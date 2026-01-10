Πλούσιο είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, με τη Super League να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και τις μεγάλες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ να κλέβουν την παράσταση. Παράλληλα, η δράση συνεχίζεται στα γήπεδα της Αφρικής με το Copa Africa, ενώ στην Basket League δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας.

Super League – 17η Αγωνιστική:

17:00: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORT 2HD) . Η ομάδα του Λουτσέσκου δοκιμάζεται στο Αγρίνιο σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την κορυφή.

. Η ομάδα του Λουτσέσκου δοκιμάζεται στο Αγρίνιο σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την κορυφή. 19:30: Ατρόμητος - Ολυμπιακός (NOVA SPORTS PRIME). Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους στο Περιστέρι απέναντι σε έναν πάντα υπολογίσιμο αντίπαλο.

17:30: Άρης - Ηρακλής (ΕΡΤ3 - Basket League). Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ που καθηλώνει τους φιλάθλους.

Copa Africa (Φάση Ομίλων):

Η κορυφαία διοργάνωση της Αφρικής συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις που υπόσχονται θέαμα:

16:00: Νιγηρία - Ισημερινή Γουινέα

19:00: Αίγυπτος - Μοζαμβίκη

22:00: Γκάνα - Πράσινο Ακρωτήρι

Τα μεγάλα ραντεβού στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

Premier League (Αγγλία)

14:30: Τσέλσι - Φούλαμ (Novasports Premier League)

17:00: Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ (Novasports Premier League) - Το ματς της ημέρας στην Αγγλία!

19:30: Τότεναμ - Έβερτον (Novasports Premier League)

La Liga (Ισπανία)

15:00: Χετάφε - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 1HD)

17:15: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ (Novasports 1HD) - Το ντέρμπι των Βάσκων!

22:00: Μπέτις - Γρανάδα (Novasports 1HD)

Serie A (Ιταλία)

16:00: Νάπολι - Σαλερνιτάνα (Cosmote Sport 3HD)

19:00: Βερόνα - Έμπολι (Cosmote Sport 3HD)

21:45: Μόντσα - Ίντερ (Cosmote Sport 3HD)

Bundesliga (Γερμανία)

16:30: Λειψία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Novasports 3HD)

16:30: Φράιμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου (Novasports Extra 1)

19:30: Ντάρμστατ - Ντόρτμουντ (Novasports Prime)

Editor's Tip: Μην ξεχνάτε ότι το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί από τα κανάλια, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο Madata.gr για κάθε αλλαγή της τελευταίας στιγμής.

