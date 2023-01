Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Πλούσιο Ευρωπαϊκό παιχνίδι

Ένα τρίξι με γκολ, ένα διπλό που παίζεται λόγω απόδοσης και μια δυάδα οι Κυριακάτικες επιλογές. Το παρακάτω κείμενο από το Betmarket.gr.

H Λάτσιο υποδέχεται τη Φιορεντίνα με την ψυχολογία στα ύψη μετά το 4-0 επί της Μίλαν για το Κύπελλο. Παιχνίδι που η ομάδα του Σάρι σκόραρε μόλις στο 4ο λεπτό. Αυτό ήταν το πέμπτο κατά σειρά παιχνίδι που σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο προηγούμενο εντός έδρας για το πρωτάθλημα είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 2’ κόντρα στην Εμπολι. Είναι κανόνας να μπαίνει δυνατά στα ματς, αλλά από την άλλη μοιάζει λίγο παράλογο να κλείνει ο Ιανουάριος και να μην έχει δεχτεί ακόμη γκολ στο πρώτο ημίωρο αγώνα πρωταθλήματος. Πληρώνει 2.85 το να δούμε ένα γεμάτο πρώτο μέρος, με Over 1,5 γκολ κόντρα σε μια Φιορεντίνα που σκοράρει το 40% των τερμάτων της στα πρώτα 30 λεπτά.

Προγνωστικά Γαλλίας

Nις-Λιλ πρώτο παιχνίδι στο Κυριακάτικο Πρόγραμμα της Α’ Γαλλίας. Για τη Λιλ έχω γράψει πάρα πολλές φορές φέτος και την έχουμε πληρωθεί τις περισσότερες. Μπακ που πατάνε περιοχή, άμυνα που φτάνει στο κέντρο και μπόλικοι αυτοματισμοί μεσοεπιθετικά. Πλέον και με τον φορ Μπαγιό στη συνθήκη, με το καλοκαιρινό απόκτημα να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του και να σκοράρει με ευκολία στα τελευταία. Η Νις έβαλε 6 γκολ στο πρώτο εντός έδρας του Ντιγκάρ στον πάγκο της και το κλίμα που βγαίνει από τα αποδυτήριά της μετά την αλλαγή στον πάγκο είναι αρκετά καλό. Θα πάρω το ρίσκο στο Over 9,5 σουτ στο τέρμα, σε τιμές άνω του τριπλασιασμού, περιμένοντας ένα ματς με καλό ρυθμό και μπόλικες φάσεις.

Δεύτερη στάση στην Α’ Γαλλίας στο Κλερμόν-Ναντ. Η αλήθεια είναι πως η πρώτη με έχει εκθέσει. Πριν από το ματς με τη Λυών είχα γράψει πως το 9αρι που πληρώνει για υποβιβασμό είναι υψηλό, δεδομένου του δύσκολου προγράμματος που έχει. Και αυτή πήγε και έκανε τρομερό διπλό στη Λυών, κέρδισε εντός τη Ρεν (έπαιζε με παίκτη παραπάνω), ενώ πήρε τρίποντο και στην Ανζέ! Τρία στα τρία, σούπερ ψυχολογία εν όψει της υποδοχής της Ναντ. Στην έδρα της ούτως ή άλλως παίζει με διάθεση, σκοράροντας στα οκτώ από τα εννέα τελευταία εκεί. Η Ναντ αφού σταμάτησαν τα παιχνίδια στην Ευρώπη βρήκε τις ανάσες της και τρέχει ένα καλό σερί. Στη Μονπελιέ έβαλε τρία, ενώ με επιθετική διάθεση έχει μπει σε όλα τα πρόσφατα παιχνίδια της. Μπορεί μια επιφανειακή ματιά στα αποτελέσματά της να δείχνει προς το under, αλλά και φόρμα έχει και ψυχολογία. Κρατάω το Over 2,5 γκολ στο 2.12.

Προγνωστικά Ολλανδίας

Η Καμπούρ πήρε τη νίκη που τόσο έψαχνε μεσοβδόμαδα στη Γκρόνιγκεν. Την περασμένη εβδομάδα μπήκε πολύ δυνατά στο εντός με τη Σιτάρντ αλλά πλήρωσε αυτή τη διάθεση, δεχόμενη το 0-1 σε αντεπίθεση. Με την ανάγκη για βαθμούς, απέναντι σε βατό αντίπαλο όπως η Φορτούνα Σιτάρντ και με ψυχολογία από τη μεσοβδόμαδη νίκη περιμένω να μην αλλάξει τακτική. Να ψάξει πάλι με θέρμη το γκολ από νωρίς και μάλιστα θεωρώ αρκετά πιθανό να το πετύχει κιόλας.

