Ο Στέφαν Γιόβιτς αποκάλυψε συζήτηση με τον Νίκο Ζήση για τον Άρη πριν από δύο χρόνια

Ο Σέρβος γκαρντ Στέφαν Γιόβιτς παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του Eurocup, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν και τον αγώνα του Άρη στο Λε Μαν. Στη συνέντευξη αυτή, ο Γιόβιτς αναφέρθηκε σε μια σημαντική συνομιλία που είχε με τον Νίκο Ζήση, η οποία αφορούσε τον Άρη, καθώς και στην επιθυμία του να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Ο παίκτης μίλησε για το νέο εγχείρημα και τη νέα εποχή που έχει ανατείλει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η αποκάλυψη για τον Νίκο Ζήση και τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Στέφαν Γιόβιτς αποκάλυψε πως η παρουσία του κόουτς Βασίλη Σπανούλη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να έρθει στον Άρη. Ο ίδιος ανέφερε μια συνομιλία που είχε πριν από δύο χρόνια, όταν βρισκόταν στη Βαλένθια και ο Σπανούλης δεν ήταν ακόμα σε ομάδα. Τότε, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος ήταν τζένεραλ μάνατζερ, τον προσέγγισε μετά από ένα παιχνίδι στο γήπεδο.

Σύμφωνα με τον Γιόβιτς, ο Νίκος Ζήσης του είχε πει: «άκου, ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά μεγάλο, σύντομα». Δύο χρόνια αργότερα, ο Σέρβος γκαρντ βρίσκεται στον Άρη. Ο ίδιος εξέφρασε την τεράστια αίσθηση που του προκαλεί το να παίξει για τον Σπανούλη, αναγνωρίζοντας την ιστορία του κλαμπ και την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Ο Γιόβιτς τόνισε πως όλα αυτά έχουν μεγάλη αξία, αλλά ένας από τους βασικούς λόγους της απόφασής του ήταν η επιθυμία του να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Η προεργασία αυτή στον Άρη υπήρξε πριν την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Σέρβος γκαρντ υπογράμμισε ότι ήταν αντίπαλος με τον Σπανούλη για πολλά χρόνια και τον αντιμετώπισε στο παρκέ. Γνωρίζει ότι ο Σπανούλης έχει τη νοοτροπία του νικητή και είναι ένας πεινασμένος αθλητής που επιθυμεί να κατακτά τίτλους. Ο Γιόβιτς δήλωσε ότι είναι πάντα όμορφο να παίζεις για τέτοιου είδους προπονητές.

Η καθυστέρηση του ντεμπούτου και η σημασία της ομάδας

Ο Στέφαν Γιόβιτς θα χρειαστεί να κάνει λίγη ακόμη υπομονή μέχρι το δικό του ντεμπούτο με τη φανέλα του Άρη. Ο λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι μια ασθένεια που τον ανάγκασε να χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας της ομάδας. Παρόλα αυτά, ο παίκτης παραμένει προσηλωμένος στους στόχους.

Ερωτηθείς για τη μετάβασή του από την Euroleague στο Eurocup, ο Γιόβιτς δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί η ονομασία της διοργάνωσης. Για τον ίδιο, πιο σημαντικό όλων είναι η ομάδα που εκπροσωπείς και ο προπονητής για τον οποίον θα παίξεις. Τόνισε ότι πέρυσι αγωνιζόταν στην Euroleague και φέτος βρίσκεται στο Eurocup, αλλά οι στόχοι της ομάδας είναι αυτοί που του προσφέρουν κίνητρο νίκης και μάχης.

Η ενδυνάμωση των ομάδων της Θεσσαλονίκης

Ο Σέρβος γκαρντ ρωτήθηκε και για την ενδυνάμωση τόσο του Άρη όσο και του ΠΑΟΚ. Απάντησε ότι και οι δύο ομάδες έχουν φτιάξει σπουραία ρόστερ και οι οπαδοί ανυπομονούν να τους δουν στο παρκέ. Ο Γιόβιτς σημείωσε ότι αυτή η εξέλιξη δεν είναι καλή μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ.

Επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ομάδες κοντά στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, καθώς αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους για να παρακολουθήσει κανείς το ελληνικό Πρωτάθλημα. Κατέληξε λέγοντας ότι υπάρχουν πέντε ή έξι πολύ δυνατές ομάδες στο πρωτάθλημα.

Η δουλειά στον Άρη και το προσωπικό χόμπι

Ο Στέφαν Γιόβιτς εκθείασε τη δουλειά που γίνεται στον Άρη, υποστηρίζοντας ότι οι προπονητές εργάζονται αδιάκοπα, συγκεκριμένα «24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα». Αυτό δείχνει το επίπεδο αφοσίωσης που παρατηρεί στην ομάδα.

Τέλος, ο Σέρβος γκαρντ αναφέρθηκε και στο μεγάλο του χόμπι, την κιθάρα. Τόνισε ότι μυήθηκε στη μουσική από τη μητέρα του, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική πτυχή της ζωής του εκτός παρκέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta