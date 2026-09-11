Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη νέα Τούμπα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε για πρώτη φορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού», το νέο γήπεδο που θα ανεγερθεί στην Τούμπα. Το έργο, το οποίο περνά πλέον από το επίπεδο του σχεδιασμού σε εκείνο των μελετών και των αδειοδοτήσεων, έχει ως στόχο την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027. Η παράδοση του νέου γηπέδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2030, μετά από περίπου 40 μήνες κατασκευής, προσφέροντας χωρητικότητα μεταξύ 34.000 και 35.000 θεατών.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ μαζί με τους εκπροσώπους των εταιρειών Salfo και Populous άνοιξαν τον φάκελο του έργου. Παρουσιάστηκε η σημερινή του κατάσταση και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν. Η βασική δέσμευση που ανακοινώθηκε αφορά την εξασφάλιση της άδειας δόμησης, την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027 και την ολοκλήρωση σε περίπου 40 μήνες, τοποθετώντας την παράδοση του νέου γηπέδου στο τέλος του 2030.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η σημερινή Τούμπα δεν πρόκειται να κατεδαφιστεί προτού εξασφαλιστεί η κύρια άδεια. Στόχος είναι η κατάθεση για την οικοδομική άδεια να γίνει τον Δεκέμβριο. Το Προεδρικό Διάταγμα του 2022 αποτελεί τη βάση για τα επόμενα μεγάλα βήματα, μεταξύ των οποίων η υπογειοποίηση και οι χώροι στάθμευσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αστικής ανάπλασης.

Οι εταιρείες πίσω από το έργο

Τον συνολικό συντονισμό του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία Salfo, με τον CEO της, Παναγιώτη Τουμπανάκη, να χαρακτηρίζει το εγχείρημα ως «μια μεγάλη πρόκληση». Ο κ. Τουμπανάκης έθεσε ως στόχο τη δημιουργία του πιο σύγχρονου γηπέδου στην Ελλάδα και ενός από τα καλύτερα της Ευρώπης. Εξέφρασε την περηφάνια του για την παράδοση έργων στην πόλη, όπως το Μετρό, και τη χαρά του που το έργο αφορά τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο με ιστορικότητα, που θα δημιουργήσει ένα τοπόσημο και θα οδηγήσει σε μια συνολική ανάπλαση της Τούμπας.

Η Salfo διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία από μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένων του Βοτανικού, της ανακατασκευής του ΣΕΦ και του ΟΑΚΑ, της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης και της επέκτασης προς Καλαμαριά. Η εμπειρία της εταιρείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει επίσης δύο γήπεδα στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γήπεδα στην Αραβία, καθώς και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Στο συνολικό project συμμετέχουν 12 μελετητικά γραφεία τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η διευθύντρια του έργου, Μάρω Κονίδου, τόνισε ότι η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» σχεδιάζεται ως πυρήνας μιας ευρύτερης αστικής ανάπλασης. Την αρχιτεκτονική μελέτη έχει αναλάβει η Populous, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων. Η Μπάρμπαρα Βασιλάκου, εκπροσωπώντας την Populous, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας έδρας, εξηγώντας ότι ο σχεδιασμός επιχειρεί να μεταφέρει στο καινούργιο γήπεδο ένα από τα βασικά στοιχεία της σημερινής Τούμπας: την πίεση που δημιουργεί η εξέδρα.

Χωρητικότητα και ειδικές θέσεις

Η χωρητικότητα του νέου γηπέδου υπολογίζεται αυτή τη στιγμή μεταξύ 34.000 και 35.000 θεατών. Από αυτές, 31.400 θέσεις προορίζονται για τον κόσμο, ενώ η γενική κατηγορία πώλησης προβλέπει 15.000 θέσεις. Περίπου 1.500 θέσεις, που αντιστοιχούν στο 7% της συνολικής χωρητικότητας, θα διατεθούν για τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Επιπλέον, 150 θέσεις θα είναι διαθέσιμες για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Περίπου το 7% της συνολικής χωρητικότητας θα αφορά hospitality, VIP θέσεις και σουίτες, με 360 θέσεις να προορίζονται ειδικά για σουίτες. Το γήπεδο θα διαθέτει συνολικά 16 διαφορετικές κατηγορίες θέσεων. Επίσης, προβλέπεται ένα Family Deck με 500 θέσεις, ενισχύοντας τον οικογενειακό χαρακτήρα της εμπειρίας. Όσον αφορά τις υποδομές, θα υπάρχουν περισσότερες από 400 θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούν το γήπεδο, καθώς και 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης.

Το «καυτό» βόρειο πέταλο

Ένα από τα βασικά στοιχήματα των αρχιτεκτόνων και ένα σημείο που συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το βόρειο πέταλο, το οποίο θα φιλοξενεί έως 9.000 θεατές, με ακριβή υπολογισμό 8.700 θέσεων. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού του παραπέμπει σε αντίστοιχες μεγάλες εξέδρες ευρωπαϊκών γηπέδων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και ιδιαίτερα έντονου πυρήνα υποστήριξης.

Το βόρειο πέταλο θα βρίσκεται 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα σε σχέση με την τωρινή δομή. Οι θέσεις σε αυτό το τμήμα θα χωρίζονται σε 5.400 στο πάνω μέρος και 3.300 στο κάτω. Οι κερκίδες του νέου γηπέδου σχεδιάζονται ώστε να διατηρούν τη μεταξύ τους συνέχεια, διασφαλίζοντας ότι η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο δεν θα «κόβεται», ενισχύοντας έτσι την εμπειρία των φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta