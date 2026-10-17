Οι Σέλτικς επικράτησαν των Σίξερς στην παράταση, ήττα για τους Χιτ

Οι Μπόστον Σέλτικς κατάφεραν να επικρατήσουν των Φιλαδέλφεια 76ers στην παράταση με σκορ 125-120, σε έναν από τους αγώνες της preseason του NBA. Παράλληλα, οι Ορλάντο Μάτζικ σημείωσαν μια εύκολη νίκη επί των Μαϊάμι Χιτ με 136-115, σε ένα παιχνίδι όπου οι Χιτ παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες. Η δράση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού συνεχίζεται, καθώς απομένουν μόλις τρεις ημέρες για το πρώτο επίσημο τζάμπολ της σεζόν, με τις ομάδες να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους.

Η σκληρή μάχη των Σέλτικς και η επικράτηση στην παράταση

Οι Μπόστον Σέλτικς έκαμψαν την αντίσταση των Φιλαδέλφεια 76ers μετά από μια σκληρή μάχη που οδηγήθηκε στην παράταση, επικρατώντας τελικά με σκορ 125-120. Η αναμέτρηση αυτή ανέδειξε την ανταγωνιστικότητα των δύο ομάδων, προσφέροντας ένα δείγμα των δυνατοτήτων τους ενόψει της επερχόμενης κανονικής περιόδου του NBA.

Στην πλευρά των νικητών, ο Χούγκο Γκονζάλες ξεχώρισε ως ο κορυφαίος παίκτης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ συνέλεξε επίσης 4 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ. Για τους Φιλαδέλφεια 76ers, ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν ο πρωταγωνιστής, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή επίδοση με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι Μάτζικ εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των Χιτ

Οι Ορλάντο Μάτζικ σημείωσαν μια πολύ εύκολη νίκη επί των Μαϊάμι Χιτ, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο επιβλητικό 136-115. Η ομάδα του Μαϊάμι αντιμετώπισε σημαντικές απουσίες σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς αγωνίστηκε χωρίς δύο από τους βασικούς της πυλώνες, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Το Ορλάντο εκμεταλλεύτηκε πλήρως αυτές τις απουσίες, με τον Πάολο Μπανκέρο να αναδεικνύεται σε κορυφαίο παίκτη για την ομάδα του. Ο Μπανκέρο κατέγραψε 24 πόντους, πρόσθεσε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Από την πλευρά των Μαϊάμι Χιτ, παρά την ήττα, ξεχώρισε ο rookie Ράιαν Κόνγουελ, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, δείχνοντας θετικά δείγματα γραφής.

Οι Νάγκετς κυριάρχησαν επί των Λέικερς στον τελικό της preseason

Σε μια άλλη σημαντική αναμέτρηση της preseason, οι Ντένβερ Νάγκετς έριξαν στο «καναβάτσο» τους Λέικερς, επικρατώντας με σκορ 121-106. Η νίκη αυτή ήρθε στον τελικό αγώνα preseason για τους Νάγκετς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σε καταπληκτική βραδιά, επιδεικνύοντας την ισχύ και την ομοιογένειά τους.

Ο Τζαμάλ Μάρει ήταν σε εξαιρετική φόρμα για τους Νάγκετς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους και 6 ασίστ. Ο Νίκολα Γιόκιτς επέδειξε την πληθωρική του παρουσία στο παρκέ, συνεισφέροντας με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα. Στην ίδια αναμέτρηση, ο Κρίστιαν Μπράουν πρόσθεσε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ ο τρίτος σημείωσε 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κοψίματα, ενισχύοντας την επιθετική και αμυντική προσπάθεια της ομάδας.

Η ολοκλήρωση της preseason και η αναμονή για το τζάμπολ

Η preseason του NBA φτάνει στο τέλος της, καθώς απομένουν μόλις τρεις ημέρες για το πρώτο επίσημο τζάμπολ της κανονικής περιόδου. Οι ομάδες έχουν πλέον την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους, να κάνουν τις τελευταίες προσαρμογές και να προετοιμαστούν για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι φίλαθλοι αναμένουν με ανυπομονησία την έναρξη της σεζόν, μετά από μια σειρά αναμετρήσεων που έδωσαν μια πρώτη γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει στα παρκέ του NBA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta