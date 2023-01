Ειδικά στοιχήματα: Τζέκο, Μ’Μπαπέ και Value στη Λίβερπουλ

Η στήλη του Betmarket.gr επιστρέφει με 5 επιλογές ειδικών στοιχημάτων από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

5 Ρεν-Παρί Σεν Ζερμέν: Μ’Μπαπέ Anytime σκόρερ

Ο 1ος σκόρερ του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου και αρχισκόρερ έως τώρα στη Λιγκ 1 επιστρέφει. Ο Κιλιάν Μ’Μπαπέ πήρε ρεπό στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Παρί Σεν Ζερμέν με σκοπό να πάρει τις απαραίτητες ανάσες μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Η πιθανότητα να επιστρέψει φορτσάτος, γεμάτος όρεξη και ενέργεια είναι υψηλή, με την τιμή για Anytime σκόρερ στο 2.00 από το Pamestoixima.gr.

4 Tότεναμ - Aρσεναλ: Τζάκα 2+ σουτ

Ο μέσος της Αρσεναλ Τζάκα έχει κάνει 2+ σουτ σε επτά παιχνίδια της φετινής Πρέμιερ Λιγκ, και σε δύο από τα τρία πρόσφατα της ομάδας του με αντιπάλους Νιουκάσλ και Γουέστ Χαμ. Στο ντέρμπι του Λονδίνου απέναντι στην Τότεναμ στον πρώτο γύρο είχε επιχειρήσει 3 προσπάθειες συνολικά. Στο 3.00 της Bet365 να δούμε 2+ σουτ τώρα.

3 Ιντερ-Βερόνα: Τζέκο Anytime σκόρερ

Μεγάλο φαβορί η Ιντερ στην υποδοχή της Βερόνα στη Serie A της Ιταλίας. Τραυματίας ο Λουκάκου, στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Τζέκο που σκόραρε στα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Σε φόρμα ο Βόσνιος, με συνολικά 7 γκολ φέτος, δύσκολα θα τον συγκρατήσει η χειρότερη άμυνα της Λίγκας με παθητικό 30 γκολ. Το Anytime του Τζέκο στο 2.37 από την Bet365.

2 Τορίνο-Σπέτσια: Over 9,5 κόρνερ

Στα δύο ματς μετά την επιστροφή η Τορίνο είχε 6 και 7 κόρνερ αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα δύο παιχνίδια της Σπέτσια επιβεβαίωσαν αμφότερα διπλάσιο αριθμό κόρνερ. Και συνολικά η Σπέτσια είναι από τις ομάδες με τα περισσότερα κόρνερ όταν παίζει εκτός έδρας, με τον μέσο όρο στα παιχνίδια της να ξεπερνά τα 11. To οver 9,5 κόρνερ στο 2.08 από τη Betshop.

1 Mπράιτον-Λίβερπουλ: Over 9,5 σουτ στο τέρμα

Με διαφορά ενός πόντου, στις θέσεις που βρίσκονται λίγο κάτω από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Με ένα στυλ παιχνιδιού που έχει κοινά σημεία, βασικότερο όλων την παραγωγικότητα. Η γηπεδούχος έχει «μπλέξει» σε τέσσερα over 3,5 από την Boxind Day και μετά, με τα τρία πιο πρόσφατα να έχουν επίσης και Over 11,5 τελικές στο τέρμα. Παρόμοια η κατάσταση και στους reds, με το τελευταίο τους under ναι είναι πίσω στις αρχές Νοεμβρίου. Στη Fonbet οι Over 9,5 τελικές στην εστία σε απόδοση 1.90.

Τα ειδικά στοιχήματα