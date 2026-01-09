Εργκίν Αταμάν: Η εξομολόγηση που σοκάρει – «Μου έστελναν μηνύματα πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω»

Εργκίν Αταμάν: Η εξομολόγηση που σοκάρει – «Μου έστελναν μηνύματα πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να πει την αλήθεια του, όσο σκληρή κι αν είναι. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την σκοτεινή πλευρά της διασημότητας στην Ελλάδα και τις επιθέσεις που δέχεται λόγω της καταγωγής του.

Τα «πύρινα» μηνύματα στα Social Media
Ο Αταμάν αποκάλυψε πως μετά από ήττες ή έντονες στιγμές σε αγώνες, το inbox του γεμίζει με μηνύματα μίσους. «Μου έλεγαν πως δεν ανήκω εδώ, πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω από την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του «King»
Ο ίδιος όμως δεν πτοείται. Όπως εξήγησε, η αγάπη που εισπράττει καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας από τους φιλάθλους —όχι μόνο του Παναθηναϊκού— είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η ενσωμάτωση: Ο Αταμάν δηλώνει πλέον «Αθηναίος», απολαμβάνει το φαγητό, τον ήλιο και τη νοοτροπία μας.
Το μήνυμα: «Ο αθλητισμός ενώνει. Στο γήπεδο είμαστε προπονητές και παίκτες, όχι εθνικότητες».

