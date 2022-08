Προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ: Ένας γηπεδούχος, ένα GG και δύο σκόρερ

Πρώτη φορά αγωνιστική στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ, με πολλές ενδιαφέρουσες μονομαχίες στο πρόγραμμα. Ξεχωρίζουν φυσικά τα Λονδρέζικα ντέρμπι (Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ και Γουέστ Χαμ-Τότεναμ) και το μεγάλο ματς ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την πιο πλούσια ομάδα της κατηγορίας Νιουκάστλ.



ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ

*Λονδρέζικο ντέρμπι.

Αμφότερες παρουσιάζουν ένα επιθετικό πρόσωπο φέτος, η Κρίσταλ Πάλας έρχεται από δύο σερί GG + Over 3,5 στο πρωτάθλημα ενώ η Μπρέντφορντ επιβεβαίωσε το Over 2,5 σε τρεις από τις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις της στον Πρέμιερ Λιγκ. Αναμένουμε ακόμα ένα πλούσιο παιχνίδι τόσο σε φάσεις όσο και τέρματα, με το Over 2,5 στο 2,16 να δείχνει μια αξιόλογη περίπτωση.



Φούλαμ - Μπράιτον

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Μπράιτον, η οποία έφτασε τις τρεις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος και πλέον φιγουράρει στην τέταρτη θέση. Η Φούλαμ έρχεται από την πρώτη της ήττα στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ απέναντι στην Άρσεναλ, σε ένα ματς που δεν ήταν κακός απλά έπαιξε ρόλο η σημαντική διαφορά ποιότητας της αντιπάλου της. Δύσκολο παιχνίδι για προβλέψεις, η γηπεδούχος ομάδα έδειξε πως δεν είναι αμελητέα ποσότητα, τόσο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (νίκη με 3-2) όσο και στη Λίβερπουλ (2-2). Πιθανό στο τέλος της βραδιάς να μην χαλαστεί καμία εκ των δύο ομάδων από τον βαθμό της ισοπαλίας, η οποία προσφέρεται στο 3,30.

Σαουθάμπτον - Τσέλσι

Η Τσέλσι επέστρεψε στις νίκες με αντίπαλο την Λέστερ (2-1), σε ένα παιχνίδι που της πήγαν αρκετά πράγματα στραβά, καθώς έμεινε από νωρίς (28ο λεπτό) με δέκα παίκτες. Η Σαουθάμπτον πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ηττήθηκε δίκαια με 1-0 εντός έδρας. Μέχρι στιγμής η γηπεδούχος ομάδα «πληρώνει» το γεγονός ότι διαθέτει ένα νεανικό ρόστερ, από το οποίο απουσιάζει η εμπειρία. Οι ''Μπλε'' έχουν βάθος στο ρόστερ τους και εύκολα ή δύσκολα εκτιμούμε ότι θα καταφέρουν να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Το διπλό προσφέρεται στο 1,58.

Λιντς - Έβερτον

Σε καλή κατάσταση η Λιντς, η οποία μετρά μόλις μία ήττα σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος και αρκετά οριακά απέναντι στην Μπράιτον (1-0). Συνεχίζει να κινείται σε ρηχά νερά η Έβερτον, η οποία ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει τρίποντο (0-2-2 το σερί). Η γηπεδούχος ομάδα αντλεί μεγάλο μέρος της δυναμικής της εντός έδρας (2/2 νίκες στο πρωτάθλημα με τα τέρματα 5-1) και θεωρούμε ότι απέναντι στα πληγωμένα ''Ζαχαρωτά'' δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Από τα καλά φαβορί της αγωνιστικής ο άσος του 2,20.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Άρσεναλ - Άστον Βίλα

Τρελαίνει κόσμος η Άρσεναλ, η οποία έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και ήταν η μοναδική ομάδα με το απόλυτο (4/4) στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ. Η Άστον Βίλα βρίσκεται σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, αφού έχει ηττηθεί σε τρεις από τις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις της σε επίπεδο πρωταθλήματος. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το σύνολο της Αρτέτας είναι δύο επίπεδα πάνω από τους φιλοξενούμενους και θεωρούμε ότι το σετ αποτυπώνει την αλήθεια με τον ίδιο να προσφέρεται στο 1,46.

Σε ειδικά στοιχεία έχει νόημα να κοιτάξουμε προς το anytime του Μάρτιν Όντεγκααρντ στο 3,60. Ο μέσος των ''Κανονιέρηδων'' έχει πετύχει τρία τέρματα στις δύο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της ομάδας του και σχεδόν πάντα βρίσκεται στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή.

