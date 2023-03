Betsson Superleague 2: Οι έδρες φέρνουν αποτελέσματα

Η δράση συνεχίζεται στη Betsson Superleague 2, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επτά αναμετρήσεις και προγνωστικά με ενδιαφέρον.

Betsson Superleague 2: Προγνωστικά

Αναγέννηση Καρδίτσας - Απόλλων Πόντου

Η Αναγέννηση Καρδίτσας έρχεται από μία μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλίας, καθώς επικράτησε με 0-1 στην έδρα της ΑΕΛ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται 9 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση και ακόμη διατηρούν τις ελπίδες τους, οπότε έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Μεγάλο τους όπλο είναι η έδρα, εκεί όπου μετρούν πέντε νίκες σε έξι αναμετρήσεις. Το πιο εντυπωσιακό είναι πως και οι πέντε νίκες της στην Καρδίτσα συνδυάστηκαν με μηδέν παθητικό.

Ο Απόλλων Πόντου βρίσκεται για ακόμη μία σεζόν σε μπελάδες, καθώς είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Στην επανέναρξη της Betsson Superleague 2 δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις και εδώ έρχεται δίχως αγωνιστικό ρυθμό. Το μεγάλο πρόβλημα των φιλοξενούμενων στο φετινό πρωτάθλημα είναι η επίθεση, καθώς διαθέτει τη χειρότερη στον 1ο όμιλο. Συνολικά φέτος μετρά 11 ήττες, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ δεν κατάφερε να σκοράρει σε 10 από αυτές.

Οι γηπεδούχοι είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Αρχικά, γιατί παίζουν στην έδρα τους, εκεί όπου έχουν πολύ καλή παρουσία και επιπλέον διότι διαθέτουν ένα αρκετά καλό σύνολο. Όπως είδαμε και παραπάνω όταν η Αναγέννηση κερδίζει στην έδρα της δεν δέχεται γκολ, ενώ όταν ο Απόλλων χάνει, πολύ σπάνια βρίσκει γκολ. Η παραπάνω ανάλυση κάνει το combo 1 & no goal, σε απόδοση 2.35, μια πολύ αξιόλογη επιλογή.

Ηρόδοτος - Επισκοπή

Ο Ηρόδοτος βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και αναμένεται να δώσει μεγάλη μάχη για την παραμονή. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς θα αποτελέσει... εξάποντο όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι. Οι γηπεδούχοι τόσο σε ένα φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής, όσο και στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αγωνίστηκαν κόντρα στα Χανιά. Το θετικό είναι πως όχι μόνο δεν κατάφεραν να χάσουν σε κανένα (1-1-0), αλλά δεν δέχθηκαν καν γκολ. Αυτό μας δείχνει πως στη διακοπή δούλεψαν το αμυντικό τους κομμάτι και αναμένεται να έχουν μια κλειστή προσέγγιση στα παιχνίδια της συνέχειας.

Η Επισκοπή είναι δύο θέσεις πάνω από τον ουραγό και για να βγει από την επικίνδυνη ζώνη θα πρέπει να καλύψει μια διαφορά έξι βαθμών. Στην επανέναρξη της Betsson Superleague 2 κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και αυτό σίγουρα ανέβασε την ψυχολογία της ομάδας. Η γενικότερη εικόνα της δείχνει μια ομάδα που γνωρίζει ότι δεν έχει πολλές ικανότητες επιθετικά κι έτσι προσπαθεί να αμύνεται και να απειλεί μόνο υπό προϋποθέσεις.

Οι δύο ομάδες μοιάζουν αρκετά, καθώς αμφότερες έχουν κοινά αποτελέσματα. Έχουν ακριβώς τα ίδια γκολ στο πρωτάθλημα (3-21) και το μεγάλο τους πρόβλημα είναι η επίθεση. Επιλέγουν και οι δύο να παίζουν κλειστά και χωρίς ρίσκο, οπότε εδώ περιμένουμε ένα παιχνίδι μαζεμένο και χωρίς πολύ ρυθμό. Όσον αφορά τα μεταξύ τους παιχνίδια, ο Ηρόδοτος δεν έχει κερδίσει ποτέ την Επισκοπή (0-2-4), ενώ μόλις ένα από τα συνολικά έξι παιχνίδια τους είχε over 2.5 γκολ. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις από τις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις τους είχαν no goal & under 2.5.

Η επιλογή που ξεχωρίζει είναι το no goal & under 2.5, το οποίο βρίσκεται σε απόδοση 2.00.

ΟΦ Ιεράπετρας - Ηλιούπολη

Ο ΟΦ Ιεράπετρας βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και μπορεί να μην κυνηγά το πρωτάθλημα, όμως διαθέτει ένα πολύ καλό σύνολο και πραγματοποιεί μία εξαιρετική πορεία. Ειδικότερα εντός έδρας είναι εντυπωσιακός, καθώς μετρά πέντε νίκες και μία ισοπαλία. Στην επανέναρξη ήρθε ισόπαλος (1-1), στην έδρα του Απόλλων Σμύρνης, κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου και έδειξε πως είναι σε καλή κατάσταση.

Η Ηλιούπολη βρίσκεται στην όγδοη θέση του ομίλου και όλα δείχνουν πως δεν θα κινδυνέψει να μπει στη μάχη της παραμονής, διότι έχει χτίσει μια διαφορά οκτώ βαθμών από τις ομάδες που πέφτουν. Την προηγούμενη αγωνιστική ήρθε ισόπαλη στην έδρα της, με την σχετικά αδύναμη προοδευτική, ενώ πριν τη διακοπή είχε ηττηθεί εύκολα από την Καλλιθέα. Επιπλέον, εκτός έδρας δεν έχει καθόλου καλή επιθετική λειτουργία, καθώς σε έξι παιχνίδια έχει σκοράρει μόλις τρία τέρματα.

Οι γηπεδούχοι διανύουν μια πολύ καλή σεζόν και δίκαια βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα. Μπορούν σίγουρα να χαρακτηριστούν ως ομάδα έδρας και αυτός είναι ένας από τους λόγους που είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Ο άσος βρίσκεται στο ικανοποιητικό 2.02 και αποτελεί μια επιλογή με αξία στα προγνωστικά ποδοσφαίρου (κάνοντας κλικ μπορείτε να διαβάσετε τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για όλα τα σημαντικά παιχνίδια της ημέρας).

17/03, 14:45 ΟΦ Ιεράπετρας - Ηλιούπολη 1 @2.00

17/03, 14:45 Αναγέννηση Καρδίτσας - Απόλλων Πόντου 1 & no goal @2.35