Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Ευρωπαϊκό σύστημα υψηλών αποδόσεων

Τέσσερις επιλογές από Ιταλία μέχρι Κύπρο. Αναλύσεις και προγνωστικά ποδοσφαίρου από το Betmarket.gr.

Στον στόχο η χθεσινή δυάδα, όπως και η Μαγιόρκα. Δύο στοιχήματα ικανά να φέρουν κέρδος στην στήλη. Θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί καλύτερα τα πράγματα.

Η Βιλ (σημείο με μεγάλη πτώση απόδοσης) το πάλεψε στα ίσια, αλλά έμεινε στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Σε αντίθεση με την Βελγίδα που επιλέχτηκε και ηττήθηκε δίκαια από την Οστάνδη.

Προγνωστικά Superleague

Βόλος – ΠΑΣ Γιάννενα η πρώτη χρονικά αναμέτρηση του σημερινού προγράμματος στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Ομάδες με διαφορετικούς στόχους.

Ο Βόλος θέλει τα πλέι οφ και είναι ψηλά στη βαθμολογία, παίζοντας στρωτό και επιθετικό ποδόσφαιρο.

Τα Γιάννενα αναζητούν τη σωτηρία, έχοντας ένα σαφώς πιο επιθετικό στυλ σε σύγκριση με πέρυσι. Χαρακτηριστικό ότι μετρούν 7 over στα 8 τελευταία παιχνίδια, με το μοναδικό που έμεινε στο under να είναι αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ (2-0 από το 10’).

Βέβαια, η εμβόλιμη μπερδεύει κάπως τα πράγματα καθώς το σημερινό και αυτό που ακολουθεί με τον ΑΡΗ είναι ιδιαίτερα σημαντικά παιχνίδια για την ομάδα των Ιωαννίνων.

Προγνωστικά Ιταλίας

Βερόνα – Γιουβέντους, με το «διπλό» να… τσιμπάει προς τα πάνω. Στο 1.80, πλέον, είναι οριακά επιλέξιμο. Σε… μαύρα χάλια η Βερόνα, έφτασε τις 8 σερί ήττες. Η «Μεγάλη Κυρία» κέρδισε την Ιντερ στο ντέρμπι και έρχεται με πολύ καλή ψυχολογία και 4 σερί νίκες όπου διατήρησε το μηδέν στην άμυνα. Συνεχίζει με απουσίες, τις οποίες όμως έχει… συνηθίσει ενώ πλέον έχει τον Ντι Μαρία (αν και αναμένεται να ξεκινήσει από τον πάγκο.

Θα ποντάρω στη βελτίωση τις αμυντικής συμπεριφοράς της ομάδας του Αλέγκρι, για την 5η διαδοχική επικράτησε με μηδέν παθητικό. Αλλωστε, ακολουθεί και η Λάτσιο σε 3 ημέρες οπότε μία επαγγελματική νίκη αναμένω να είναι ο στόχος της. Στο 3.00 το 2+n/g, με τους γηπεδούχους να έχουν την 3η χειρότερη επιθετική επίδοση στην Serie A και τη Γιούβε την καλύτερη άμυνα (7 τέρματα παθητικό σε 14 αγώνες).

Κύπελλο Βελγίου

Πρωτοπόρος στην 2η κατηγορία του Βελγίου η Μπέβερεν, στο ρόστερ της οποίας υπάρχουν παίκτες με παραστάσεις από την πρώτη. Όπως ο Μποκανί, για παράδειγμα, που ήταν και παίκτης της Αντβέρπ.

Από τα παιχνίδια που παραμονεύει η έκπληξη, με την Μπέβερεν να έχει την έδρα, την εμπειρία (έχει αγωνιστεί από το 2016-2022 στην Α’ κατηγορία) και ενδεχομένως την συγκυρία. Και αυτό καθώς η Αντβέρπ δεν είναι στα καλύτερά της, έχοντας 1-0-3 τα 5 τελευταία (ενώ είχε ξεκινήσει με 9 σερί νίκες). Κάτι που ίσως οφείλεται και θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον ηγέτη Ναϊνγκολάν και τον αποκλεισμό του από την ομάδα. Επίσης, αυξάνονται οι φωνές κατά του τεχνικού Φαν Μπόμελ, ο οποίος έχει να διαχειριστεί και την αναμέτρηση με την Κλαμπ Μπριζ σε 3 ημέρες. Στο 4.30 ο άσος, στο 3.05 το 1DNB. Στο 3.00 η πρόκριση της Μπέβερεν.