Μπόρνμουθ-Γούλβς

Η Μπόρνμουθ δείχνει ότι μάλλον θα αποτελούσε το ασανσέρ της κατηγορίας, καθώς έφτασε τις τρεις σερί ήττες χωρίς να σκοράρει. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ηττήθηκε με 9-0 από τη Λίβερπουλ γνωρίζοντας τον διασυρμό. Η Γουλβς συνεχίζει να προβληματίζει με τις εμφανίσεις της, ενώ έχει θέμα τόσο στη δημιουργία ευκαιριών όσο και στο σκοράρισμα (έχει πετύχει ένα γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος). Αν στη θέση της Μπόρνμουθ είχαμε άλλη ομάδα της κατηγορίας, πιθανόν να κοιτάμε την κόντρα, καθώς μετά από διασυρμούς αρκετά σύνολα τα παίρνουν εγωιστικά και ''ξυπνάνε''. Τώρα θα προτιμήσουμε την αποχή και τη χρήση του παιχνιδιού για διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Μάντσεστερ Σίτι - Νότινχαμ Φόρεστ

Η Μάντσεστερ Σίτι έρχεται από εξαιρετική εμφάνιση, η οποία συνοδεύτηκε από νίκη-ανατροπή απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (από 0-2 κέρδισε 4-2). Στην αντίπερα όχθη, η Νότιγχαμ Φόρεστ αδικήθηκε από την ήττα με 2-0 απέναντι στην Τότεναμ, καθώς σπατάλησε πρωταθλήτρια για την φάριση πριν διαμορφωθεί το τελικό σκορ. Βέβαια, τώρα το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα, αφού το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν δίνει δικαιώματα στο «Ετιχαντ». Ο άσος πάντως προσφέρεται χαμηλά για να μας απασχολήσει.

Σε σκόρερ αξίζει να κυνηγήσουμε το ενδεχόμενο να πετύχει 2+ τέρματα ο Χάαλαντ στο 3,15. Ο θηριώδης Νορβηγός έχει βρει φόρμα και απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας πέτυχε τρία γκολ.

Γουεστ Χαμ - Τότεναμ

*Λονδρέζικo ντέρμπι.

Η Γουέστ Χαμ πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στην Άστον Βίλα και πήρε το πρώτο της τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Η Τότεναμ μπορεί να κέρδισε στα δύο τελευταία παιχνίδια της αλλά πήρε περισσότερα από όσα άξιζε βάσει εμφανίσεων. Έχει νόημα να κυνηγήσουμε την κόντρα στο συγκεκριμένο ματς, καθώς το μομέντουμ δείχνει να είναι με την πλευρά των γηπεδούχων. Ο άσος προσφέρεται στο 3,65.

Λίβερπουλ - Νιουκάστλ

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε εξωπραγματική εμφάνιση απέναντι στον Μπόρνμουθ και την διέσυρε με 9-0. Έτσι οι ''Ρέντς'' πέτυχαν και την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Η Νιούκαστλ έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις απέναντι στη Γουλβς (1-1), εκ νέου όμως οι αμυντικές της ολιγωρίες δεν την άφησαν να πάρει το τρίποντο της νίκης. Δύσκολο για προβλέψεις όσο αφορά το καθαρό σημείο. Στα γκολ μπορεί να γίνει σοβαρότερη κουβέντα, καθώς μιλάμε για δύο ομάδες με τρομερή μεσοεπιθετική ποιότητα και εκτιμούμε ότι θα βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα τουλάχιστον από μία φορά. Το GG προσφέρεται στο 1,85.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Λέστερ - Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ



Ακόμα μία μέτρια εμφάνιση από πλευράς Λέστερ αυτή απέναντι στην Τσέλσι και δίκαιη ήττα με 2-1. Κάπως έτσι οι ''Αλεπούδες'' έφτασαν τις τρεις σερί ήττες στην Πρέμιερ Λιγκ, ενώ αρνητική αίσθηση προκαλεί το γεγονός που έχουν δεχθεί από δύο τέρματα και πάνω και στα τέσσερα φετινά τους παιχνίδια σε επίπεδο πρωταθλήματος. Στην αντίπερα όχθη, η Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζει να θυμίζει ομάδα. Το σύνολο του Τεν Χαχ πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη του στην Πρέμιερ Λιγκ πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση απέναντι στον Σαουθάμπτον. Στα μεταγραφικά, οι ''Μπέμπηδες'' μετά την προσθήκη του Κασεμίρου στο δυναμικό τους, προχώρησαν και στην απόκτηση του ταλαντούχου επιθετικού Άντονι έναντι των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίθετες διαδρομές διαγράφουν οι δύο ομάδες, το διπλό του 2,05 έχει σημαντικό προβάδισμα.



BETMARKET ΕΠΙΛΟΓΕΣ :



ΑΓΓΠ - 30/8 - 21:30 - Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ - Over 2,5 (2,16)



ΑΓΓΠ - 30/8 - 22:00 - Λιντς - Έβερτον - 1 (2,20)



ΑΓΓΠ - 31 /8 - 21:30 - Άρσεναλ - Άστον Βίλα - Anytime Μάρτιν Όντεγκααρντ



ΑΓΓΠ - 31/8 - 21:30 - Μάντσεστερ Σίτι - Νότιγχαμ Φόρεστ - 2+ τέρματα ο Χάαλαντ