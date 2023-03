Προγνωστικά Στοιχήματος: Patent με δύο διπλά και ένα… πονηρό

Επιλογές Κυριακής για το Betmarket.gr!

To βάρος που έχει ρίξει η στήλη στα ειδικά στοιχήματα έχουν φέρει μια άκρως κερδοφόρα σεζόν έως σήμερα. Για αυτό και δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που ξεκίνησα με δύο μεγάλα σημεία στα προγνωστικά στοιχήματος. (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο βλέπετε όλα τα προγνωστικά της ημέρας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις).

Πρώτο στη Γαλλία, Λυών-Λοριάν. Η γηπεδούχος χωρίς Λακαζέτ είναι άλλη ομάδα και στις νίκες που έκανε έτυχε να παίζει με κάτι Ανζέ και κάτι Γκρενόμπλ. Η Λοριάν είναι σοβαρότατη ομάδα και παρά το ανακάτεμα με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου άρχισε να βρίσκει ξανά πατήματα.

Την εντός έδρας ήττα από την Οσέρ την περασμένη εβδομάδα δεν την μετράω, καθώς θεωρώ πως μπορεί να έγινε χάρη στον Πελισιέ (νυν προπονητή της Οσέρ και πρώην της Λοριάν). Κόντρα στους μεγάλους η Λοριάν δείχνει εξαιρετική εικόνα, με ταχύτατες αντεπιθέσεις χάρη στον τρομερό μαέστρο Λε Φε στον πάγκο.

Πέρα από το διπλό που δίνει 6 φορές τα λεφτά μας, σκέφτομαι και το ρίσκο για ασίστ του Λε Φε.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας, η Μονπελιέ έγινε επιλογή στα προγνωστικά Γαλλίας, απέναντι στην παντελώς προβληματική Ανζέ, ενώ ίσως αξίζει το ρίσκο στο Χ του Ρεν-Μαρσέιγ. Από δύο άσχημες ήττες η Μαρσέιγ δεν θα πει όχι στην ισοπαλία, που λείπει από τα εντός έδρας της Ρεν φέτος.

Προγνωστικά Δανίας

Θεωρώ αρκετά μεγάλο το 4.00 στο διπλό της Ράντερς στο εκτός με τη Βίμποργκ στη Δανία. Με δύο παιχνίδια μετά την επανέναρξη, έχουμε ένα μικρό δείγμα πλέον για τις ομάδες. Η Βίμποργκ έχασε τον Γενάρη τον αρχισκόρερ της, Ολλανδό Χρότ. Δεν τον αντικατέστησε επάξια και το κενό αναμένεται να φανεί. Εχασε εύκολα από τη Μίντιλαντ στο πρωτάθλημα και την Άαλμποργκ στο Κύπελλο, με συνολικό σκορ 5-0 στα δύο αυτά ματς. Κέρδισε μόνο τη Χόρσενς, σε ματς που βρήκε γκολ πολύ νωρίς. Η Ράντερς μπήκε στο 2023 με 4 βαθμούς σε δύο ματς και μηδέν παθητικό. Ομάδα που βασίζεται την άμυνα, επιτρέπει λίγες φάσεις και είχε καλύτερα xGoals και στα δύο παιχνίδια που έδωσε πρόσφατα.

Πέρα από το διπλό, αξίζει μια ματιά και το 5.40 του Νόρντλι για anytime σκόρερ. Ο 23χρονος Νορβηγός έκανε καλές σεζόν στην πατρίδα του, κάνοντας το βήμα με μεταγραφή σε ένα ανώτερο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ράντερς.

Προγνωστικά Ισπανίας

Τη Βαγιαδολίδ την είχαμε συζητήσει σε εκείνο το 0-0 με την Οσασούνα, όταν είχαμε ποντάρει στα xGoals της και παρότι δεν σκόραρε, τα επιβεβαίωσε. Βελτιωμένη επιθετικά μετά τις μεταγραφές Ιανουαρίου, στην επιστροφή στην έδρα της μετά τις ήττες στα δύσκολα εκτός με Μπέτις και Θέλτα. Η Εσπανιόλ είναι επίσης ανεβασμένη μετά την ενίσχυση στο τελευταίο μεταγραφικό παράθυρο. Διπλό στην Ελτσε και 2-1 επί της Μαγιόρκα σε ματς που ξεπέρασε τα 1.30 xGoals. Στο 2.25 το Over 2,5 γκολ στο παιχνίδι.

Η Μπαρσελόνα παίζει με ψηλά τις γραμμές, έδωσε επτά οφσάιντ στην Κάντιθ και τρία στην Αλμερία την περασμένη εβδομάδα. Η απουσία του Γκάβι στο κέντρο μπορεί να κοστίσει σε ρυθμό και να δώσει στη Βαλένθια περισσότερες ευκαιρίες να ψάξει μπαλιές στο κέντρο. Στο 2.05 να έχουν 2+ οφσάιντ οι φιλοξενούμενοι.

Στη Β’ Κατηγορία η Ίμπιθα για να κυνηγήσει τις λιγοστές ελπίδες παραμονής χρειάζεται νίκες και αυτό την κάνει να παίζει πολύ ανοιχτά. Μοναδική ομάδα σε ένα γενικά «σφικτό» πρωτάθλημα με τέσσερα g/g στα πέντε τελευταία, μεταξύ των οποίων τρία over 3,5. Η Λεγανές μετά από δύο σερί 0-0 και χάνοντας έδαφος στη μάχη των play off, οφείλει να ανεβάσει την ένταση μεσοεπιθετικά. Το Over 2,5 γκολ φτάνει και στο 2.70.

Στη Λούγο μάλλον το έχουν παρατήσει το πράγμα. Σερί ήττες κακές εμφανίσεις και… περίεργα πράγματα στα κόρνερ. Εχετε το νου σας εκεί. Στο πιο πρόσφατο με τη Λεβάντε είχαμε 20 κόρνερ. Πιο πίσω είχε ματς με 15 κόντρα στην Εϊμπαρ και με 14 κόντρα στην Αλμπαθέτε. Από 10 και πάνω κόρνερ έχουν και τα έξι πρόσφατα παιχνίδια της. Υποδέχεται σήμερα τη Σαραγόσα με το line των κόρνερ στα 10,5.

Με τη Σαραγόσα που έβγαλαν και ένα 1 ημίχρονο/2 τελικό στον πρώτο γύρο, άλλο ένα το 2019 και μια βολική ισοπαλία με 2-2 την άνοιξη του 2021! Θα πάρω και τώρα το Οver 2,5 γκολ που παίζει μέχρι και στο 2.87.

Προγνωστικά Ελβετίας

Κλείνω με το Σιόν-Λουγκάνο με τον άσο στο 2.90. Το βάζω στην κουβέντα γιατί δεν είναι και η πιο καθαρή ομάδα στον κόσμο η γηπεδούχος και δεν ξέρω αν… μοίρασαν τα παιχνίδια με την αντίπαλό της. Η Λουγκάνο πέρασε μεσοβδόμαδα από τη συγκεκριμένη έδρα για τον θεσμό του Κυπέλλου, με τη Σιόν να καίγεται για βαθμούς στο πρωτάθλημα. Τσεκάρισμα και προς τα γκολ, έχουν πάρα πολλά τα μεταξύ τους.

Επιλογές BetMarket.gr:

Σύστημα 1-2-3 στην Bet365

ΓΑΛ1– 5/3 – 18:05 – Λυών-Λοριάν 2 (6.00)

ΔΑΝ1– 5/3 – 15:00 – Βίμποργκ-Ράντερς 2 (4.00)

ΙΣΠ2– 5/3 – 19:30 – Λούγκο-Σαραγόσα οver 2,5 (2.87)