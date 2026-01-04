Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε το Άρης - Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός - Καρδίτσα και το Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής 04/01/2026. Τα βλέμματα στρέφονται στη Stoiximan GBL με τις αναμετρήσεις των "αιωνίων", στα μεγάλα ντέρμπι της Premier League, αλλά και στη φάση των "16" του Copa Africa.

Μπάσκετ: Stoiximan GBL & ACB

Στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καρδίτσα. Στην Ισπανία, έχουμε το "Clasico" ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα.

13:00 Άρης - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2)
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι (ΕΡΤ Sports 1)
13:30 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (Cosmote Sport 6HD)
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα (ΕΡΤ2)

Ποδόσφαιρο: Premier League & Ευρώπη

Το ντέρμπι στο "Έτιχαντ" ανάμεσα σε Σίτι και Τσέλσι ξεχωρίζει, ενώ η δράση συνεχίζεται σε La Liga και Serie A.

  • 14:30 Λιντς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Novasports Premier League)
  • 17:00 Φούλαμ - Λίβερπουλ (Novasports Premier League)
  • 17:15 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπέτις (Novasports 1HD)
  • 19:30 Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι (Novasports Premier League)
  • 22:00 Ιντερ - Μπολόνια (Novasports Prime)

Copa Africa (Φάση των "16")

  • 17:00 Μαρόκο - Τανζανία (ΕΡΤ3 ή Live Streaming)
  • 20:00 Νότια Αφρική - Καμερούν (ΕΡΤ3)

