Δυάδα με τα γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ, αουτσάιντερ στο Αγγλικό Λιγκ Καπ

Αρκετές αναμετρήσεις στο σημερινό κουπόνι, τόσο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση όσο και για το Αγγλικό Λιγκ Καπ.

Στον 2ο γύρου του Λιγκ Καπ παίρνουν μέρος και ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ, δίνοντας μία διαφορετική αίγλη στον θεσμό παρότι οι περισσότερες ομάδες τοποθετούν εναλλακτικές ενδεκάδες.

Προγνωστικά Λιγκ Καπ Αγγλίας

Ενδιαφέρουσα περίπτωση η Μπράντφορντ του Μαρκ Χιουζ στο 3.30. Τρεις νίκες στα 4 τελευταία για τους «Μπάνταμς», με ήδη μία πρόκριση στις πλάτες της κόντρα στη Χαλ στις 9 Αυγούστου όπου ο έμπειρος τεχνικός χρησιμοποίησε βασική ενδεκάδα.

Το ίδιο αναμένεται να κάνει και σήμερα, σε αντίθεση με την Μπλάκμπερν που τα ρεπορτάζ τη θέλουν να «κατεβαίνει» με αλλαγές. Μάλιστα, η φιλοξενούμενη έρχεται από 2 σερί ήττες με τριάρες και ο κύριος στόχος της είναι το πρωτάθλημα.

Το αλατοπίπερο της υπόθεσης, ότι ο Μαρκ Χιουζ έχει περάσει αρκετά χρόνια στο Λάνκασιρ με σημαντικές επιτυχίες είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής.

Προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ

Στάση στο Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Χάιφα. Δύο ομάδες με επιθετικές αρετές, όπως φάνηκε και στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Ισραήλ (3-2). Για την φιλοσοφία των Ισραηλινών έχουμε δείγμα στα χέρια μας, ο Ερυθρός Αστέρας δίνει ρυθμό σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του και θα ψάξει τη νίκη/πρόκριση. Πιθανό το over εδώ, όπως και το g/g.

Προγνωστικά Κόνφερενς Λιγκ

Μία αναμέτρηση στα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ διεξάγεται σήμερα (οι υπόλοιπες την Πέμπτη), με τον ΑΠΟΕΛ να υποδέχεται την Σουηδική Τζουργκάρντεν.

Εξαιρετικά δύσκολο το έργο της Κυπριακής ομάδας, καθώς μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα χρειάζεται να κάνει… υπέρβαση. Πιστεύω ότι ο ΑΠΟΕΛ με τη δυναμική της έδρας του μπορεί να φτάσει στη νίκη (είτε αυτήν φέρει πρόκριση είτε όχι) αλλά οι προσφερόμενες τιμές στον άσο είναι δίκαιες.

Εκεί που μπορεί να γίνει λόγος είναι το αουτσάιντερ over. Η Κυπριακή ομάδα δεν έχει περιθώρια, θα πρέπει να επιτεθεί και να σκοράρει τουλάχιστον μία φορά στο πρώτο μέρος. Οι Σουηδοί είναι επικίνδυνοι στην κόντρα επίθεση, ενώ τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια τους στη διοργάνωση ήταν g/g+over.

Betmarket επιλογές:

Μονό:

23/8 – 21:45 – Μπράντφορντ – Μπλάκμπερν: 1 (3.30)

Δυάδα over

23/8 – 19:00 – ΑΠΟΕΛ – Τζουργκάρντεν: over (2.10)

23/8 – 22:00 – Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Χάιφα: over (1.80)

Δυάδα απόδοσης 3.78

«Το παραπάνω κείμενο αποτελεί τη στοιχηματική πρόταση της ημέρας και δεν αποτελεί προτροπή παιχνιδιού».