Προγνωστικά Superleague: Με δύο combo bets

Τελευταία αγωνιστική ημέρα της 23ης αγωνιστικής και στα προγνωστικά Superleague (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις αναλύσεις και τις στοιχηματικές επιλογές τις Ελληνικές Σούπερλιγκ) υπάρχουν δύο επιλογές με αξία. Στην πρώτη αναμέτρηση ο Ατρόμητος που θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του για τα πλέι οφ υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ο οποίος έχει νέο προπονητή και στη δεύτερη αναμέτρηση ο φορμαρισμένος ΟΦΗ υποδέχεται τον προβληματικό Άρη.

Ατρόμητος - Λεβαδειακός

Ο Ατρόμητος μπορεί να ονειρεύεται ακόμη τα πλέι όφ, καθώς βρίσκεται στο -6 από την εξάδα και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τον έκτο Άρη τον οποίο αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική. Δύσκολο έργο σίγουρα, όμως όχι απίθανο. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ομάδα του Περιστερίου έχει ενεργό βαθμολογικό ενδιαφέρον και θέλει σίγουρα να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς τρίποντο. Οι γηπεδούχοι έχουν ένα αρκετά εντυπωσιακό στατιστικό, καθώς μετρούν επτά συνεχόμενα «2-3 γκολ» στη Superleague. Επιπλέον, διαθέτει μια αρκετά δυνατή έδρα στην οποία έχει ηττηθεί φέτος μόνο από τον Βόλο. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι καταφέρνει αρκετά συχνά να βρίσκει δίχτυα, όμως αμυντικά αν και έχει ικανότητες υπάρχουν διαστήματα που δείχνει έλλειψη συγκέντρωσης.

Ο Λεβαδειακός έχασε εύκολα από την ΑΕΚ, στην «Αγιά Σοφιά» και μετά από την τρίτη του συνεχόμενη ήττα αποφάσισε να αλλάξει προπονητή. Νέος τεχνικός θα είναι ο Πετράκης, ο οποίος αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της παραμονής στη Superleague, κόντρα στα προγνωστικά που θέλουν την ομάδα του να είναι στα φαβορί για υποβιβασμό. Ο Έλληνας τεχνικός είναι αρκετά έμπειρος και γνωρίζει αρκετά την κατηγορία, οπότε στο ερχόμενο παιχνίδι αναμένεται να επιλέξει ένα συντηρητικό σχήμα και να προσπαθήσει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μπορεί ο Λεβαδειακός να έχει νέο προπονητή, γεγονός που συνήθως λειτουργεί υπέρ, όμως ο Ατρόμητος είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Βέβαια, οι γηπεδούχοι δεν είναι ομάδα που κερδίζει εύκολα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως χάνει συχνά. Η λογική λέει πως θα έχουμε ένα κλειστό παιχνίδι από πλευράς φιλοξενούμενων, με τον Ατρόμητο να έχει τα ηνία του παιχνιδιού. Το combo 1X & under 2.5 σε απόδοση 1.91 (Novibet) έχει αξία και αποτελεί επιλογή που επιβεβαιώθηκε στις στις πέντε τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις των γηπεδούχων και σε επτά από τις τελευταίες οκτώ επισκέψεις του Λεβαδειακού στο Περιστέρι.

ΟΦΗ - Άρης

Εδώ έχουμε μια αρκετά δύσκολη αναμέτρηση για προγνωστικά και το συγκεκριμένο παιχνίδι της Superleague είναι από αυτά που πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσεις. Ο ΟΦΗ διανύει μια εξαιρετική περίοδο και όντως παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Επιλέγει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, ενώ συχνά πιέζει σε υψηλό ρυθμό τον αντίπαλο. Ο Άρης δεν είναι σε καλή κατάσταση και σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά η απογοήτευση και η κακή ψυχολογία. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπορεί να δυσκολεύεται να πάρει αποτελέσματα, όμως δεν κάνει κακές εμφανίσεις. Μην ξεχνάμε πως έχει ξανά νέο προπονητή, ο οποίος επιλέγει διαφορετική προσέγγιση και πως πλέον αγωνίζονται παίκτες που ήρθαν τον Γενάρη. Οπότε, μπορούμε να πούμε πως συνολικά βρίσκεται πάλι σε περίοδο προσαρμογής. Επίσης, από τους φιλοξενούμενους θα λείπει ο Φαμπιάνο, με τον κάπως ανέτοιμο Μπράμπετς να επιστρέφει για να καλύψει το κενό του.

Σχετικά με τις απουσίες, οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στην διάθεση τους τον τιμωρημένο Πασαλίδη, τον τραυματία Νέιρα και τον Διαμαντή που ταλαιπωρείται από ίωση. Στο αντίπαλο στρατόπεδο θα απουσιάζει όπως αναφέραμε και παραπάνω ο Φαμπιάνο, ενώ αμφίβολος είναι και ο Ετεμπό που στις αρχές τις εβδομάδας ήταν άρρωστος.

Οι Κρητικοί ζορίζονται αρκετά να σκοράρουν στην έδρα τους, αν και είναι φανερό πως θέλουν να δώσουν μια καλή παράσταση μπροστά στο κοινό τους. Από την άλλη οι κίτρινοι μπορεί να είναι απογοητευμένοι, όμως πρέπει να παίξουν για το γόητρο αλλά και για τους βαθμούς. Όσον αφορά πάντως το τελικό αποτέλεσμα, οι πιθανότητες πηγαίνουν περισσότερο προς το 1Χ, παρά προς το διπλό και ένας μεγάλος παράγοντας που το επηρεάζει αυτό είναι το τάιμινγκ.

Όσον αφορά τα στατιστικά τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Τέσσερα συνεχόμενα no goal & under 1.5 έχει ο ΟΦΗ στην Κρήτη και τέσσερα συνεχόμενα no goal μετρά ο Άρης μακριά από την έδρα του, στα οποία ο ίδιος δεν σκόραρε και τρία από τα οποία συνδυάστηκαν με under 1.5 γκολ. Η προϊστορία βέβαια είναι υπέρ των φιλοξενούμενων, καθώς στις τελευταίες τέσσερις επισκέψεις τους στο Ηράκλειο έχουν τρείς νίκες και μία ισοπαλία, ενώ συνολικά δεν έχουν ηττηθεί από τον ΟΦΗ στις 9 τελευταίες αναμετρήσεις τους (6-3-0) ανεξαρτήτου έδρας.

Το συμπέρασμα είναι πως ο Άρης ξέρει πως στην πραγματικότητα δεν είναι το φαβορί και ειδικά με την απουσία του Φαμπιανό θα είναι έξτρα προσεκτικός. Ο ΟΦΗ έχει δείξει πως είναι ικανός να κερδίσει ένα παιχνίδι σαν αυτό, όμως πολλά θα κριθούν από το πόσο αποτελεσματικός θα είναι στην επίθεση και στο αν θα καταφέρει να έχει την υπεροχή. Οπότε, περιμένουμε μια ισορροπημένη αναμέτρηση με τους γηπεδούχους να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα. Το combo 1X & under 2.5 μοιάζει η καλύτερη επιλογή στα προγνωστικά ποδοσφαίρου (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις στοιχηματικές επιλογές στο ποδόσφαιρο) και βρίσκεται σε απόδοση 2.18 (Betshop)

