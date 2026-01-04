Αποκλεισμός - Σοκ των ΗΠΑ από το Μουντιάλ 2026; Το νομικό θρίλερ με το Άρθρο 3 της FIFA

Αποκλεισμός - Σοκ των ΗΠΑ από το Μουντιάλ 2026; Το νομικό θρίλερ με το Άρθρο 3 της FIFA

Η γεωπολιτική κρίση στη Βενεζουέλα μεταφέρεται στα γήπεδα. Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, ο ποδοσφαιρικός κόσμος αναρωτιέται: Μπορεί η FIFA να αποκλείσει τη διοργανώτρια χώρα των ΗΠΑ από το Μουντιάλ του 2026;

Το δεδικασμένο της Ρωσίας

Η συζήτηση άναψε μετά τις δηλώσεις του δημοσιογράφου Ιγνάσιο Σουάρες, ο οποίος υπενθύμισε πως η FIFA δεν δίστασε να αποβάλει τη Ρωσία από το Μουντιάλ του 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ παραβίασαν την κρατική κυριαρχία της Βενεζουέλας, ενεργοποιώντας τα ίδια πειθαρχικά αντανακλαστικά.

Τι προβλέπουν τα Άρθρα 3 και 14 Σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA:

Άρθρο 3: Ο οργανισμός δεσμεύεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποφυγή παρεμβάσεων σε εσωτερικές υποθέσεις κρατών.

Άρθρο 14: Προβλέπει τη διαδικασία κυρώσεων. Για να αποκλειστεί μια ομοσπονδία-μέλος (όπως η US Soccer), απαιτείται πλειοψηφία 3/4 στο Συμβούλιο της FIFA.

Η ειρωνεία με το Βραβείο Ειρήνης

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι μόλις στις 5 Δεκεμβρίου 2025, κατά την κλήρωση των ομίλων στην Ουάσιγκτον, ο Τζάνι Ινφαντίνο απένειμε στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο «FIFA Peace Prize» για τη συμβολή του στην παγκόσμια ενότητα.

Σήμερα, η ίδια η FIFA καλείται να αποφασίσει αν ο "ειρηνοποιός" Τραμπ έγινε ο λόγος που οι ΗΠΑ θα δουν το Μουντιάλ από την τηλεόραση.

