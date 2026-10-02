Ο Πιερό πέρασε ως αλλαγή στη νίκη της Αϊτής για το Nations League

Ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος αγωνίζεται ως ποδοσφαιριστής για την ΑΕΚ, έλαβε λεπτά συμμετοχής με την εθνική ομάδα της Αϊτής. Ο παίκτης πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Nations League, όπου η Αϊτή αντιμετώπισε τη Δομινικανή Δημοκρατία. Η εθνική ομάδα του Πιερό κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με τελικό σκορ 4-1.

Η συμμετοχή του Φραντζί Πιερό

Ο Φραντζί Πιερό, επιθετικός της ΑΕΚ, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αϊτής απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία. Η είσοδος του ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, προσφέροντας νέα πνοή στην ομάδα του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο παίκτης της «Ένωσης» δεν συμπεριλαμβάνεται στα βασικά πλάνα του Σέρβου τεχνικού Μάρκο Νίκολτς. Αυτή η κατάσταση φέρεται να έχει επηρεάσει τη θέση του Φραντζί Πιερό στην εθνική του ομάδα, καθώς του έχει κοστίσει την απώλεια της φανέλας του βασικού.

Η κυριαρχία της Αϊτής και τα πρώτα τέρματα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Αϊτή να δείχνει από νωρίς τις επιθετικές της διαθέσεις. Μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, η ομάδα κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Ντίντσον ήταν ο παίκτης που βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, δίνοντας ένα γρήγορο προβάδισμα στην εθνική ομάδα της Αϊτής.

Το προβάδισμα της Αϊτής διευρύνθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, συνεχίζοντας την επιθετική της προσπάθεια. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ίσιντρο σημείωσε ένα δεύτερο τέρμα για την ομάδα του. Αυτό το γκολ έδωσε έναν αέρα δύο τερμάτων στην Αϊτή, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-0 και ενισχύοντας τη θέση της στον αγώνα.

Η αντίδραση της Δομινικανής Δημοκρατίας

Οι γηπεδούχοι, η εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας, προσπάθησαν να αντιδράσουν στο εις βάρος τους σκορ. Η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς λίγα λεπτά μετά το δεύτερο γκολ της Αϊτής. Συγκεκριμένα, στο 55ο λεπτό του αγώνα, ο Ρομέρο κατάφερε να σκοράρει για τη Δομινικανή Δημοκρατία. Το τέρμα του Ρομέρο μείωσε τη διαφορά στο σκορ, κάνοντας το 2-1 και δίνοντας ελπίδες στους γηπεδούχους για την ανατροπή.

Η οριστική επικράτηση της Αϊτής

Παρά τη μείωση του σκορ από τη Δομινικανή Δημοκρατία, η Αϊτή δεν έχασε τον έλεγχο του αγώνα. Η ομάδα κατάφερε να απαντήσει άμεσα και να αποκαταστήσει τη διαφορά των δύο τερμάτων. Στο 67ο λεπτό, ο Ίσιντορ σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-1 υπέρ της Αϊτής.

Η κυριαρχία της Αϊτής επισφραγίστηκε με ένα ακόμη τέρμα λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Στο 76ο λεπτό, ο Φορτουνέ κατάφερε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε 4-1. Με αυτό τον τρόπο, η Αϊτή εξασφάλισε μια εμφατική νίκη εκτός έδρας, φεύγοντας με το «διπλό» από την αναμέτρηση του Nations League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta