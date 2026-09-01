Μάντσεστερ Σίτι: Συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ένζο Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ένζο Φερνάντες, σε μια μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα. Το μεταγραφικό παράθυρο της Premier League κλείνει σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, και οι ομάδες κινούνται με αστραπιαίους ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό τους. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται και μεγάλα deals, με αυτό του Αργεντινού μέσου να ξεχωρίζει.

Η συμφωνία και η κούρσα του χρόνου

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως έχει κλείσει ένα από τα πιο σημαντικά μεταγραφικά deals της ημέρας. Αποκλειστικό δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αναφέρει ότι η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έφτασε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ένζο Φερνάντες. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και από το Sky Sport, το οποίο κάνει λόγο για «agreement in principle».

Η προθεσμία για τις μεταγραφές στο αγγλικό πρωτάθλημα είναι ασφυκτική, καθώς λήγει στις 01:00 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας. Ως εκ τούτου, οι «Πολίτες» βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου. Στόχος τους είναι να μπορέσουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως αυτή τη σημαντική κίνηση και να δηλώσουν τον Αργεντινό μέσο στο ρόστερ τους πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Ένα υπέρογκο ποσό για τον νικητή του Μουντιάλ

Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει το υψηλό τίμημα που καλείται να καταβάλει η Μάντσεστερ Σίτι για τον Ένζο Φερνάντες. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της διοίκησης της Σίτι έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα ποσό που υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το ποσό, η ομάδα αποκτά τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, ενισχύοντας σημαντικά το κέντρο της.

Η συγκεκριμένη αγορά κατατάσσεται ως η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, ξεπερνά σε κόστος τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος είχε μετακινηθεί στη Λίβερπουλ από την Νιουκάστλ έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό υπογραμμίζει το μέγεθος της επένδυσης που κάνει η Μάντσεστερ Σίτι για τον Αργεντινό διεθνή.

Ιστορικό ρεκόρ για τον Φερνάντες

Πέρα από το υψηλό κόστος, η μεταγραφή αυτή πρόκειται να είναι ιστορική και για άλλους λόγους που αφορούν τον ίδιο τον Ένζο Φερνάντες. Ο Αργεντινός μέσος θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που πωλήθηκε πάνω από μία φορά για ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό το πρωτοφανές επίτευγμα αναδεικνύει την εξαιρετική του αξία και την ικανότητά του να προσελκύει τόσο μεγάλες επενδύσεις από κορυφαίους συλλόγους. Η πορεία του Φερνάντες στην αγορά των μεταγραφών δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τους ποδοσφαιριστές.

Η Τσέλσι αναζητά τον αντικαταστάτη

Ενώ η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ένζο Φερνάντες, η Τσέλσι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του αντικαταστάτη του. Οι «Μπλε» εξετάζουν ήδη τις εναλλακτικές τους λύσεις και φαίνεται πως έχουν εντοπίσει τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του 25χρονου διεθνή μέσου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Τσέλσι έχει στρέψει το βλέμμα της στον Γάλλο Μανού Κονέ. Ο Κονέ αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Ρόμα και φέρεται να είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να ενταχθεί στο ρόστερ της λονδρέζικης ομάδας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta