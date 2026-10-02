Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague

Η EuroLeague συνεχίζει την πορεία της και η τρίτη αγωνιστική υπόσχεται στους φίλους του μπάσκετ πλούσιο θέαμα. Οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης έχουν ετοιμαστεί για δυνατές μάχες, με στόχο να συνεχίσουν με επιτυχία την ευρωπαϊκή τους πορεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις που θα καθηλώσουν τους φιλάθλους.

Έναρξη της αγωνιστικής με δυνατές αναμετρήσεις

Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει με μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη. Η Μπεσίκτας θα υποδεχτεί στο κατάμεστο γήπεδό της την ανανεωμένη Μπαρτσελόνα, της οποίας ηγείται ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς. Αυτός ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 20:00 το βράδυ.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς η τηλεοπτική της κάλυψη έχει ανατεθεί στο Novasports 4HD. Η Μπεσίκτας θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, ενώ η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει να επιδείξει την ανανεωμένη της εικόνα.

Μεγάλο ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη και αναζήτηση νίκης στη Λιόν

Λίγο αργότερα, στις 20:45, η δράση μεταφέρεται ξανά στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει την Dubai BC σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει ιδανικά την ευρωπαϊκή τους πορεία και επιθυμούν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό.

Αυτή η αναμέτρηση, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 5HD. Οι δύο αντίπαλοι θα παλέψουν για τη νίκη, προσφέροντας θέαμα στους τηλεθεατές.

Την ίδια ακριβώς ώρα, στις 21:00, η Βιλερμπάν θα υποδεχτεί τη Βαλένθια στη Λιόν. Η γαλλική ομάδα «ψάχνει» την πρώτη της νίκη στον θεσμό, αντιμετωπίζοντας μια Βαλένθια που αγωνίζεται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Το ματς αυτό θα προβληθεί από το Novasports 6HD.

Διπλή δράση σε Μόναχο και Αθήνα

Στις 21:00, παράλληλα με τον αγώνα της Λιόν, η Παρτίζαν του Ζοάν Πεναρόγια θα φιλοξενηθεί στο Μόναχο από την Μπάγερν. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι ομάδες θα επιδιώξουν τη νίκη για να βελτιώσουν τη θέση τους στον πίνακα.

Η ζωντανή μετάδοση του αγώνα της Μπάγερν με την Παρτίζαν είναι προγραμματισμένη να προβληθεί από το Novasports 3HD, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τη μάχη από τη Γερμανία.

Η δράση συνεχίζεται στις 21:15 στην Αθήνα, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει με νίκη στην έδρα του, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Αυτός ο σημαντικός αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Ολοκλήρωση της αγωνιστικής ημέρας στη Βιτόρια

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής ημέρας ολοκληρώνεται στις 21:30, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο. Η Μπασκόνια θα υποδεχτεί την ιταλική ομάδα στη Βιτόρια, σε ένα παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση αυτή, η οποία θα καθορίσει την ολοκλήρωση της δράσης για την ημέρα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και αυτό το παιχνίδι, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την μπασκετική βραδιά.

Με πληροφορίες από: Athletiko