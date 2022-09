Προγνωστικά Superleague: Τον πρώτο λόγο οι γηπεδούχοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 3η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, εκεί όπου υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Κοινό χαρακτηριστικό των αποψινών αναμετρήσεων είναι το γεγονός πως οι γηπεδούχοι είναι τα φαβορί. Από το πρόγραμμα φυσικά ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ.

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των παιχνιδιών που ξεχώρισα και φυσικά οι στοιχηματικές επιλογές που προκύπτουν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ο Ατρόμητος έχει ξεκινήσει θετικά την σεζόν και έχει παρουσιάσει ένα αρκετά ολοκληρωμένο σύνολο. Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το ποδόσφαιρο του ουσιαστικό. Οι επιθέσεις γίνονται κυρίως από τα πλάγια και έχουν ως στόχο το σπάσιμο στον διάδρομο, ενώ εκμεταλλεύεται πλήρως την εκτελεστική ικανότητα των παικτών του. Ο Παναιτωλικός έρχεται από δύο δύσκολες αναμετρήσεις, παίρνοντας μία μεγάλη νίκη. Ο Αναστασίου μέχρι τώρα έπαιξε αναγκαστικά «κλεφτοπόλεμο» και προσπάθησε να χτυπήσει στις αδυναμίες του αντιπάλου. Θεωρώ πως κόντρα στον Ατρόμητο θα παίξει πιο απελευθερωμένα και θα έχει ένα πιο οργανωμένο πλάνο, όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι.

Ο Ατρόμητος έχει την έδρα, πείσμα και ποιότητα, οπότε είναι δίκαια το φαβορί της αναμέτρησης. Ο Παναιτωλικός έχει την ψυχολογία στα ύψη, όμως θα είναι η πρώτη φορά για φέτος που αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο στα μέτρα του και η διαχείριση είναι μεγάλο στοίχημα. Η πρώτη επιλογή, για τα προγνωστικά Superleague, είναι το combo 1X & over 1.5. Οι επόμενες επιλογές αφορούν στατιστικά. Αρχικά, στις αναμετρήσεις του Παναιτωλικού έχουν βγει συνολικά μηδέν (!) οφσάιντ, ενώ ο Ατρόμητος έχει βγει οφσάιντ μόλις μία φορά. Η επιλογή να έχουμε under 3.5 οφσάιντ είναι σε απόδοση 1.60. Επιπλέον, πρόκειται για ομάδες που δεν προτιμούν τα συχνά φάουλ, μιας και αρέσκονται στο γρήγορο ποδόσφαιρο, έτσι η επιλογή να έχουμε under 31.5 φάουλ είναι αρκετά αξιόλογη, σε απόδοση 1.90.

ΑΕΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

H AEK θεωρώ πως δούλεψε πάρα πολύ, μέσα στην εβδομάδα, το επιθετικό της πλάνο. Ο δικέφαλος έχει εξαιρετικούς παίκτες επιθετικά, όμως σαν σύνολο δείχνουν ασύνδετοι. Αμυντικά υπάρχει σταθερότητα και δύσκολα δέχεται γκολ. Ο ΠΑΣ έρχεται με σημαντικές απουσίες στην αναμέτρηση, καθώς δεν θα έχει τον Πριόρ και τον Κόντε. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι αποτελούν νέα ομάδα, δείχνουν να χρειάζονται χρόνο για να βγάλουν στο γήπεδο τις ιδέες του προπονητή τους. Το παιχνίδι θα έχει ξεκάθαρο φαβορί και σίγουρα οι γηπεδούχοι θα έχουν στο μυαλό τους ένα πλάνο, ώστε να διασπάσουν μια κλειστή άμυνα.

Βασική μου επιλογή στα προγνωστικά Superleague είναι το σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0, 3-0, διότι πιστεύω πως η ΑΕΚ θα κερδίσει και δεν θα απειληθεί. Όσον αφορά τα στατιστικά, οι γηπεδούχοι είναι μια ομάδα που βγαίνει αρκετά οφσάιντ (4 μ.ο), ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι μια ομάδα που δίνει αρκετά οφσάιντ (4 μ.ο). Έτσι, βρίσκω αξιόλογη την επιλογή να έχουμε over 3.5 οφσάιντ στην αναμέτρηση, σε απόδοση 2.00.

Betmarket Επιλογές: