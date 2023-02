Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: «Σεντονάτη» μάχη στη Βαρκελώνη

Μονομαχία με... άρωμα Τσάμπιονς Λιγκ το Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου προκύπτει value bet απόδοσης 2.50 από το Betmarket.gr!

«Σεντονάτη» μάχη στη Βαρκελώνη ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ισχυρό φαβορί η Γιουβέντους. Ακολουθούν οι αναλύσεις και τα προγνωστικά στοιχήματος.

Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

* Τελευταία τους συνάντηση τον Απρίλιο του 2019, σε διπλούς αγώνες, για τα προημιτελικά του Champions League. Τότε η Μπαρτσελόνα πήρε την πρόκριση, με δύο νίκες (0-1, 3-0), χωρίς να δεχθεί γκολ.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην κορυφή της LaLiga και έρχεται από ένα εξαιρετικό αήττητο σερί 16 αγωνιστικών. Μάλιστα στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις της έχει μόνο νίκες, εκ των οποίων οι έξι συνδυάστηκαν και με ανέπαφη εστία. Η ομάδα του Τσάβι επιλέγει το ποδόσφαιρο κατοχής και συνήθως απειλεί από τον άξονα. Γενικότερα έχει περιορίσει το παιχνίδι από τα πλάγια και προσπαθεί περισσότερο να βγει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, κυρίως με κάθετες πάσες. Όσον αφορά τις απουσίες, θα λείπει ο Μπουτσκέτς και ο Ντεμπελέ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην εποχή Τεν Χάαγκ τα πηγαίνει εξαιρετικά και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση της Premier League, όντας η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος στα τελευταία 10 παιχνίδια. Οι «Κόκκινοι διάβολοι» τρέχουν ένα αήττητο σερί έξι αγωνιστικών, στο οποίο μετρούν πέντε νίκες και μία ισοπαλία, ενώ σκόραραν τουλάχιστον δύο τέρματα σε κάθε παιχνίδι. Ο Ολλανδός τεχνικός θέλει η ομάδα του να πιέζει σε υψηλό ρυθμό και να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να χτίσει παιχνίδι, ενώ όσον αφορά τις επιθέσεις επιλέγει περισσότερο να παίξει από τα πλάγια. Στα αρνητικά, υπάρχει μια αστάθεια στην άμυνα η οποία συχνά επιτρέπει στον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες, καθώς φτάνει σχετικά εύκολα με αξιώσεις στην περιοχή. Σχετικά με τις απουσίες θα λείπουν οι τιμωρημένοι Σάμπιτζερ και Μαρτίνεζ, ενώ αμφίβολος είναι ο Άντονι.

Η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί της αναμέτρησης και αυτό επιβεβαιώνεται και στις αποδόσεις. Οι γηπεδούχοι παίζουν στην έδρα τους, γεγονός που από μόνο του τους δίνει ένα πλεονέκτημα, όμως γενικά παρουσιάζουν ένα πιο σταθερό σύνολο κυρίως αμυντικά. Η τιμή του άσου θα ήταν αρκετά value σε τιμή διπλασιασμού, όμως το 1.74 στο οποίο προσφέρεται τώρα δεν μας καλύπτει. Αξία στα προγνωστικά στοιχήματος φαίνεται να υπάρχει στα γκολ και πιο συγκεκριμένα στην επιλογή «2-3 γκολ», η οποία επιβεβαιώθηκε σε τέσσερις από τις τελευταίες έξι αναμετρήσεις των γηπεδούχων στην έδρα τους και σε τρείς από τις τέσσερις τελευταίες των φιλοξενούμενων συνολικά. Το παιχνίδι αναμένεται να είναι σχετικά ισορροπημένο, με τον πρώτο λόγο να είναι στην Μπαρτσελόνα, όμως μην ξεχνάμε πως θα υπάρξει και η μάχη των πάγκων ανάμεσα σε δύο προπονητές που επιλέγουν μεν το παιχνίδι κατοχής, αλλά απειλούν με διαφορετικούς τρόπους. Το 2-3 γκολ εδώ βρίσκεται σε απόδοση 2.06 (Betshop) και είναι αξιόλογο.

