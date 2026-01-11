Super League: «Μάχη» κορυφής για την ΑΕΚ, τεράστιο «πρέπει» για τον Παναθηναϊκό. Προγνωστικά - στοίχημα

Μετά τα «διπλά» Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, η Ένωση ψάχνει τη νίκη στην έδρα του Άρη για να επιστρέψει στην κορυφή. Πού θα δείτε τους αγώνες, οι ώρες και τα κανάλια.

Με δύο μεγάλες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή (11/01), η αγωνιστική δράση στη Super League. Μετά τη χθεσινή επικράτηση του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, η βαθμολογία «φλέγεται» και κάθε βαθμός είναι κρίσιμος για τη μάχη του τίτλου.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (11/01)

Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη για το μεγάλο ντέρμπι και στη συνέχεια στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.

Αγώνας - Ώρα - Κανάλι

Άρης – ΑΕΚ - 19:30 - NovaSports Prime

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός - 21:00 - Cosmote Sport 1

Το «ντέρμπι» στο Χαριλάου

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη σε μια παραδοσιακά δύσκολη έδρα. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα θέλει το τρίποντο για να προσπεράσει τον Ολυμπιακό και να πατήσει ξανά κορυφή. Από την άλλη, ο Άρης, παρά τις απουσίες, θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κόψει βαθμούς από έναν διεκδικητή του τίτλου.

Ποδαρικό με «πρέπει» για τον Παναθηναϊκό

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τον ουραγό Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ και η νίκη είναι μονόδρομος. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα ξέσπασμα για να ξεκινήσει θετικά το 2026 και να παραμείνει κοντά στις πρώτες θέσεις, εκμεταλλευόμενος τυχόν απώλειες των ανταγωνιστών του.

Η Βαθμολογία (Σε 17 αγώνες)

Σημείωση: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν αγωνιστεί ήδη για την τρέχουσα αγωνιστική.

Ολυμπιακός – 40

ΑΕΚ – 38 (με αγώνα λιγότερο)

ΠΑΟΚ – 37

Παναθηναϊκός – 34 (με αγώνα λιγότερο)

Τι πρέπει να ξέρετε για το στοίχημα σήμερα (11/01)

Άρης – ΑΕΚ: Η παράδοση των γκολ Στις τελευταίες 5 αναμετρήσεις τους στο «Κλ. Βικελίδης», οι 4 έληξαν με Goal/Goal. Η ΑΕΚ σκοράρει με ευκολία, αλλά ο Άρης βρίσκει σχεδόν πάντα δίχτυα στην έδρα του απέναντι στους μεγάλους.

Παναθηναϊκός: Το «ξέσπασμα» στο ΟΑΚΑ Ο Πανσερραϊκός διαθέτει τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να μπει επιθετικά από το πρώτο λεπτό. Το Over 1.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.



Ο παράγοντας «Καιρός» Προσοχή! Οι θυελλώδεις άνεμοι και η πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη μπορεί να επηρεάσουν τις στημένες φάσεις και τις μακρινές μπαλιές στο Άρης-ΑΕΚ. Ίσως δούμε περισσότερες κάρτες λόγω σκληρών μαρκαρισμάτων στο κέντρο.

Απουσίες ΑΕΚ Η Ένωση ταξίδεψε με 2 βασικές απουσίες στην άμυνα. Αυτό ενισχύει την πιθανότητα να δεχτεί φάσεις από την ταχύτητα των εξτρέμ του Άρη.

Ειδικά στοιχήματα: Κόρνερ Ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ πιέζει πολύ από τις πτέρυγες. Το Over 8.5 κόρνερ στο ματς με τον Πανσερραϊκό είναι μια στατιστικά δυνατή επιλογή, καθώς οι φιλοξενούμενοι θα αμύνονται μαζικά.

Διαβάστε ακόμα: Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»