο Anytime σκόρερ του, καθώς το ενδεχόμενο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι ο Οκαφόρ πληρώνει 2,25 στη Betsson.

Και εδώ κομβικό ρόλο στην κουβέντα παίζει η αντίπαλος. Η Λευκορωσία λόγω τιμωρίας αγωνίζεται στο ουδέτερο έδαφος της Σερβίας, με ένα ρόστερ που είναι φτωχό που την έχει οδηγήσει σε σερί 12 παιχνιδιών χωρίς νίκη. Κάτι που έφερε και τον υποβιβασμό σε χαμηλότερη κατηγορίας στο Nations League.

Παρόμοια λογική και εδώ στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών αντί του χαμηλού διπλού. Στο 1.77 το combo bet της νίκης της Ελβετίας με over 2,5. Ρισκάρω μέχρι και το 4.00 που πληρώνουν τα Over 3,5 γκολ των Ελβετών, ενώ στο 6,5 είναι το Line στις τελικές προσπάθειες σε τιμή 2.10.

Κλείνω την αναφορά στις Εθνικές ομάδες με το Σκωτία-Κύπρος, που είναι το μοναδικό παιχνίδι της ημέρας που διεξάγεται νωρίς (16:00). Η Κύπρος του Κωστένογλου μας πλήρωσε πολλές φορές με το άνευρο παιχνίδι της. Και αυτό πιστεύω θα είναι το πρώτο πράγμα που θα επιχειρήσει να διορθώσει ο Κετσπάγια. Ούτως ή άλλως ο Γεωργιανός είναι προπονητής που επενδύει περισσότερο στην άμυνα. Σε ένα εκτός έδρας, σε μια απαιτητική έδρα, θα πρέπει να σκληρήνει τη στάση της ομάδας του αν θέλει να έχει τύχες. Το Line των φάουλ της Κύπρου στο 11,5 μπαίνει στο παιχνίδι μου.

Προγνωστικά MLS

Κλείνω με MLS, όπου οι πολλές απουσίες των διεθνών κάνουν δύσκολο το πρόγραμμα της βραδιάς. Το Λος Αντζελες Γκάλαξι έχει σοβαρές απουσίες στην επίθεση, ενώ δεν λείπουν τα προβλήματα και στη μεσοεπιθετική γραμμή του Πόρτλαντ. Αυτό έχει ανεβάσει την απόδοση του Over 2,5 στο 1.80, παρότι έχουμε να κάνουμε με δύο προβληματικές άμυνες.

Αμφότερες δίνουν μέσο όρο πάνω από 1.50 xGoals στις αντιπάλους τους σε αυτές τις πρώτες στροφές του νέου πρωταθλήματος. Στα πιο πρόσφατα, το Πόρτλαντ έφαγε πέντε γκολ στην Ατλάντα, ενώ οι Γκάλαξι έδωσαν 12 τελικές σε εντός έδρας με το θεωρητικά πιο αδύναμο Βανκούβερ. Στην τελευταία τους έξοδο είχαν επιτρέψει 30 προσπάθειες στο Κάνσας!

Betmarket Επιλογές

Σύστημα 2-3 στη Betsson

ΠΕΠ– 25/3 – 19:00 –Λευκορωσία-Ελβετία Οver 3,5 γκολ Ελβετία (4.00)

ΠΕΠ– 25/3 – 21:45 –Κροατία-Ουαλία Οver 2,5 Κροατία (3.40)

MLS– 25/3 – 22:30 –Πόρτλαντ-ΛΑ Γκάλαξι Οver 3,5 (3.10)

Από 2 μονάδες στις δυάδες και 1 στην τριάδα

Δυάδα στη Novibet

ΠΕΠ– 25/3 – 16:00 – Σκωτία-Κύπρος Over 11,5 φάουλ Κύπρος (2.03)

ΠΕΠ– 25/3 – 21:45 –Κροατία-Ουαλία Over 1,5 xGoals Κροατία (1.80)

Στη δυάδα απόδοσης 3.65 ποντάρισμα 7 μονάδες

Δυάδα στη Fonbet

ΠΕΠ– 25/3 – 19:00 –Λευκορωσία-Ελβετία Over 6,5 σουτ στο τέρμα Ελβετία (2.10)

MLS– 25/3 – 22:30 –Πόρτλαντ-ΛΑ Γκάλαξι Over 2,5 (1.80)

Στη δυάδα απόδοσης 3.78 ποντάρισμα 6,7 μονάδες