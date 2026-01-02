# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Euroleague: «Ευρωπαϊκό» ντέρμπι αιωνίων στο ΟΑΚΑ – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κλείνουν τον πρώτο γύρο

 Η ώρα της μεγάλης μάχης έφτασε. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το παιχνίδι που καθηλώνει την μπασκετική Ευρώπη. Ώρα, κανάλι και οι τελευταίες εξελίξεις από τα «στρατόπεδα» των δύο ομάδων.

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος της Euroleague για τη σεζόν 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, σε μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά μια μάχη γοήτρου και ουσίας για την κατάταξη στην οκτάδα.

Η κατάσταση των ομάδων:

Παναθηναϊκός: Οι "πράσινοι" του Εργκίν Αταμάν θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από την περιφέρεια, ποντάροντας στην καυτή ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ.
Ολυμπιακός: Οι "ερυθρόλευκοι" του Γιώργου Μπαρτζώκα έρχονται με "όπλο" την άμυνά τους και τη συνοχή τους, ψάχνοντας ένα μεγάλο διπλό που θα τους δώσει ψυχολογικό και βαθμολογικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια.

Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα: Το ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για απόψε το βράδυ στις 21:15. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει ζωντανά από τα κανάλια NovaSports

