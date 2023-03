Προγνωστικά Betsson Superleague 2: Επιστροφή με ντέρμπι και προτάσεις στο 1.93 και 2.15

Η Betsson Superleague 2 επιστρέφει, μετά από περίπου 40 ημέρες και με το ξεκίνημα έχουμε παιχνίδια σίγουρα ανήκουν στην κατηγορία των ντέρμπι.

Στο Betmarket ετοιμάσαμε μία ανάλυση όσων συνέβησαν ακριβώς πριν και κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Betsson Superleague 2: Τα προγνωστικά των ντέρμπι

Καλαμάτα - Κηφισιά

Η Καλαμάτα προχώρησε σε αλλαγή προπονητή και πλέον στον πάγκο της κάθεται ο Γκιοργκιόσκι. Ο νέος τεχνικός επιλέγει το 4-1-4-1 και απ' ότι έδειξε στα φιλικά θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμυνα. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, στο οποίο γενικότερα δυσκολεύεται κάπως η ομάδα μέχρι τώρα, φάνηκε πως δίνει αρκετή ελευθερία στους παίκτες του ενώ θέλει αυτοί να σουτάρουν όποτε βρουν τις σωστές προϋποθέσεις. Γενικότερα οι γηπεδούχοι είναι λογικά εκτός στόχου, καθώς είναι στο -12 από την κορυφή, όμως παραμένουν ένα σύνολο με δυνατή έδρα και αξιόλογη ομάδα.

Η Κηφισιά έπαιξε τέσσερα φιλικά στη διακοπή και κέρδισε σε όλα, χωρίς να δεχθεί γκολ, συνεχίζοντας στην ουσία από εκεί που σταμάτησε. Οι φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει εκπληκτικά πράγματα τη φετινή σεζόν και δίκαια βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Πετράκη έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα, σε 11 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ σκοράρει κατά μέσο όρο 2.45 γκολ/ανά παιχνίδι. Την περσινή σεζόν πήρε το διπλό σε αυτή την έδρα και θέλει να το επαναλάβει και φέτος, ώστε να επανέλθει με τον καλύτερο τρόπο στο πρωτάθλημα.

Παρά την βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων, η αναμέτρηση δεν παύει να είναι ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι έχουν νέο προπονητή, γεγονός που συχνά επηρεάζει θετικά και απ' ότι φαίνεται θα επιλέξει να παίξει αρκετά κλειστά. Η Κηφισιά από την άλλη έχει μια εξαιρετική άμυνα και έχει αποδείξει πως είναι ικανή να σπάσει μια κλειστή άμυνα. Η αρχική εκτίμηση ήταν το combo Χ2 & under 2.5, όμως με την απόδοση του διπλού να έχει τεράστια πτώση στις αποδόσεις (από 2,51 σε 1,72). Έτσι, θα πάμε με μία πιο σύνθετη επιλογή, μέσω ''betbuilder'', η οποία είναι Χ2 & under 2.5 & no goal σε απόδοση 1.93.

ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας

Η ΑΕΛ φαίνεται πως δεν τα παρατά και συνεχίζει να στοχεύει στην άνοδο. Στη διακοπή πραγματοποίησε σημαντικά φιλικά και έπαιξε σε υψηλό ρυθμό έχοντας καλές και κακές στιγμές. Μια πολύ θετική εξέλιξη για τους γηπεδούχους είναι η επιστροφή του ικανότατου Όγκμποε, ενώ στα αρνητικά μπαίνει το γεγονός πως τραυματίστηκε και χάνει τη χρονιά ο βασικός τερματοφύλακας και αρχηγός, Θεοδωρόπουλος. Όπως και να 'χει η διαφορά έξι βαθμών που υπάρχει από την πρώτη θέση δεν είναι απαγορευτική και η ομάδα της Λάρισας δείχνει διατεθειμένη να το κυνηγήσει. Μην ξεχνάμε πως διαθέτει μια εξαιρετικά δυνατή έδρα, στην οποία σε συνολικά έξι παιχνίδια έχει τέσσερις νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και πλέον τα όνειρα για την άνοδο σβήνουν. Στην αρχή του Φλεβάρη προχώρησε σε ένα ξεσκαρτάρισμα αποδεσμεύοντας τέσσερις ποδοσφαιριστές, ενώ στη διακοπή έκανε μόνο ένα φιλικό, με τον σχετικά αδύναμο Ηρακλή Λάρισας (0-0). Όσον αφορά τις εκτός έδρας εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να σκοράρει σε τέσσερις από τις πέντε τελευταίες (1-1-3) και έδειξε πως μακριά από την Καρδίτσα δεν πατάει και τόσο καλά.

Εκτός από ένα παιχνίδι με βαθμολογικό ενδιαφέρον, μην ξεχνάμε πως εδώ έχουμε ένα τοπικό ντέρμπι. Η ΑΕΛ βέβαια διαθέτει πιο ποιοτική ομάδα και παίζει στην έδρα της, γεγονός που την κάνει φαβορί. Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονται να αποδώσουν εκτός έδρα και ακόμη περισσότερο δυσκολεύονται να σκοράρουν. Οπότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, το combo 1 & no goal σε απόδοση 2.15 έχει αξία στην Bettson.

BetMarket Επιλογές Betsson Superleague 2

10/03 15:15 Καλαμάτα - Κηφισιά X2 & under 2.5 & no goal @1.93

11/03 13:45 ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1 & no goal @2.15