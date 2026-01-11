Super League: «Φωτιά» στην κορυφή – Ξανά πρώτος ο Ολυμπιακός, «γκέλα» για ΑΕΚ και άνετος Παναθηναϊκός

Ανατροπές και συγκινήσεις στη 16η αγωνιστική. Το «διπλό» του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, το πάρτι του Κωνσταντέλια στο Αγρίνιο και η απώλεια της ΑΕΚ στο Χαριλάου. Περίπατος για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η επιστροφή στη δράση για το 2026 έφερε αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της Super League. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη και πάτησε ξανά στην πρώτη θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ακολούθησαν με εμφατικές νίκες.

Περίπατος για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε την παραμικρή δυσκολία απέναντι στον Πανσερραϊκό, επικρατώντας με 3-0. Οι «πράσινοι» φρόντισαν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο και διατηρώντας την επαφή τους με τις προνομιούχες θέσεις της βαθμολογίας.

Περιστέρι... κορυφής για τον Ολυμπιακό

Με τον Μεχντί Ταρέμι σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή (γκολ και ασίστ), ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Ατρόμητου. Ο Ζέλσον Μαρτίνς άνοιξε το σκορ στο 35', ενώ ο Ιρανός φορ «κλείδωσε» το τρίποντο στο 56', δίνοντας στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ την απαραίτητη ψυχολογία ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

«Καθάρισε» ο Κωνσταντέλιας στο Αγρίνιο

Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στον Παναιτωλικό, επικρατώντας με 3-0. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν σε μεγάλα κέφια σκοράροντας δύο φορές (26’, 57’), ενώ το δρόμο για τη νίκη είχε στρώσει ο Γιακουμάκης στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

«Φρένο» στην ΑΕΚ από τον Άρη

Η Ένωση αν και προηγήθηκε νωρίς με τον Κοϊτά (8'), είδε τον Άρη να απαντά άμεσα με τον Γένσεν (11'). Παρά την πίεση στο δεύτερο μέρος και τις αλλαγές του Νίκολιτς, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, στέλνοντας την ΑΕΚ στη 2η θέση (ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ) και στο -1 από την κορυφή.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα:

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0: Ο «αφηνιασμένος» Νους πέτυχε και τα τέσσερα γκολ.

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Σταθερά στην 4η θέση οι Βοιωτοί.

