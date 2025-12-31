Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος – Επιπλοκές σε επέμβαση καρδιάς

Σε νοσοκομείο της Βραζιλίας νοσηλεύεται ο Ρομπέρτο Κάρλος, μετά από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά που παρουσίασε απρόβλεπτες επιπλοκές.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που βρισκόταν στη χώρα καταγωγής του για διακοπές, επισκέφθηκε αρχικά γιατρούς προκειμένου να ελεγχθεί για έναν μικρό θρόμβο στο πόδι. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και μετά από μαγνητική τομογραφία, οι γιατροί εντόπισαν πρόβλημα στην καρδιά, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά.

Η επέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες από την ισπανική εφημερίδα AS, είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά. Ωστόσο, κατά τη διάρκειά της προέκυψαν επιπλοκές, με αποτέλεσμα ο Ρομπέρτο Κάρλος να παραμείνει στο χειρουργείο σχεδόν τρεις ώρες.

Τελικά η κατάσταση σταθεροποιήθηκε και οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου βρίσκεται εκτός κινδύνου, παραμένει όμως υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες, ώστε να διαπιστωθεί ότι η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά.