Η μεγαλύτερη αξία όμως στο συγκεκριμένο παιχνίδι φαίνεται να υπάρχει στα στατιστικά και πιο συγκεκριμένα στα πλάγια άουτ. Οι γηπεδούχοι πιέζουν πολύ στο αμυντικό τους μισό και οι φιλοξενούμενοι επιλέγουν συχνά να δημιουργήσουν επιθέσεις από τα πλάγια. Όσον αφορά τους αριθμούς, η Μπαρτσελόνα δίνει κατά μέσο όρο στα τελευταία πέντε παιχνίδια της 19.6 πλάγια άουτ, την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζει κατά μέσο όρο στα τελευταία πέντε παιχνίδια της 25.2 πλάγια. Πιο συγκεκριμένα, στο τελευταίο παιχνίδι των «Μπλαουγκράνα» η αντίπαλος Βιγιαρεάλ κέρδισε 29 πλάγια και οι φιλοξενούμενοι στο τελευταίο τους παιχνίδι πρωταθλήματος, κόντρα στην Λίντς, κέρδισαν 35. Εδώ το να έχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ over 17.5 πλάγια βρίσκεται στο εξαιρετικό 2.50 (Bet365).

Γιουβέντους - Νάντ

Η Γιουβέντους μπορεί να περνά μια εξωαγωνιστική κρίση, όμως αγωνιστικά φαίνεται να έχει επανέλθει και έρχεται από τρείς σερί νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ. Η ποινή που δέχθηκε στη Serie A κάνει την έξοδο της Ευρώπης πολύ δύσκολο έργο κι έτσι είναι αναγκασμένη να διακριθεί στο φετινό Europa League, εάν θέλει να βρίσκεται τη νέα χρονιά στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της παίζει μεν κλειστά αλλά δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του, καθώς πιέζει σε υψηλό ρυθμό. Ένα από τα αρνητικά της στην άμυνα είναι η αδυναμία που έχει δείξει στις σέντρες. Επιθετικά επιλέγει μεν τα πλάγια, αλλά συνεχώς η περιοχή της είναι γεμάτη κι έτσι οι επιλογές είναι πολλές, γεγονός που μπερδεύει συχνά την αντίπαλη άμυνα.

Η Νάντ βρίσκεται στην όγδοη θέση της Ligue 1 και τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει να διαχειριστεί τρείς διοργανώσεις, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά του κυπέλλου. Συνολικά πρόκειται για μια ομάδα με αμυντική προσέγγιση, η οποία τα πηγαίνει εξαιρετικά ανασταλτικά και στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις της έχει κρατήσει 9 φορές την εστία της ανέπαφη. Η λογική λέει πως στο Τορίνο θα πάει για δύο αποτελέσματα και θα δώσει τα ηνία της αναμέτρησης στον αντίπαλο.

Οι γηπεδούχοι είναι το μεγάλο φαβορί εδώ, όμως η χαμηλή τιμή (περίπου στο 1.40) του άσου και η κακή φετινή τους ευρωπαϊκή παρουσία μας οδηγούν σε άλλες επιλογές. Μια επιλογή που επιβεβαιώνεται συχνά σε αναμετρήσεις και των δύο είναι το no goal. Τέσσερις συνεχόμενες φορές για τη Γιουβέντους και 10 φορές στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις των φιλοξενούμενων. Επιπλέον, όσες φορές υπήρξε η συγκεκριμένη επιλογή σε παιχνίδια και των δύο συνδυάστηκε με το under 3.5. Οπότε, μια καλή επιλογή για τα προγνωστικά ποδοσφαίρου (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις στοιχηματικές επιλογές της ημέρας στο ποδόσφαιρο) είναι το combo no goal & under 3.5 σε απόδοση 1.85 (Stoiximan.gr).