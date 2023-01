Προγνωστικά Superleague: ΠΑΟΚ - Αρης με αξιόλογες επιλογές

Η δράση στη Superleague συνεχίζεται και στη σημερινή ημέρα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αρη, εκεί όπου τα στατιστικά βγάζουν σημεία στα προγνωστικά στοιχήματος.

Προγνωστικά Superleague

Αστέρας Τρίπολης - Λαμία

Πρόκειται για μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη μία καλή εμφάνιση. Η ήττα θεωρείται απαγορευτική και για τους δύο, ειδικά για τους γηπεδούχους και γενικότερα αμφότερες έχουν πίεση. Το μεγαλύτερο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι πως θα έχουν νέους τεχνικούς στον πάγκο. Οι γηπεδούχοι θα έχουν τον Άκη Μάντζιο, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο και οι φιλοξενούμενοι θα έχουν τον Σάββα Παντελίδη, ο οποίος σε τρείς αναμετρήσεις έχει δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Οι δύο προπονητές βρέθηκαν στο παρελθόν στον πάγκο του Άρη και επιλέγουν ένα σχετικά παρόμοιο πλάνο παιχνιδιού. Αρχικά και έχουν ως αγαπημένο σύστημα το 4-2-3-1. Προτιμούν το ποδόσφαιρο κατοχής, με οργανωμένη ανάπτυξη παιχνιδιού που ξεκινάει από την άμυνα. Παίζουν αρκετά κλειστά και δύσκολα ο αντίπαλος βρίσκει χώρους στην περιοχή τους, ειδικά αν δεν πιέζει με πολύ ένταση ψηλά. Επιθετικά ο τεχνικός των γηπεδούχων προσπαθεί να διεισδύει συνήθως από τα πλάγια και εφόσον διαθέτει έναν επιθετικό - στόχο, όπως ο Μπαράλες, είναι πιθανό να ψάξει τις σέντρες. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων δίνει αρκετές αρμοδιότητες στο 10αρι του, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Ντε Βισέντι.

Όπως καταλαβαίνουμε είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που παίζουν παρόμοιο στυλ παιχνιδιού και καμία από αυτές δεν θέλει να χάσει. Η λογική λέει πως θα επιλέξουν μία σχετικά αμυντική προσέγγιση, συντηρητική και χωρίς πολύ ρίσκο. Έτσι, στα προγνωστικά στοιχήματος ξεχωρίζει η επιλογή του ασιατικού* under 2 σε απόδοση 2.02 (Novibet).

Επιπλέον, οι δύο ομάδες δείχνουν να ζορίζονται επιθετικά στη δημιουργία φάσεων και εφόσον θα βρουν απέναντι τους κλειστές άμυνες τότε το έργο τους γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Στα παιχνίδια και των δύο σπάνια βλέπουμε τον αριθμό των συνολικών κόρνερ να ξεπερνάνε τα οκτώ και έτσι η επιλογή under 8.5 κόρνερ σε απόδοση 1.78 (Stoiximan.gr) μοιάζει αρκετά καλή, μιας και επιβεβαιώθηκε σε όλα τα παιχνίδια και των δύο μετά την διακοπή.

ΠΑΟΚ - Άρης

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είναι η πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση αυτής της αγωνιστικής στη Superleague. Στις αποδόσεις βλέπουμε πως ο γηπεδούχος είναι το μεγάλο φαβορί, όμως γενικότερα περιμένουμε μία ισορροπημένη αναμέτρηση. Στα ντέρμπι τον πρώτο λόγο τον έχει πάντα η έδρα, όμως στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις των ομάδων στην Τούμπα νικητής ήταν ο Άρης.

Στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ σε όλες η αναμέτρηση είχε 0-1 γκολ. Στους επτά τελευταίους αγώνες τους είχαμε under 2.5 & no goal και γενικότερα τα δίχτυα κουνιούνται.. με το σταγονόμετρο. Οι γηπεδούχοι δεν θέλουν σίγουρα να χάσουν ξανά από τον μεγάλο τους αντίπαλο και οι φιλοξενούμενοι θέλουν να συνεχίσουν το θετικό τους σερί στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Το under 2.5 είναι σε απόδοση 1.73 (Novibet) και είναι μία fair επιλογή, ενώ αξίζει το ρίσκο και στο under 1.5, σε απόδοση 3.10 (Novibet).

Ο Άρης στην εποχή Πάρντιου έχει δείξει πως ψάχνει πολύ τις γρήγορες αντεπιθέσεις και το παιχνίδι στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Ο Γκρέι έχει πολύ καλές κινήσεις στον κενό χώρο και γενικότερα μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο. Ο Τζαμαϊκανός επιθετικός παίζει στο όριο της γραμμής του οφσάιντ, ώστε να έχει το μέγιστο πλεονέκτημα, όμως κάποιες φορές βρίσκεται εκτεθειμένος. Ο Λουτσέσκου είναι προπονητής που διαβάζει πολύ τον αντίπαλο και έτσι δεν είναι απίθανό να δημιουργήσει κάποιο τεχνητό οφσάιντ στην ερχόμενη αναμέτρηση. Η επιλογή να έχει ο Άρης over 2.5 οφσάιντ είναι σε απόδοση 1.95 (Stoiximan.gr) και είναι αρκετά αξιόλογη, ειδικά αν αναλογιστούμε πως οι κιτρινόμαυροι με τον Παναιτωλικό είχαν επτά και με τον Λεβαδειακό πέντε.

Superleague: Το παιχνίδι μου:

04/01 - 20:00 - ΠΑΟΚ - Αρης: under2,5 (1.73)

04/01 - 20:00 - ΠΑΟΚ - Αρης: Άρης over 2.5 οφσάιντ (1.93)

04/01, 17:00: Αστέρας Τρίπολης - Λαμία: Under 8.5 κόρνερ (1.78)