Στο 4’ είχε μπει γκολ στο πιο πρόσφατο εκτός της Φορτούνα και στο 11’ επιβεβαιώθηκε το Over 1,5 ημίχρονο. Επίσης ανεβασμένη ψυχολογικά και αυτή, μετά το σημαντικό τρίποντο επί της Χέρενφεεν. Νομίζω είναι Value το 1.88 στο να μπει γκολ πριν το 30:00, ενώ αξίζουν το ρίσκο τόσο το Over 1,5 ημίχρονο στο 2.85 όσο και το 4.25 για γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό βρήκα για τη Ρέξαμ, που υποδέχεται τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Οι Ουαλοί είναι η μοναδική ομάδα 5ης κατηγορίας εδώ και 20 χρόνια που σκοράρει τουλάχιστον τρεις φορές και στους τρεις πρώτους γύρους του FA Cup. Με γεμάτο το γήπεδο θα προσπαθήσει να αποκλείσει δεύτερο αντίπαλο Τσάμπιονσιπ μετά το 4-3 επί της Κόβεντρι στον προηγούμενο γύρο. Στο 1.75 το over 2,5 γκολ.

Προγνωστικά Β’ Ισπανίας

Η Λεβάντε είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στη Β’ Ισπανίας από τη στιγμή που ανέλαβε ο Καγιέχα. Πέρασε τη δική του φιλοσοφία και επένδυσε στην καλή ψυχολογία σε μια ήδη δουλεμένη ομάδα από τον Ναφτί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ομάδα να τρέχει ένα αήττητο 15 παιχνιδιών στο πρωτάθλημα και να έχει ανέβει στην 3η θέση. Οι μπουκ πλέον τη σέβονται και ίσως σήμερα να το παρακάνουν και λίγο. Ο άσος της Λεβάντε παίζει μέχρι και κάτω από 1.60, φτάνοντας το διπλό της Μπούργος στο 7.00. Παιχνίδι αποδόσεων (κάνοντας κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις μεταβολές αποδόσεων της ημέρας) κάνουμε στο στοίχημα και εκεί ανοίγει άνετα κουβέντα για το διπλό.

Η Λεβάντε έσωσε το αήττητο με γκολ στο 93’ την περασμένη εβδομάδα με τη Λεγανιές και κάπου είναι λογικό να μπει ένα τέλος. Από τον Οκτώβριο δεν έχει γνωρίσει την ήττα και τελειώνει ο Ιανουάριος. Η Μπούργος θα πάει να παίξει το κλασσικό της παιχνίδι με μπόλικη άμυνα και πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα. Και μόνο κακή δεν είναι σε αυτό, με τέσσερα διπλά ήδη. Αλλωστε μιλάμε για την ομάδα που βρίσκεται στην 5η θέση στο πρωτάθλημα και διαθέτει την 4η καλύτερη εκτός έδρας συγκομιδή.

Betmarket Επιλογές

Μονά

ΙΣΠ2– 29/1 – 17:15 – Λεβάντε-Μπούργος 2 (7.00) επί 3.6 μονάδες στη Bet365. Σε ισχύ η Πρώιμη πληρωμή.

Σύστημα 2-3 στη Fonbet

ΓΑΛ1– 29/1 – 14:00 – Νις-Λιλ Over 9,5 σουτ στην εστία(3.10)

ΟΛΛ1– 29/1 – 17:45 – Καμπούρ – Φορτούνα Σιτάρντ Over 1,5 Α΄ημίχρονο (2.70)

ΙΤΑ1– 29/1 – 19:00 – Λάτσιο-Φιορεντίνα Over 1,5 Α΄ημίχρονο (2.85)

Από 3.3 μονάδες στις δυάδες και 1 στην τριάδα

Δυάδα στη Betshop

ΓΑΛ1– 29/1 – 16:00 – Κλερμόν-Ναντ Over 2,5 (2.12)

FACUP– 29/1 – 18:30 – Ρέξαμ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Over 2,5 (1.80)

Στη δυάδα απόδοσης 3.82 ποντάρισμα 6,6 μονάδων