Προγνωστικά Κύπρου

Δεν ειδικεύομαι στην Κύπρο, ας μην γελιόμαστε. Ωστόσο, το σετ στο Πάφος – Ανόρθωση μου προκάλεσε εντύπωση. Δέχομαι την εξαιρετική μέχρι τώρα πορεία της Πάφου, αλλά η Ανόρθωση είναι ομάδα με ιστορία και σίγουρα το σετ δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική απόδοση των δύο συλλόγων. Όπως, άλλωστε, μας εξηγεί και ο Σήφης στο αδερφάκι του Betmarket.gr στην Κύπρο.

«Ας δούμε όμως και τα xGoals τι μας λένε. Οι αριθμοί αυτοί εμφανίζουν ως καλύτερη επίθεση και άμυνα αυτήν της Πάφο. Η Ανόρθωση είναι η 2η καλύτερη επίθεση και η 4η καλύτερη άμυνα. Συνεχίζοντας να δίνουμε βάση στους αριθμούς, τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής της μπάλας ανήκουν στην «Μεγάλη Κυρία», την ώρα που οι γηπεδούχοι έχουν δυσκολίες να φτάσουν στο 50% με την μπάλα στα πόδια. Αυτό είναι λόγω του τρόπου παιχνιδιού από τον Henning Berg.

Ο Xisco Muñoz (προπονητής Ανόρθωσης) θα αφήσει την μπάλα στα πόδια των αντιπάλων σε κάποια σημεία του γηπέδου και μετά θα αρχίσει την πίεση έτσι ώστε να κλέψει και να επιτεθεί σε μια ανοργάνωτη άμυνα. Η ομάδα της Αμμοχώστου μπορεί να δημιουργήσει αρκετές τελικές καθώς είναι αυτήν με τις περισσότερες στο πρωτάθλημα. Ειδικά αν πετύχει τις “παγίδες” της.

Με τα πιο πάνω νούμερα μπορώ να καταλάβω ότι η «Μεγάλη Κυρία» αδικείται από την βαθμολογία. Δεν είναι όμως μόνο τα στατιστικά αλλά και τα αναμενόμενα γκολ. Έχω δει πολλούς αγώνες και των δύο ομάδων φέτος. Συνολικά παρακολούθησα 9 φορές την Ανόρθωση και 7 την Πάφο. Έχω αριθμούς, έχω εικόνα, έχω αναλύσεις και μπορώ να βγάλω την δική μου εκτίμηση για το παιχνίδι. Στους δικούς μου υπολογισμούς, το διπλό της Ανόρθωσης θα έπρεπε να είναι στο 3,40. Οι στοιχηματικές εταιρείες μου το προσφέρουν στα 5+ και σε τέτοια απόδοση δεν μπορώ να το αρνηθώ». Στο 3.40 το 2 DNB.

Προγνωστικά Τουρκίας

Συνηθίζεται στο Κύπελλο Τουρκίας να μπαίνουν αρκετά γκολ. Στο ζευγάρι Ντενίζλισπορ – Σανλιούφασπορ, για έναν περίεργο λόγο το over άνοιξε σε απόδοση 2.50+. Φυσικά, η πτώση απόδοσης είναι τέτοια που πλέον παίζει κοντά στο 1.90. Η Ντενιζλί είναι τελευταία στην 2η κατηγορία και η Σανλιούφασπορ πρώτη στην 3η. Αρα, οι διαφορές δεν είναι πολλές. Ειδικά, για μία ομάδα όπως οι γηπεδούχοι που έχουν φέρει αρκετά οver φέτος και στα δύο τελευταία ηττήθηκαν με 5-0 από την Γκοζτεπέ και κέρδισαν με 4-3 την Τούζλασπορ. Από 5 over στα 7 τελευταία και η φιλοξενούμενη, που έχει την 2η καλύτερη επίθεση στην 3η κατηγορία. Καλό το over στο 1.90, θα πάρω το ρίσκο μπας και δούμε καμιά μαγεία με το over3.5 στο 3.00.



