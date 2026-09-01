Ρονάλντο και Ρομπέρτο Κάρλος αποκτούν ιστορική βραζιλιάνικη ομάδα

Οι δύο θρύλοι του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Ρονάλντο Ναζάριο και Ρομπέρτο Κάρλος, προχώρησαν στην εξαγορά του 80% των μετοχών της ιστορικής Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο, ο οποίος μετρά 112 χρόνια ιστορίας και αγωνίζεται σήμερα στη Γ' Κατηγορία της Βραζιλίας. Βασικός στόχος των νέων ιδιοκτητών είναι να οδηγήσουν την ομάδα στην Α' Εθνική της χώρας.

Η συμφωνία και οι όροι της

Η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου. Συγκεκριμένα, η πρόταση των δύο παλαίμαχων παικτών έλαβε 53 ψήφους υπέρ, έναντι μόλις μίας κατά, δείχνοντας την ευρεία αποδοχή της κίνησης αυτής από τα μέλη.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε προβλέπει την αγορά του 80% των μετοχών της ομάδας. Το συνολικό ποσό της επένδυσης αναμένεται να φτάσει έως και τα 75,4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε βάθος δεκαετίας. Αυτή η οικονομική ενίσχυση αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον σύλλογο, επιτρέποντας την υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων των νέων ιδιοκτητών.

Το επενδυτικό σχήμα πίσω από την εξαγορά

Πίσω από την εξαγορά της βραζιλιάνικης ομάδας βρίσκεται ένα ισχυρό επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο επιχειρηματίας Ενρίκο Αμπροτζίνι. Ο Αμπροτζίνι φέρει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση του έργου και την υλοποίηση του οράματος των νέων ιδιοκτητών για την αναγέννηση του συλλόγου.

Στο ίδιο επενδυτικό σχήμα, εκτός από τους Ρονάλντο Ναζάριο και Ρομπέρτο Κάρλος, συμμετέχει και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αμπντουλάχ Αλ Σαούντ. Η παρουσία του πρίγκιπα προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο διεθνούς κύρους και οικονομικής ισχύος στο εγχείρημα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των προθέσεων για την αναβάθμιση της Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ.

Η πλούσια ιστορία της Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ

Η Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ δεν είναι ένας τυχαίος σύλλογος, αλλά μια ομάδα με βαθιές ρίζες στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, μετρώντας 112 χρόνια ιστορίας. Η ομάδα έχει αφήσει το στίγμα της στην πολιτεία του Σάο Πάολο, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες στο παρελθόν.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές στην ιστορία της ομάδας ήταν το 1986, όταν αναδείχθηκε η πρώτη ομάδα από το εσωτερικό της πολιτείας του Σάο Πάολο που κατέκτησε το κρατικό πρωτάθλημα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1988, η Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ πανηγύρισε ακόμη έναν τίτλο, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Serie B, γεγονός που αναδεικνύει την παλαιότερη δυναμική και το αγωνιστικό της υπόβαθρο.

Οι φιλοδοξίες για την επιστροφή στην κορυφή

Ο βασικός στόχος που έχουν θέσει οι νέοι ιδιοκτήτες, Ρονάλντο και Ρομπέρτο Κάρλος, μαζί με τους συνεργάτες τους, είναι η επαναφορά του ιστορικού συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Αυτή η φιλοδοξία αποτελεί τον κεντρικό άξονα του επενδυτικού τους σχεδίου.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι τα επόμενα οκτώ χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι νέοι ιδιοκτήτες ευελπιστούν να αναδιαρθρώσουν την ομάδα και να την ενισχύσουν αγωνιστικά, ώστε να μπορέσει να ανέβει τις κατηγορίες και να διεκδικήσει μια θέση στην ελίτ του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta