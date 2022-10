Προγνωστικά Ποδοσφαίρου: Σαββατιάτικη πεντάδα Ευρωπαϊκών επιλογών

Με 3+2 επιλογές από το Ευρωπαϊκό στερέωμα κάνει παιχνίδι το Betmarket.gr το Σάββατο!

Λίγο απρόσμενα και αντίθετα με τα όσα έχω μέχρι τώρα γράψει ξεκινά η σημερινή στήλη. Έχοντας κοντράρει και πληρωθεί αρκετές φορές τη Γιουβέντους, μοιάζει κόντρα στα νερά μου να ποντάρω υπέρ της.

Θα το κάνω όμως, σε τιμή 3.99 που φτάνει το διπλό της. Αρχικά η ίδια η Γιουβέντους έβγαλε δύο σερί νίκες. Τρία γκολ στη Μπολόνια και άλλα τρία στη Μακάμπι μεσοβδόμαδα. Αποτελέσματα ψυχολογίας και απόδειξης πως μπροστά με Ντι Μαρία, Βλάχοβιτς, Μίλικ και Κόστιτς η ομάδα είναι μια χαρά.

Δεν είναι όμως μόνο η Γιουβέντους, αλλά και η Μίλαν που την έχω βάλει στο μάτι για κόντρα. Από τον τραυματισμό του καθοριστικού στον περσινό τίτλο Μενιάν και μετά την τσεκάρω για ποντάρισμα. Δεν μου έβγαινε με την Εμπολι, ή ήττα της στην Τσέλσι, τώρα όμως θα μπει στη στήλη μου. Με τις απουσίες να παραμένουν, το πρόγραμμα βαρύ και τη Γιούβε στο ανέβασμα, το διπλό είναι υπερβολικό.

Στη Serie B σημειώνω το Over στο Βενέτσια-Μπάρι. Η πρώτη έβαλε 4 στην Κάλιαρι, η δεύτερη 6 στην Μπρέσια την περασμένη εβδομάδα. Επιθέσεις που βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και το να δούμε τουλάχιστον τρία τέρματα διπλασιάζει.

Προγνωστικά Στοιχήματος Ισπανίας

Στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης πηγαίνει στη Χετάφε, εκεί που δεν κερδίζει τρεις φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σπάνιο στατιστικό για Ρεάλ Μαδρίτης, όπως σπάνιο είναι να κάνει και δύο σερί γκέλες εντός συνόρων. Μετά το 1-1 με την Οσασούνα νομίζω πως θα περάσει με διπλό από τη Χετάφε. Στην κουβέντα το βάζω για δύο combo bet. Πρώτο το 2 & Οver 2,5 στο 2.20. Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με Over 2,5 σε Θέλτα, Αλμερία, Εσπανιόλ, Ατλέτικο και Σέλτικ φέτος. Δεύτερο για 2 & γκολ ο Ροντρίγκο, σε τιμή 4.00. Ο Μπενζεμά μένει πάλι εκτός και ο Βραζιλιάνος θα πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης.

Προγνωστικά Στοιχήματος Γαλλίας

Για όποιον φτιάχνει παρολί μικρών αποδόσεων, μαζί με το διπλό της Ρεάλ Μαδρίτης, ας τσεκάρει και τον άσο της Μαρσέιγ.

Η Μαρσέιγ είναι σε καλή κατάσταση, έρχεται από νίκη ψυχολογίας και απόδειξη φόρμας στο Τσάμπιονς Λιγκ και βρίσκει μια Αζαξιό που και απογοητευμένη είναι και κακή ομάδα. Το δεύτερο το έχω αναφέρει πολλές φορές φέτος. Το πρώτο το βασίζω στο γεγονός πως για να σωθεί οφείλει να σημαδέψει ματς όπως το εντός με την Κλερμόν που προηγήθηκε. Εκεί όπου όχι μόνο δεν κέρδισε, αλλά έφαγε και τρία γκολ μπροστά στο κοινό της! Το combo bet του άσου με το over έχει ανέβει στο 2.35.

Στη Λιγκ 2 κρατάω τον άσο της Πο στο 2.50, κυρίως ως κόντρα στη Ροντέζ. Η φιλοξενούμενη άφησε πολλή ενέργεια μεσοβδόμαδα στην Γκινγκάμπ (0-0) σε εξ’αναβολής και καλείται να δώσει δεύτερο σερί εκτός έδρας σε διάστημα λίγων ημερών.

Προγνωστικά Στοιχήματος Αγγλία

Από το πρόγραμμα της Πρέμιερ Λιγκ μοναδική στάση στο Νιουκάσλ-Μπρέντφορντ. Δύο ομάδες που όσες φορές τις έχω παρακολουθήσει μου βγάζουν ένα σωστό επιθετικό πλάνο και εύκολη δημιουργία φάσεων. Στο 1.80 το over 2,5 γκολ και λίγο ψηλότερα οι over 9,5 τελικές στην εστία.

Στην Τσάμπιονσιπ διπλό φόρμας η Λούτον στις παρυφές των 4 μονάδων. Τέσσερα χωρίς ήττα, σε όλα σκοράροντας από δύο φορές και πάνω. Πηγαίνει σε μια Γουέστ Μπρομ που όλα πάνε στραβά. Τρεις ήττες στα τέσσερα τελευταία και συνολικά οκτώ μακριά από νίκη. Πίεση και γκρίνια πάνω στον Στιβ Μπρους, που για την ώρα μένει στον πάγκο.

Προγνωστικά Στοιχήματος B’ Σκωτίας

Στη Β’ Σκωτίας στάθηκα και την περασμένη εβδομάδα, όταν έβαλα στη στήλη το over 3,5 στο Ελγκιν-Αναν, ένα ματς που έληξε με 5-1. Με αυτές τις δύο θα ασχοληθώ ξανά σήμερα, σε μια κατηγορία που έχει ως μέσο όρο τα 3.05 γκολ ανά αγώνα.

Μεταξύ όλων των κατηγοριών σε Αγγλία και Σκωτία, η Β’ Σκωτίας έχει τον υψηλότερο μέσο όρο τερμάτων.

Η Ελγκιν μετά και την πεντάρα της περασμένης αγωνιστικής έχει ανεβάσει τον μέσο όρο γκολ στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της στο τεράστιο 4.13! Πηγαίνει σήμερα στην Στρανράερ των επτά σερί over, εκ των οποίων τα έξι και over 3,5. Στον διπλασιασμό το ασιατικό over 3.

Οσο για την Αναν, παίζει ξανά εκτός έδρας, στο γήπεδο της φορμαρισμένης με 4/5 νίκες εσχάτως Στενχάουσμιουρ. Η γηπεδούχος έχει σκοράρει 13 φορές σε αυτή την πεντάδα αγώνων και είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Στο 1.90 το over 1,5 γκολ για τη Στενχάουσμιουρ απέναντι σε μια ομάδα που έχει δεχτεί 11 γκολ στα τρία τελευταία εκτός. Παίζεται, σαφώς, και ο άσος του 2.05.

Προγνωστικά Στοιχήματος Νορβηγία

Στη Σκανδιναβία τα πρωταθλήματα οδεύουν προς τη λήξη και το βαθμολογικό κίνητρο ενισχύεται. Με +5 και +6 από τη γραμμή των μπαράζ Σάρπσμποργκ-Χάουγκεσουντ παίζουν σήμερα μεταξύ τους σε ένα φαινομενικά αρκετά βολικό Χ που πληρώνει 4.00.



Betmarket επιλογές:

Μονά

ΝΟΡ1– 8/10–19:00 – Γιουβέντους-Μίλαν 2 (3.99)

ΣΚΩ2– 8/10–17:00 – Γουέστ Μπρομ-Λούτον 2 (3.80)

ΝΟΡ1– 8/10–19:00 – Σάρπσμποργκ – Χάουγκεσουντ Χ (4.00)

Δυάδα

ΣΚΩ2– 8/10–17:00 – Στενχάουσμιουρ – Ανάν Αθλέτικ 1 (2.05)

ΣΚΩ2– 8/10–17:00 – Στρανράερ – Έλγκιν Σίτι Over 3 (1.98)

Δυάδα απόδοσης 4.05