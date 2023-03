Με Premier League… στα darts

Η διακοπή στο ποδόσφαιρο φέρνει στο προσκήνιο άλλα αθλήματα, όπως για παράδειγμα τα darts, τα οποία δυστυχώς δεν χωράνε εβδομαδιαία στην στήλη λόγω χρόνου. Σε κάθε ευκαιρία πάντως θα έχουμε στήλη, όπως σήμερα. Να τονίσουμε πως το επόμενο μεγάλο τουρνουά είναι το καλοκαίρι, όπου θα υπάρξουν ξανά στήλες, ενώ στην τελευταία μας στήλη είδαμε να πληρώνεται το μακροχρόνιο μας, με τον Σμιθ να κατακτάει το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Σε φόρμα ο MVG και ο Price

Όσοι παρακολουθούν darts, ξέρουν τι είναι η Premier League, για όσους πάλι δεν παρακολουθούν θα το εξηγήσουμε αναλυτικά. Ετήσια λοιπόν επιλέγονται οι οκτώ «καλύτεροι» παίκτες με βάσει το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Αυτοί οι οκτώ παίζουν 16 γύρους σε 16 διαφορετικές πόλεις κυρίως στην Αγγλία με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι τέσσερις πρώτοι της βαθμολογίας θα παίξουν τα ημιτελικά και τον τελικό στις 25 Μαίου, που θα γίνει στο Λονδίνο.

Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί 7 αγωνιστικές, με τον Van Gerwen να οδηγεί την κούρσα. Ο Ολλανδός έχει κερδίσει μέχρι στιγμής 3 «νύχτες», με τον Price να έχει κερδίσει δύο. Από μία έχουν κερδίσει Σμιθ και Ντόμπει (Holywood). Ποιο είναι το modus; Γίνεται κλήρωση πριν την αγωνιστική, με τους 8 να παίζουν μεταξύ τους, ο νικητής προκρίνεται στον ημιτελικό και έπειτα στον τελικό. Νικητής είναι αυτός που θα κερδίσει πρώτος 6 games. Βαθμούς παίρνει κανείς ανάλογα που θα φτάσει. Ο ημιτελικός δίνει 2 βαθμούς, ο τελικός 3 βαθμούς, ενώ αυτός που κερδίζει το τουρνουά παίρνει 5 βαθμούς.

Διαχείριση χρειάζεται να κάνει από εδώ και πέρα ο Φαν Γκέρβεν, αφού δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση, εκτός αν δεν επικρατήσει σε κανένα παιχνίδι από εδώ και εμπρός. Σε τραγική κατάσταση ο Πίτερ Ράιτ, που έχει μόλις δύο βαθμούς. Ουσιαστικά ο Σκωτσέζος σε επτά βράδια έχει καταφέρει να πανηγυρίσει μόλις μία νίκη.

Τι θα δούμε απόψε; Το πρόγραμμα λέει Van Gerwen vs Wright με τον νικητή να αντιμετωπίζει το νικητή του Aspinall – Van den Bergh. Η άλλη διασταύρωση είναι Price vs Clayton, με το νικητή να αντιμετωπίζει τον νικητή του Σμιθ – Ντόμπεϊ.

Στην κατάσταση που βρίσκεται ο Wright, λογικά ο Ολλανδός θα έχει εύκολο έργο, με το χάντικαπ του -2,5 games να πληρώνει 2,10. Εκεί το «βλέπω» το παιχνίδι, κάτι σε 6-2, 6-3. Εξαιρετικά μοιρασμένο το παιχνίδι του Aspinall με τον Βέλγο, σωστό το σετ, θα μπορούσε κανείς να πάει στο over5,5 180άρια. Στα άλλα παιχνίδια δεν «βλέπω» κάποια στοιχηματική ευκαιρία.

Its up to you αν θέλετε να παίξετε κάτι, αν παίξουμε θα γίνει λίγο πριν τα παιχνίδια, ανάλογα τη διάθεση. Μέχρι στιγμής πάντως είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η Πρέμιερ Λιγκ ειδικά στις θέσεις 2 μέχρι 7. Ανανεώνουμε ραντεβού για το Σάββατο!