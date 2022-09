Προγνωστικά EuroBasket 2022: Αναλύσεις και ειδικά στοιχήματα για τη 2η μέρα

Το EuroBasket ξεκίνησε δυναμικά, τα πρώτα παιχνίδια έκρυβαν καθώς συγκινήσεις αλλά και τρομερή ποιότητα, με το Λιθουανία - Σλοβενία ​​και τη Γαλλία - Γερμανία να αποτελούν χάρμα οφθαλμών.

Απόψε είναι η δεύτερη μέρα του μεγάλου τουρνουά και αυτό σημαίνει ότι επιτέλους έφτασε η ώρα να παρακολουθήσουμε τη Γαλανόλευκη, η οποία κάνει πρεμιέρα απέναντι στους Κροάτες (18:00, ΕΡΤ1).

Στη συγκεκριμένη γωνία βέβαια θα καταπιαστούμε με τα υπόλοιπα πέντε ματς της ημέρας, τα οποία θα τσεκάρουμε εξονυχιστικά.

ΙΣΡΑΗΛ – ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – 15:00

Αν ψάχνετε για μία ομάδα που θα απογοητεύσει στο EuroBasket, τότε το Ισραήλ αποτελεί ασφαλή επιλογή στην πρεμιέρα του 4ου ομίλου. Χωρίς να μπορέσει να εντάξει τον Αβντίγια με τον καλύτερο τρόπο στην ομάδα και με φιλικά που δεν έδειξαν τις αδυναμίες του απέναντι σε φανερά κατώτερες ομάδες, το Ισραήλ κρύβει πράγματα κάτω από το χαλάκι. Η παρέα του Μάρκανεν και της Φινλανδίας είναι μία ομάδα με ξεκάθαρους ρόλους και έναν σούπερ ταλαντούχο αθλητή. Δίπλα του παίκτες που τους συμπληρώνουν και προσφέρουν ισορροπία, όπως ο Σάλιν, με το «φωνικό» του σουτ από την περίμετρο.

Ικανή να αναδείξει τα προβλήματα του Ισραήλ και να κάνει ισχυρό βήμα πρόκρισης στην Φινλανδία, με τη νίκη σε απόδοση 1.72 να αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή για να ξεκινήσει το μεσημέρι μας.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ – 15:15 (ΕΡΤ3)

Με την έκπληξη του κοψίματος του Οκερέαφορ, η Μεγάλη Βρετανία θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, στο εναρκτήριο παιχνίδι του 3ου ομίλου, αυτού της Εθνικής μας. Όπως είδαμε και στα φιλικά, η Ουκρανία είναι μία ομάδα που βασίζει αρκετά στη σκληράδα της στο παρκέ, παρά το μικρό ρόστερ και τις περιορισμένες λύσεις που πολλές φορές την αφήνουν εκτεθειμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Απέναντι σε μία ομάδα με ίδιο (ή λιγότερο) αριθμό λύσεων στο ρόστερ, της οποίας υπερέχει ποιοτικά, καλείται να περιορίσει τον Ολασένι στη ρακέτα και να εκμεταλλευτεί τη δύναμη πυρός της με τους Μικάιλιουκ και Λεν να ξεχωρίζουν.

Ο πρώτος είναι αναμφίβολα το αστέρι της και ο άνθρωπος που θα την… κουβαλήσει στο EuroBasket, πολλώ δε μάλλον σε ένα do or die πρόκρισης. Το over 24.5 σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ του Μικάιλιουκ προσφέρεται στο 1.83 είναι μία καλή επιλογή για παιχνίδι.

ΠΟΛΩΝΙΑ – ΤΣΕΧΙΑ 18:30

Μόλις ένα 24ωρο πριν την έναρξη της διοργάνωσης η Τσεχία επισημοποίησε τη συμμετοχή του Τόμας Σατοράνσκι στη 12άδα της, για τον 4ο όμιλο. Οι συνδιοργανωτές του φετινού EuroBasket είναι μία ταχύτητα κάτω χωρίς τον ηγέτη τους και θα αντιμετωπίσουν τη σκληροτράχηλη, αλλά χωρίς τρομερό ταλέντο Πολωνία. Προφανώς οι Τσέχοι είναι φαβορί με ή χωρίς Σατοράνσκι, αλλά η Πολωνία θα δώσει τη μάχη της, με τον Πονίτκα, τον Τσελ αλλά και τους υπόλοιπους καλούς σουτέρ που διαθέτει, φτάνοντας το παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο όριο.

Μία ομάδα που σουτάρει καλά την μπάλα είναι οι Πολωνοί και αν οι γκαρντ της βρουν ρυθμό, θα επιβεβαιώσει το over9.5 στα εύστοχα τρίποντα σε απόδοση 1.75.

ΣΕΡΒΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ 22:00

Η Ολλανδία είναι ίσως η πιο αδύναμη ομάδα του EuroBasket (μπορεί η Ουγγαρία να έχει τις αντιρρήσεις της) και η Σερβία ένα από τα φαβορί για τα μετάλλια. Παρόλο που θα αγωνιστεί χωρίς τον Μιλουτίνοφ λόγω ίωσης, την ώρα που οι «οράνιε» έχουν στην αποστολή τους τον Φράνκε του ΠΑΟΚ, τα πράγματα μάλλον θα είναι απλά από την πρώτη κιόλας περίοδο. Οι Σέρβοι θα το «καθαρίσουν» εύκολα το ματς και χωρίς την αναμενόμενη αντίσταση, θα φτάσουν εύκολα υψηλές παραγωγικότητες… χαϊδεύοντας απλώς το γκάζι.

Το over 91.5 της Σερβίας αποτελεί μία συνετή επιλογή στο 1.92.

ΙΤΑΛΙΑ – ΕΣΘΟΝΙΑ 22:00 (ΕΡΤ1)

Το σοκ του Γκαλινάρι είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί για την Ιταλία, μιας και ήρθε λίγο πριν την έναρξη του EuroBasket, στο οποίο φιλοξενούν τον όμιλο της Εθνικής μας. Απέναντί τους στην πρεμιέρα, ευτυχώς για αυτούς, πρόκειται να συναντήσουν μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου, την Εσθονία, που δεν έχει τόσες αρετές ώστε να χτυπήσει στην ευάλωτη άμυνα των Ιταλών.

Αναμένουμε ένα παιχνίδι χωρίς ρυθμό, με την ομάδα του Ποτσέκο να θέλει πάση θυσία το θετικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με ένα low tempo παιχνίδι. Η νίκη των Ιταλών μαζί με το under 164.5 προσφέρεται στο 2.00.

