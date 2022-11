Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Μισή ντουζίνα Ευρωπαϊκών επιλογών

Έξι Σαββατιάτικες επιλογές από την Ευρώπη. Αναλύσεις και προγνωστικά ποδοσφαίρου από το Betmarket.gr.

Μπλέξαμε με τα πίτουρα χθες, αλλά όχι μόνο δεν μας έφαγαν οι κότες, αλλά φάγαμε και παντεσπάνι! Και με τύχη υπέρ μας, η Ιστρα κέρδισε με γκολ στις καθυστερήσεις, ενώ μπορεί να φάνηκε εύκολο το over 3,5 στη Σκωτία, αλλά έπαιξε τεράστιο ρόλο το πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με το οποίο έγινε το 1-0. Μάλιστα ο φορ της Αμπερντίν αστόχησε αρχικά, αλλά διατάχθηκε επανάληψη για να ανοίξει ο δρόμος για το Over 3,5.

Σήμερα έχουμε το αντίο του Ζεράρ Πικέ. Μπορεί ο στόπερ της Μπαρσελόνα να μην είναι στην καλύτερή του κατάσταση φέτος, αλλά παραμένει ένα από τα καλύτερα σέντερ μπακ της σύγχρονης ιστορίας. Η τελευταία του παράσταση στο Καμπ Νου αξίζει να κερδίσει την τηλεοπτική μας προτίμηση το βράδυ του Σαββάτου.

Στοιχηματικά, όλες οι ειδικές αγορές σχετικά με πέναλτι ή γκολ του έχουν φτάσει σε πολύ χαμηλές τιμές.

Προγνωστικά Σούπερ Λιγκ

Στην Ελληνική Σούπερ Λιγκ ο ΟΦΗ απογοητεύει μέχρι στιγμής και δεν νομίζω πως το πρόβλημα ήταν ο Νιόμπλιας. Η ομάδα έκανε πολύ αργά τις μεταγραφές, παίρνοντας παίκτες που ήθελαν χρόνο. Ο Ιωνικός δεν είναι τόσο κακός ώστε να είναι ουραγός. Είχα ποντάρει πάνω του και στο Βικελίδης, μου άρεσε η εμφάνισή του κόντρα στον Αρη. Πάνω από τις 4 μονάδες το διπλό.

Ο ΠΑΣ έχει έξι σερί over 2,5 στο πρωτάθλημα και οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης θυμούνται πως έχω ποντάρει στα περισσότερα από αυτά. Με τις απουσίες και την αστάθεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ νομίζω πως θα βρει φάσεις και στην Τούμπα. Το line των 5,5 σουτ στο ματς μπορεί να το ξεπεράσει, ειδικά όταν στον Δικέφαλο θα λείψουν τα δύο βασικά μπακ.

Προγνωστικά Ιταλίας

Στην Ιταλία η Μίλαν κέρδισε με 4-0 τη Σάλτσμπουργκ μεσοβδόμαδα, φτάνοντας τα πέντε συνεχόμενα Over 2,5. Σε άλλο ένα ματς είδαμε 12 τελικές στην εστία, με την ίδια να δημιουργεί εύκολα αλλά να δέχεται σταθερά φάσεις. Η Σπέτσια με 0-0-6 και 0-13 γκολ εκτός έδρας δεν μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εμπόδιο για την ομάδα του Πιόλι. Αποδεκτό το 1.84 για over 6,5 σουτ στο τέρμα από πλευράς Μίλαν.

Στη Serie B στο 2.10 το Over 2,5 γκολ στο Τσιταντέλα-Μόντενα. Πήρε νίκη ψυχολογίας στην Περούτζια η Τσιταντέλα, που ήταν καλή και στο προηγούμενο εντός με τη Σπαλ. Τότε είχε βγάλει 14 τελικές παρότι έπαιζε ένα ολόκληρο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο. Η Μόντενα σκοράρει 2 φορές σε καθένα από τα τρία τελευταία εκτός έδρας αλλά είναι μια από τις χειρότερες άμυνες στην κατηγορία. Στα 3 γκολ ο μέσος όρος των παιχνιδιών της στο πρωτάθλημα.

Πίζα-Κοζέντσα με τις δύο ομάδες ισόβαθμες στους 11 βαθμούς. Υπέρ της Πίζα η φόρμα, καθώς μάζεψε τους περισσότερους στα πρόσφατα ματς, αντίθετα με τη φιλοξενούμενη που ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα και έκανε κοιλιά τώρα. Αυτός είναι ο λόγος που είχαμε αλλαγή προπονητή, με την απόλυση του Ντιονίζι. Με ντεμπούτο νέου τεχνικού σε παιχνίδι ομάδων στην ίδια θέση της βαθμολογίας, δεν μπορώ να αγνοήσω το διπλό όταν ξεπερνά τις 5 μονάδες.

Πονηρή σκέψη για διπλό της Κάλιαρι. Ο Μπιζόλι είναι… δικό της παιδί και τώρα κάθεται στον πάγκο της σχετικά άνετης στη βαθμολογία Σουντιρόλ.

Προγνωστικά Ολλανδίας

Στην Ολλανδία έχουμε δει τα under να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, γεγονός στο οποίο έχουν προσαρμοστεί πλέον και οι μπουκ, διορθώνοντας τις αγορές. Κάπου όμως σαν να το έχουν παρακάνει, όταν σήμερα έχουμε στο 1.90 το over 2,5 γκολ στην αναμέτρηση Φίτεσε-Σπάρτα Ρότερνταμ. Με τη γηπεδούχο να έχει πέντε συνεχόμενα Over και τη Σπάρτα 8 στα 9 τελευταία!

Προγνωστικά Κροατίας

Mιας και χθες πήγε καλά, βάζω και σήμερα το πρωτάθλημα Κροατίας στις επιλογές μου. Ψάχνοντας τις ειδήσεις για το Ιστρα-Γκόριτσα, έπεσα πάνω σε μια δήλωση του Ρενέ Πομς, προπονητή της Οσιγιεκ. Ο 47χρονος Αυστριακός αμέσως μετά το σπουδαίο 1-0 της ομάδας του επί της πανίσχυρης Ντιναμό Ζάγκρεμπ είπε «δεν μου αρέσουν οι νίκες με 1-0». Κοιτώντας τα στατιστικά η ομάδα του έκανε 17 τελικές απέναντι στην πρωτοπόρο. Συνολικά τα παιχνίδια της Οσιγιεκ έχουν μέσο όρο 2.9 γκολ, όσα δηλαδή και της Χάιντουκ, με τις δύο τους να αποτελούν τη 2η και 3η καλύτερη επίθεση στην κατηγορία. Σήμερα στο μεταξύ τους το Over 2,5 ξεπερνά τις δύο μονάδες.

Ανεβάζω το ρίσκο σήμερα, εν γνώση μου ποντάρω σε ομάδες που δεν τις λες και… ομαδάρες. Τόσο ο Ιωνικός, όσο και η Κοζέντσα είναι πονταρίσματα που ίσως δεν θα γινόταν αν η κάβα δεν είχε τέτοια άνεση σε κερδισμένες μονάδες.



Betmarket Επιλογές:

Μονό

ΙΤΑ2– 5/11 – 15:00 – Πίζα-Κοζέντσα 2 (5.30)

ΕΛΛ1– 5/11 – 18:30 – ΟΦΗ-Ιωνικός 2 (4.35)

Δυάδα

ΚΡΟ1 – 5/11 – 18:30 – Χάιντουκ-Οσιγιεκ Over 2,5 (2.10)

ΟΛΛ1– 5/11 – 17:30 – Φίτεσε-Σπάρτα Ρότερνταμ Over 2,5 (1.97)

Δυάδα απόδοσης 4.14

Δυάδα