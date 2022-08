Κυριακάτικο παιχνίδι σε Σούπερ Λιγκ και big-5 πρωταθλημάτων

Πλούσιο σε αναμετρήσεις το κουπόνι της Κυριακής, με αρκετά παιχνίδια στο Ευρωπαϊκό στερέωμα. Εκεί θα εστιάσω και κυρίως στην Ελληνική Σούπερ Λιγκ και την Πρέμιερ Λιγκ.

Χθες κέρδισαν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και νομίζω το ίδιο θα κάνουν σήμερα Παναθηναϊκός και Αρης. Τη δεδομένη στιγμή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα το γεγονός πως οι «μεγάλοι» έχουν ξεκινήσει νωρίτερα προετοιμασία και στα πόδια τους έχουν επίσημα παιχνίδια. Λογικό να είναι σε χαμηλές τιμές και οι δύο άσοι, βγάζουν όμως πιθανές επιλογές τα ειδικά στοιχήματα.

Στη Λεωφόρο, με εμφάνιση ανάλογη με εκείνη στο Κόνφερενς Λιγκ, ο Παναθηναϊκός μπορεί να σκοράρει από νωρίς. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς μπήκε με το πόδι στο γκάζι, είχε όρεξη, κέφι, ενέργεια και καλή ψυχολογία. Κόντρα σε έναν Ιωνικό με μηδέν λεπτά επίσημων αγώνων μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό του και να προηγείται στο ημίχρονο, κάτι που πληρώνει 1.90. Σε αγορά υψηλότερου ρίσκου, βρίσκουμε στο 3.90 οι πράσινοι να είναι μπροστά στο σκορ από το 15’.

Προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ

Ειδικό στοίχημα και στο Λιντς-Τσέλσι, με την ομάδα του Τούχελ να κερδίζει σταθερά πολλά κόρνερ στα παιχνίδια της. Στη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στην Εβερτον κέρδισε 16, ενώ στο ντέρμπι του Λονδίνου με την Τότεναμ έφτασε στα οκτώ. Το Line στα 5,5 είναι χαμηλό, αξίζει και το ρίσκο στο Over 7,5. Πιθανό και το Over, τα δύο πρώτα ματς της Λιντς ήταν Over με αρκετές τελικές και στις δύο εστίες.

Προγνωστικά Α’ Γαλλίας

Τη Ρεμς την πληρωθήκαμε και την περασμένη Κυριακή, στο ακριβό over με την Κλερμόν. Αμυντικά δεν μοιάζει με την περσινή ομάδα. Ο Πεντζ δεν δείχνει, για την ώρα, ισάξιος του Ραίκοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο κομβικός πέρσι στόπερ Φαές έχει… μουλαρώσει γιατί δεν τον αφήνουν να πάει στο Τορίνο και ένας νεοαποκτηθείς κεντρικός αμυντικός είναι τιμωρημένος. Για το Στρασβούργο και τον Στεφάν έχω καλή άποψη. Σωστό ποδόσφαιρο, άψογη τακτικά συμπεριφορά και δυνατή έδρα. Σωστό φαβορί ο άσος, λίγο ψηλότερα το over 1,5 γκολ για το ίδιο.

Προγνωστικά Α’ Ιταλίας & Α’ Ισπανίας

Νορμάλ και ο άσος της Μπολόνια στην Ιταλία σε τιμή 2.23. Κατά βάση ως κόντρα της Βερόνα, που έχει χάσει τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές της περσινής ομάδας. Τελευταίος στη λίστα των παικτών που αποχώρησαν ο βασικός επιθετικός Σιμεόνε.

Δεύτερη παράσταση της νέας Μπαρσελόνα του Τσάβι. Πολύ πιο ήρεμη τώρα, συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα όταν μέχρι και παραμονής του αγώνα με το Βαγιεκάνο απασχολούσε το θέμα των συμβολαίων. Μια εβδομάδας δουλειάς καθαρά πάνω στο παιχνίδι, με το διπλό της στη Σοσιεδάδ και παίζει πάνω από τον διπλασιασμό. Κοντά στις δύο μονάδες και το πρώτο γκολ του Λεβαντόφσκι με τη φανέλα της. Είχε πέντε τελικές στην πρεμιέρα ο Πολωνός φορ.

Στη Δανία κάνω στάση στον άσο του παιχνιδιού Νόρτζελαντ-Σίλκεμποργκ. Και εδώ πάνω από όλα μιλάμε για κόντρα της φιλοξενούμενης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί η Σίλκεμποργκ είναι στο μέσω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ερχόμενη από δύσκολο εκτός στο Ελσίνκι. Εκεί όπου έβγαλε αρκετά μεγάλο διάστημα με παίκτη λιγότερο. Τρίτο σερί εκτός έδρας σε μια εβδομάδα πάει πολύ. Μια χαρά ο άσος σε τιμές άνω των 2 μονάδων, για την αήττητη στο ξεκίνημα Νόρτζελαντ.

Η Σλόβαν Μπρατισλάβα έρχεται από δύσκολο εκτός στη Βοσνία απέναντι στη Ζρίνσκι. Μάλιστα έπαιζε με δέκα παίκτες στο τελευταίο 20λεπτο, ενώ για αρκετή ώρα ήταν με παίκτη λιγότερο και στα 120 λεπτά κόντρα στον Ολυμπιακό δέκα μέρες πριν. Αρκετά εξαντλητικό το πρόγραμμα πίσω της και μια ρεβάνς μπροστά της, μετά τη διαχειρίσιμη ήττα με 1-0. Πιθανό να μπει σε δεύτερη μοίρα το εντός με τη Ζίλινα, η οποία είναι αήττητη στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της σεζόν.

Betmarket επιλογές:

Mονά

ΕΛΛ1– 20:00 – Παναθηναϊκός-Ιωνικός ΠΑΟ να προηγείται στο 15’ (3.90)

ΑΓΓ1– 16:00 – Λιντς-Τσέλσι Over 7,5 κόρνερ Τσέλσι (3.70)



Δυάδα

ΔΑΝ1– 15:00 – Νόρντζελαντ – Σίλκεμποργκ 1 (2.31)

ΙΤΑ1 – 21:45 – Μπολόνια-Βερόνα 1 (2.23)

Δυάδα απόδοσης

Δυάδα

ΓΑΛ1– 14:00 – Στρασβούργο-Ρεμς 1 (1.80)

ΕΛΛ1– 20:00 – Παναθηναϊκός-Ιωνικός 1 ημίχρονο (1.87)

Δυάδα απόδοσης 3.37

