Βόμβα Αταμάν: «Αν δεν πάρουμε Euroleague ή Πρωτάθλημα, φεύγω από τον Παναθηναϊκό!»

Σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προχώρησε ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός, ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια, πήρε πάνω του όλη την ευθύνη για την κακή εικόνα του Παναθηναϊκού και έθεσε το μέλλον του στην κρίση των τίτλων.

«Αν δεν πάρουμε τίτλο, φεύγω από την Αθήνα»

Μετά τις εντός έδρας ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο, που έφεραν τις αποδοκιμασίες του κόσμου στο ΟΑΚΑ, ο Αταμάν αποφάσισε να ρίξει το δικό του «all-in».

«Θέλω να βάλω στους παίκτες μου μια μεγάλη πρόκληση. Αν και έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής.

Το βάρος στους παίκτες

Η κίνηση αυτή του Αταμάν ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να αφυπνίσει τους παίκτες του μετά την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και το βαρύ κλίμα των τελευταίων ημερών. Ο έμπειρος τεχνικός δείχνει ότι δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από την κορυφή, θέτοντας τον εαυτό του προ των ευθυνών του.

